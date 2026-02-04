金价收复5000美元关 施罗德料短期难见结构性高位 「中国使今次截然不同」

金价上周四创出历史新高5,598.88美元后，连续两日大跌，最低曾见4,402.34美元，即高位回落逾两成，周二则反弹逾6%，今早再进一步向上及收复5,000美元关口，暂报5,079美元，连带不少金矿股也反弹。对于金价及金矿股前景，施罗德投资资深投资组合经理（黄金与大宗商品）James Luke预期，黄金正从一个对利率敏感的周期性对冲工具，演变为核心的「反脆弱」（anti-fragile）结构性投资组合配置，而这条演变之路仍有很长的路要走；而金矿股的投资资本回报率（ROIC）更预计将升至20%以上，并轻易达到标普500指数的两倍以上。

金价去年大升 媲美1970年代

施罗德指出，金价在2025年期间创下45次历史新高，全年升幅更达到65%，使2000年代的牛市亦相形见绌，并只有1970年代初和末期曾出现如此规模的升势。

该行又指，美国1970年代初「暂时」中止美元兑换黄金，结束了始于1944年的布雷顿森林（Bretton Woods）货币体系，当时尼克逊总统向联储局施加巨大影响力，要求在1972年大选前降低利率，其后全球经济在1973年经历了石油价格通胀冲击，结果是美元出现信誉危机，并引发了黄金连续三年价格升幅均超过40%的大牛市。

目前地缘政治及财政背景与1970年代初有相似之处，但亦存在一些重大差异。其中相似之处包括：货币体系现状受压，1970年代时期布雷顿森林体系终结，现今由美国国债支持的「美元本位制」亦面临挑战；白宫施压减息，1972年美国总统大选前，白宫曾向联储局施压减息以刺激经济，现今亦将面临2026年美国中期选举；美国股市极度集中，1970年代时的「Nifty 50」股票被视为「任何价格都值得买入」的股票，现今市场亦有「MAG 7」（美股七巨头）。

至于两者差异之处，包括全球财政脆弱性，当时美国债务与国内生产总值（GDP）比率约为35%，现今该比率已超过120%；美国政治两极化和财富不均，现今情况比1970年代初更为极端；中国工业实力和财政资源，远超苏联时期所能达到的水平；AI作为二元技术驱动力的变革潜力；以及能源市场暂时受压，以及全球GDP的石油密集度大幅降低。

黄金正演变成结构性投资配置

有趣的是，首两项差异（财政脆弱性及财富不均）的根源，可透过2008年环球金融危机及其后的量化宽松政策，一直追溯至1971年之久，正是那时全球转向纯粹的法定货币体系，为其后由债务支持的大规模支出累积奠定了基础。

施罗德认为，黄金正从一个对利率敏感的周期性对冲工具，演变为核心的「反脆弱」结构性投资组合配置，而且仍有很长的路要走。在两种情况下，金价或将到结构性高位：一是地缘政治和财政驱动因素得到化解，二是需求本身无可否认地达到饱和，但这两个条件在短期内都难以达成。

根据2026年初的新闻资讯，继续突显长周期的地缘政治和财政主题。当中对联储局主席鲍威尔的刑事调查，对联储局独立性及美国体制公信力构成明显威胁；若从纯粹的「货币贬值」角度来看，联储局透过储备管理购买美国国债（每月400亿美元），加上从房利美（Fannie Mae）和房地美（Freddie Mac）购买按揭抵押证券（MBS），重启了印钞，也助长了财政主导的主题。

中国扮演角色未被充分重视

同时，中国的角色非常重要。事实上，中国在这次广泛的贵金属牛市中所扮演的角色未被充分重视，这也使得本次周期与以往截然不同。中国人民银行的黄金储备占其总资产约8%，显示其余92%储备仍以美元或美国盟友的货币（欧元、日圆或英镑）计价。若以图中标示南非、俄罗斯和已发展市场的黄金占储备平均值以作参考，考虑到未来的制裁风险，以及美国国债本身日益加深的信誉问题，8%的水平似乎过低。

金矿股相对黄金现货仍便宜

金矿股走势方面，主要金矿股基准去年升了150%（费城金银指数）至169%（富时金矿股指数）不等，令市场对其能否进一步上涨抱持极大的怀疑态度。若观察2022/23/24年期间金矿股与黄金现货的平均价格比率，尽管利润率和回报环境已完全改变，金矿股的价格仍高出约25%。意外的是，尽管目前的经营利润率比2020年短暂的高峰期高出超过150%，但以价格计算，现今金矿股相对黄金现货的估值仍然较当时便宜。

按投资资本回报率（ROIC）计算，金矿股在2025年按过去12个月的表现已超越了标普500指数。在2013至2015年的熊市期间，该板块的ROIC甚至为负数。展望未来，金矿股的ROIC预计将升至20%以上，并轻易达到标普500指数的两倍以上。

