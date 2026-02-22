港资威士忌品牌日本建厂 「双重身份」成进军国际关键

港资威士忌品牌丹丘蒸留所（Tankyu Distillery）由本地著名毡酒「白兰树下」及咖啡利口酒「淡墨」创作团队打造，却选址日本北海道兴建酒厂，创办人张寅杰（Kit Cheung）解释指，创立之初已立志走向国际，非局限于香港或亚洲市场，而香港品牌结合日本传统工艺的「双重身份」，正是进军国际市场的关键战略。

日本拥百年威士忌酿造历史

张寅杰进一步表示，「要到全世界，就要符合很多规管制度，日本是唯一亚洲地区拥有百年威士忌酿造历史的国家。」他又提到，日本威士忌约100年前已由竹鹤政孝引入了苏格兰技术，因此「Made in Japan」在全球市场具备信心保证。

他续指，丹丘希望以香港概念结合日本传统工艺，打造独特定位。酒厂采用「两阶段发酵法」，先在不锈钢槽进行初段发酵，再移入木质发酵槽进行长时间二次发酵（Long Fermentation），增加风味复杂性。此创新工艺沿袭传统方法，目标是「做到第一和唯一，创造价值」。

此外，酒厂每年仅能拿到20桶珍稀水楢木桶（Mizunara），这种需100年以上树龄才能制成的木桶，因工艺繁复、渗水风险高，陈年潜力与稀缺性兼备，成为投资者追捧对象。

产量有限 平衡品质与稀缺性

至于丹丘推出的「私人原桶威士忌企划」首轮迅速售罄，反映市场需求旺盛。张寅杰估计，首批买家中饮家与投资者比例约各占一半，「饮家相信我们品质，投资者则看酒厂背景、定位、品牌故事与桶型稀有性」。

目前丹丘酒厂年产能约80,000升纯酒精公升数（LPA），产量有限。为平衡品质与稀缺性，酒厂采用「限量源头」策略，今年香港市场仅推出30桶雪莉桶（Sherry Cask）、5桶波本桶（ASB）及5桶水楢木桶（Mizunara）。张寅杰解释，透过控制每年批次与桶型调配，可维持稀有性，而酒厂会同时推出恒常性产品如北海道毡酒、咖啡酒等，支持日常营运，让威士忌业务专注于高端路线。

此外，丹丘计划每3个月于台湾、新加坡、英国、曼谷及日本等地举行威士忌展览，推广新酒（New Make）让投资者试饮，预览3年或8年后的风味潜力。张寅杰表示，「我们的目标是三年内成为全球知名的酒厂，品质是我们唯一的焦点。只要品质做得好，自然有价值」。

