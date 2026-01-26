Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

一只地产股有炒落后机会｜曾渊沧

投资理财
美国总统特朗普态度千变万化，一下子说要向欧洲八个反对美国占领格陵兰的国家征收额外关税，但是一天后又取消了。特朗普还写信给挪威政府，说他没有获得诺贝尔和平奖，不再有义务只考虑和平。不过，不知道特朗普在决定派兵到格陵兰之前，会不会考虑到普京可能采取的行动？也许，当美军登上格陵兰后，才发现俄罗斯军队早已占领格陵兰更大片土地。

特朗普又再表演「TACO」

格陵兰岛是一个很大的岛，比12个广东省还大，美国要派多少军队才能守住那么大的岛？只要普京喜欢，俄罗斯随时可以与美国瓜分格陵兰，特别是当美国以武力攻打格陵兰时，普京有更大条道理也派兵登上格陵兰。你可以抢，为甚么我不可以？第二次世界大战初期，德国一开始攻占波兰时，苏联也马上出兵从东部攻入波兰，成功与德国瓜分波兰。还有，历史上法国拿破仑曾经想攻占俄罗斯，失败了，不战而败，理由是法国军人无法在俄罗斯冰天雪地上生存。之后希特勒再一次企图占领苏联，也一样失败，原因与拿破仑一样。特朗普想让大批美军冻死在格陵兰？

现在特朗普说要占领格陵兰，普京没有开口表态，也许普京就是在等待与美国瓜分格陵兰的机会。还有，欧洲有3个国家说会派军队到格陵兰保护格陵兰，派多少人？法国与德国各派13人，英国只派1个人。以27名欧洲联军去对抗美军？欧洲政客的政治表演太差了，看到英法德的政治表演，丹麦政府还能不向特朗普投降吗？无论如何，特朗普在第二场关税战开打前又再表演一次「TACO」（Trump Always Chickens Out），这是好事，全球股市回升了，那些知道特朗普会再一次玩chicken out的人发了大财。

嘉华国际持银娱已达68亿

去年全年，恒指连升三个季度后，在第四个季度面对调整，但是多只本地地产股则由年头升到年尾，理由是本地住宅价格在去年3月见底了，并一路回升至今。地产股自然也上升，升得更好，既然本地地产股已经普遍上升，现在是应该留意那些相对落后的地产股是否有炒落后的机会？

上周末，嘉华国际（173）股价突然急升4%，跑赢其他地产股，值得留意。嘉华国际市值只有71亿元，是中型地产股，但是单是嘉华国际手上持有的银河娱乐（027）股票的价值已经高达68亿元，难怪嘉华国际的市净率只有0.18倍。

曾渊沧

相关文章：中央担心「内卷」多于垄断｜曾渊沧

 

