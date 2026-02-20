马年投资切忌贪胜不知输 火旺大利AI及能源 港股5个农历月份料较佳

踏入2026年丙午马年，在环球经济变数多的背景下，堪舆学家唐碧霞指出，丙午年经济大环境虽充满挑战，传统行业将面临严峻考验，但「火」旺之年亦将为新兴科技带来前所未有的突破。对于投资者而言，这将是策略致胜的一年。

对传统行业极为不利一年

唐碧霞分析2026年立春八字，指出今年格局为「身旺无财」，命局中欠缺财星，这在堪舆学上象征整体经济发展动力不足。她预警，马年经济前景未明，对于依赖旧有模式运作的传统行业而言，将是极为不利的一年。

她续指，特别是大企业，经营环境将变得更为艰难，危机重重。受制于国际形势紧张、资金外流及投资者信心不足等多重外围因素影响，企业容易出现债务违约或资金链断裂的问题。唐碧霞特别提醒从商的自雇人士，在进行借贷融资前，必须仔细衡量风险，切忌在局势不明朗时强行盲目扩张，否则容易陷入进退维谷的困境。失业率方面，预计将出现微升的趋势。

然而，危中也有机，唐碧霞指丙午马年属火，因此属「火」的行业发展将最为理想。随著科技发展迅速，新兴行业如人工智能（AI）、直播带货、销售、影视娱乐、保健及身心灵产业将迎来新突破，成为经济寒冬中的亮点。

港股呈现「先跌后升」格局

针对备受关注的金融股票市场，唐碧霞表示，丙午年正处于经济衰退周期，股市发展将出现剧烈震荡。虽然美股表现预计一般，但港股将呈现「先跌后升」的格局。

她引用易经卦象进一步解释，上半年卦象为「山地剥」，代表剥落、侵蚀之意，暗示股票投资容易出现亏损，投资者若在此期间过分进取，极易「损手」离场。然而，进入下半年，卦象转为「地风升」，象征著如地底下的风般逐渐升起，股市将迎来反弹契机。

她坦言，只要不太贪心，下半年是有获利机会。唐碧霞建议投资者在马年不宜采取长线持有的策略，而应灵活变通，见好就收。她强调「有收益便要马上离场」，切忌贪胜不知输，否则最终可能一场空。她同时点出，农历七月、八月、十月、十一月及十二月是股市表现较佳的月份，投资者可多加留意。此外，数字1号及6号亦被视为较为理想的幸运号码。

行业部署：火运当头 水运最弱

在行业板块的部署上，唐碧霞表示，第一位为属火的行业，受惠于马年火旺，电子、科技、AI、能源、煤气、石油、美容化妆等行业将排在首位，表现最为亮丽。

第二位为属金的行业，例如金融、银行、保险、股票及钢材等行业紧随其后，虽然经济大环境一般，但这些板块仍有一定支撑。

第三位是属木的板块，例如教育、成衣、环保及医疗行业排在中间位置，表现不过不失。

至于较弱的板块则是属土的板块，例如基建、建筑材料及房地产行业表现较疲弱，受到楼市供求失衡影响较大。

最弱为属水的板块，例如航运、旅游、贸易、酒店及物流等属水行业，在2026年将面临最大挑战，前景未算理想。