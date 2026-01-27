Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

小心黄金爆煲｜曾智华

更新时间：06:00 2026-01-27 HKT
发布时间：06:00 2026-01-27 HKT

资深股民及略略涉猎经济理论者，必认识乜叫「擦鞋仔理论」（Shoeshine Boy Theory）。此乃1927年美国甘迺迪家族的老约瑟夫提出的推论。

内容简单直接，几乎百发百中。就是当股市上升到连擦鞋仔都在讨论股票时，显示股市已接近触顶，就快爆煲。精明者，不但不应此时入市高追，反之应该清货止赚，静候下一个机会来临。

1996年人人觉得楼价似火箭

我50年前读到此理论，之后反复观察市况，尤其楼市及股市，真系铺铺都中。

单讲楼市，先讲1996年，人人觉得不但明天会更好，而是明天会喷井式的好，楼价必定似火箭，唔买就笨。于是争相借尽瞓身买楼，能借低息的银行职员及毋惧炒鱿的公务员，不少更玩「骑楼」，即只畀最少订金就「骑」几间楼，以杠杆形式瞓身。

结果，当街市卖菜的三姑六叔皆「不务正业」在讲炒楼时，正是「死神将至」。你可记得之后有几多人破产、变负资产，甚至走上烧炭之路？

2015年个个话楼市刚需劲强

同样情况也发生在2015年，个个话楼市冇得跌，因建筑成本太高，刚性需要劲强，内地人涌来买楼，利息不会再升……结果？又中，再爆，同样尸横遍野。

2021年清洁阿姐都推介腾讯

股市当然如是，香港的「金鱼」股民，只有短暂记忆，故可以「死完又再炒过」。股市升到通街叫你买然后爆煲的股票，近年最经典当然是腾讯控股（700）。

腾讯上市后令大部分人如痴如醉，尤其由2017年的170元，一直铲上2021年的707元，过程中个个似睇烟花哗哗声，执输行头惨过败家，纷纷跳上车。又是，当日连楼下清洁阿姐都猛推介：「碌Sir，呢只野贵一贵都唔怕买㗎，好易赚到盘满钵满㗎。」终于4年的升幅，只需要1年时间，到2022年全部化为乌有，跌回180元，遍地遗骸。

今日重温擦鞋仔理论，因近月去到边都有「闲人」忠告我快涌去买金，原因N咁多，话睇6,000美元㖞，气氛超炽热。唔，Again, I Smell Something Bad！

资深传媒人 曾智华

