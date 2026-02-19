堪舆学家教犯太岁趋吉避凶 属鼠波动大恐破财 属马两段日子宜捐血洗牙

2026丙午马年有四大生肖犯太岁。正所谓「太岁当头坐，无喜恐有祸」，犯太岁的年份往往意味运势起伏与变动。堪舆学家唐碧霞指出，生肖属马、鼠、兔及牛的人士，为马年四大犯太岁生肖。她提醒，相关人士在新一年需特别谨慎，但亦毋须过份恐慌，只要掌握正确的化解方法，依然可以趋吉避凶，平安度过。

肖马：容易自寻烦恼 自我内耗

属马将面临「值太岁」及「刑太岁」的双重夹击。唐碧霞指出，值太岁意味著人生将出现不少变化，若无法以传统喜事例如结婚、添丁、置业或创业来「冲喜」的话，则容易在感情、事业、财运或住屋方面经历动荡。

更值得留意的是，马年出现「午午自刑」之象。唐碧霞解释，「自刑」代表容易自寻烦恼、心态封闭，自我内耗的情况会比往年严重。属马者今年想法会比较多，容易钻牛角尖，人际关系亦因此变得紧张，易因误会与人发生争执。幸好，今年仍有不少吉星高照，整体运程尚算有支撑。她特别建议肖马者在农历五月及十一月进行捐血或洗牙，主动应验血光之灾，并多做善事积福。

肖鼠：必须谨慎理财 避免高风险

在四个犯太岁生肖中，属鼠的朋友运势最为波动。唐碧霞表示，今年受「子午相冲」影响，为「冲太岁」之年，意味整年运势变化频繁，包括感情、住屋、事业甚至健康，都可能出现重大转折。

最令人担忧的是，属鼠者今年「完全没有吉星高照」，凡事只能靠自己亲力亲为。同时，命宫中出现「大耗」及「栏杆」两颗凶星。「大耗」代表大破财，属鼠的朋友必须谨慎理财，避免高风险投资；「栏杆」则寓意困难重重，需要抱著「关关难过关关过」的心态面对。唐碧霞直言，属鼠者需做好心理准备面临较大动荡，若能「一喜挡三灾」最为理想，否则面对是非小人时务必谨慎行事。

肖兔：勿刻意办喜事 减少探病问丧

属兔的朋友在马年为「破太岁」。虽然影响力相对轻微，但「破」字带有破坏、损害之意，主要体现在人际关系和情绪上。不过，肖兔者毋须过份担心，因为今年有「天德」、「天喜」及「福星」等多颗吉星拱照，凡事能遇难呈祥。唐碧霞建议，属兔者今年不宜刻意举办喜事，反而应多参与亲友的喜庆场合沾沾旺气，切记尽量减少探病问丧，以免招来灾祸。

肖牛：人际关系平平 少说话多做事

至于属牛的朋友则为「害太岁」，主今年人际关系平平，容易犯小人或遭人陷害。所幸影响力较小，唐碧霞赠言属牛者秉持「少说话、多做事」的原则，谨言慎行，避免无心之失得罪他人，便能有效减轻犯太岁的不利影响，整体运势依然不错。

专家教路：三大化解太岁大法

面对犯太岁的挑战，唐碧霞列出了三大传统化解方法。其一为「一喜挡三灾」，特别是运势波动较大的生肖属马值太岁及鼠的冲太岁人士，若能在新一年筹办结婚、置业、添丁或创业等喜事，能主动应验「变动」之象，将不利转化为吉运。

其二，可以摄太岁保平安。 犯太岁人士应在立春后即2026年2月4日至农历正月十五日期间，前往庙宇进行摄太岁仪式，祈求太岁爷保佑新一年事事顺利。

其三，主动化解血光之灾， 犯太岁年份健康运通常较差，唐碧霞建议属马及属鼠人士可在农历五月及十一月主动捐血、洗牙或进行详细身体检查，另外属兔可以农历二月及农历八月，属牛则是农历六月及农历十二月。

另外，平日亦应避免潜水、滑雪等高危活动，并多行善举，帮助有需要的人，既能积福又能化解戾气。

相关文章：马年风水攻略——职场篇 保饭碗及防小人有法 开工要避相冲日子

相关文章：马年最强生肖——事业篇 属牛有望升职加薪 属猴越「走动」越旺

相关文章：马年最强生肖——财运篇 属羊有贵人扶持 属鸡桃花极旺可转化财富