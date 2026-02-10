新春严防钓鱼攻击骗案 HKCERT列出8大陷阱 收电子利是也可能中招

情人节及农历新年临近，许多市民会使用流动支付及电子钱包进行购物转账、抢购节日优惠，或派发电子利是以欢庆佳节；然而，近期出现多种针对此类平台的网络钓鱼攻击，手法包括假冒客服、订阅陷阱及讹称帐户已被冻结等。香港网络安全事故协调中心（HKCERT）提醒，市民慎防针对购物平台及流动支付平台（如HKTVmall、转数快 、PayMe及AlipayHK等）各类网络钓鱼攻击，以免在节日期间遭受财产损失。

HKCERT表示，近期发现的钓鱼攻击手法主要是利用市民轻信心理与恐慌心态，骗徒透过伪冒客服的方式发送内含恶意连结的短讯，诱导受害人交出帐户控制权或进行虚假交易的确认。

8大常见钓鱼攻击手法

「假冒购物平台职员」陷阱：骗徒假冒购物平台（如HKTVmall）职员致电用户，声称用户在登记时曾自动购买了一份家居保险，且已经到期，并要求用户透过WhatsApp联络虚假保险公司的客服来「终止收费」；其后再诱骗用户进入钓鱼网站，以骗取其个人资料。

骗徒讹称用户HKTVMall家居保险已过期。

「帐户验证」陷阱：骗徒假冒支付平台职员（如转数快、PayMe及AlipayHK等），透过电话、WhatsApp或短讯联络受害人，声称其需进行身份验证，进而诱骗受害人提供一次性验证码（OTP）、交易密码或个人资料等讯息。

「自动付款」陷阱：骗徒讹称用户服务计划的试用期已过，后续可能产生自动付款，并收取高额月费或年费；同时骗徒会声称用户需要在限时内联络其所提供的假热线号码或WhatsApp号码，以终止服务计划，并要求用户即时提供个人资料或完成按连结操作。骗徒有时还能提供用户全名及部分身份证资料，以降低用户戒备心，并利用紧迫感迫使受害人在仓促下提供敏感资料或进行转账。

骗徒讹称用户其服务计划的试用期已过，并会自动付款收取高额的月费或年费。

「帐户冻结」陷阱：骗徒会发电邮或短讯，讹称用户的支付帐户被冻结或账户喜得现金礼券或其他奖品，以诱导用户点击附有假冒网站的恶意连结，一旦受害人被诱导进入假冒网站后，其所输入的个人资料便会被骗徒截取，其帐户进而被不法分子登入及盗用。

骗徒发送钓鱼短讯讹称用户的支付帐户因安全原因被暂时关闭，需要经连结内的网站恢复正常使用。

「购物平台退款」陷阱：骗徒伪造网上购物的转帐截图骗取货品，或假称重复收款要求「即时退款」至陌生户口。

「电子利是」陷阱：随着「电子利是」的使用日渐普及，骗徒利用新年派发利是的习俗，假冒用户的朋友亲人向其拜年祝贺，并发送附有虚假讯息的提示短讯，诱导接收者点击连结或扫描二维码，套取其个人敏感资料。

「WhatsApp贴图」陷阱：骗徒在佳节期间发送看似正常的贺年贴图或祝福图片，并随附一条声称可「领取奖励」或「查看专属贺卡」的连结，用户点击后，网页会诱导下载恶意程式档案（如 APK），一旦安装，骗徒便可远端拦截 SMS 短讯以获取银行一次性密码（OTP），进而非法转走用户的银行存款。

「廉价网购」陷阱：骗徒在社交平台开设虚假商店，以售卖廉价食品或旅游服务为名，透过指示市民安装非官方App、APK安装程式或以远端协助名义要求用家共享萤幕，进而窃取用户的一次性密码及敏感资料。

HKCERT提供12项防骗网安建议

因此，为保障市民在情人节与新年期间安全使用流动支付及电子钱包，HKCERT提供了多项防骗网安建议，当中包括：

1. 切勿向任何人（包括自称银行/平台职员）透露验证码与密码，包括一次性验证码（OTP）、交易密码、信用卡资料等个人资料。

2. 切勿拨打短讯内提供的号码，独立核实来电/短讯，自行到官网或官方应用程式内查找客户服务或支援热线，并再致电查询。即使对方说出自己的部分姓名或部分个人资料，也不可因此放松警惕，切勿点击来历不明的电邮、讯息或社交媒体内的连结。

3. 使用流动支付和电子支付前，核对商户名称（如转数快FPS显示全名），设置交易限额（尤其信用卡绑定电子钱包时）。以QR code进行流动支付前，需小心核实应用程式提供的交易资料。完成支付交易后，要立即核实银行或流动支付服务供应商所发出的交易记录。

4. 只从官方途径下载手机应用程式，小心选择给予应用程式的存取权限，如被要求短信读取、收集通讯录、相机、位置时，应份外留神。

5. 定期为作业系统、浏览器及应用程式安装最新安全更新及修补程式，以降低因点击钓鱼连结或浏览恶意网站而遭受漏洞攻击的风险。

6. 使用安全可靠的Wi-Fi网络，避免连接较低保安设定的公众 Wi-Fi 处理银行或交易服务。

7. 启用浏览器的防钓鱼功能以助阻挡钓鱼攻击。

8. 在输入个人或付款资料前，务必核实网站真伪，留意网址是否异常、拼写错误或设计可疑。

9. 切勿透过即时通讯应用程式或外部网站处理任何声称与帐户设定、取消服务计划或退款有关的要求，相关操作应仅于官方平台内进行。

10. 使用「守网者」（CyberDefender）检查可疑电邮地址、网址及IP地址，识别网络骗局及陷阱，或致电香港警务处反诈骗协调中心「防骗易18222」寻求协助。

11. 定期检查网上帐户及付款纪录，开启交易提示，及早发现未经授权的交易。

12. 若怀疑成为钓鱼或诈骗受害者，应立即更改密码，通知银行或服务供应商，并向HKCERT报告寻求获助。

