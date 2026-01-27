金银价破顶 「好月色黄金」停收饰银 顾客：系咪惊蚀到唔敢收？

金价和银价近日破顶，吸引市民趁高价套现。不过收金店「好月色黄金」昨晚（26日）在社交平台专页宣布暂停回收「饰银」服务，直至另行通知。有顾客问及其他贵金属是否停收，该店回复黄金回收维持正常。

相关文章：小心黄金爆煲｜曾智华

消息传出后，有顾客被店方突如其来的决定杀了个措手不及，无奈表示「专登请咗假，仲谂住听日出嚟卖银，点知突然停收。」亦有幸运赶上「尾班车」的市民庆幸「好彩星期六落嚟放咗，仲要尾水攞到筹。」

收金店「好月色黄金」昨晚（26日）在社交平台专页宣布暂停回收「饰银」服务，直至另行通知。

有顾客问及其他贵金属是否停收，该店回复黄金回收维持正常。

由于停收决定正值银价高位，有人猜测其背后意图「多多借口，系咪惊蚀到唔敢收？」、「好似闻到一㶶味？预警中？」

有理性声音分析则认为，饰银的毛利相对较低，店方可能为了缩短排队人龙，或因下游炼厂已收货过多，待全部提炼后再开始回收。

相关文章：金价狂飊 饰金每两升至5.5万 80后太太心思思卖嫁妆「非常心动！」 专家吁留意两大因素

