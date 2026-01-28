金价再破顶 大行睇6000美元 美汇急挫兼美军演习刺激 欧洲最大资管「弃美换金」

美国总统特朗普发表「美元表现良好」的言论后，导致美汇指数急挫；另一边厢，负责中东地区美军行动的美军中央司令部表示，将举行一场为期数攻的空军战备演习，则进一步加剧地缘政治紧张局势，刺激金价及银价向上，其中现货金价再创新高，高见5,229美元，暂报5,226美元；白银价格亦曾见114.39美元，暂报114.1美元。

卢楚仁：白银不宜盲目跟风

对于金价及银价飙升，独立外汇分析师卢楚仁表示，由于白银波动性较黄金更高，未接触过贵金属投资的投资者不宜直接切入，规避「人买我买」的盲目跟风行为。他又认为，黄金长期向上趋势未改，短期可看5500美元。

法兴料投资需求持续至年底

另外，法国兴业银行在近日一份报告中指出，今年金价预计将达每盎司6,000美元，高于去年12月预测的每盎司5000美元，并补充指「这可能是一个保守估计，实际价格很可能还会更高」。

该行表示，投资需求将继续推动金价上涨至2026年底，虽然对冲基金的好仓规模并不大，但其名义持仓量却达到有史以来最高水平，达780亿美元，较2025年9月创下的前一个纪录高出20亿美元。该行又提到，黄金ETF过去8周一直流入资金，为去年4月以来第二长的资金流入周期。

留意央行「购金活动」放缓

不过，该行指黄金市场一个重要领域的活动已有所放缓，尽管各国央行仍是净买家，但根据英国税务海关总署（HMRC）贸易数据显示，央行「购金活动」已经放缓。

数据显示，虽然中国仍然是英国出口主要目的地，但11月份对华出口量仅为10吨，远低于2022年以来11月份51吨的平均水平。至于所有目的地的总出口量亦仅为19吨，同样远低于2022年以来11月份127吨的平均水平。

欧洲最大资管削美元资产 换马黄金

值得留意的是，随着欧美关系持续紧张，欧洲最大资产管理公司东方汇理（Amundi SA）也削减美元资产持仓，并转向投资黄金。东方汇理投资总监Vincent Mortier周二接受外媒访问时表示，除了地缘政治因素外，资金从美元流出亦因为美国庞大的财政赤字及对未来联储局政策的疑问。

他表示，该行过去两年半一直配置黄金，而且认为趋势可以持续，因为从长期来看，黄金是对抗货币贬值非常有效的保护工具，也是维持一定购买力的好方法。他又强调，在全球汇市格局中，其他主要货币均难以构成对美元的有效替代，直言投资者可能不想买欧元，日圆亦正面临压力，令黄金成为了唯一的替代选择。

