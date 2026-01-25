强积金买楼再惹讨论 资金宜闭环管理 「若卖楼后是否连本带利回拨户口？」｜李声扬

近日，社会又再开始讨论「强积金买楼」。强积金是否应该拿去买楼？笔者没有特别意见，虽然笔者倾向是「不应该」，但现在社会分化，网上讨论情绪行先，的确比较难有理性讨论的空间。

「强积金买楼」早有讨论

大家都知，强积金是为了提供退休保障，一般是三、四十年的投资。强积金2000年实施，至今25年，但有关「强积金买楼」，早有讨论。残酷现实是：当楼价升时，人人就抱怨「为何不让我拿去买楼」、「为何不学新加坡」，这也是过去20年的主调。但到近年楼价不济，大家就认为「政府拿我们的血汗钱去托市」、「为何要推人去死」、「不要上当」。

我们先看强积金制度的初衷。强积金属于强制性储蓄计划，累算权益原则上须保存至退休年龄方可提取，提前提取仅限于特定情况，如永久离开香港、完全丧失行为能力或严重疾病。置业并不在此列，这是为了避免资金流失，削弱退休保障的完整性。

事实上，政府多次强调，强积金不是短期消费工具，而是长线投资，若过早动用，可能导致退休时资金短缺。截至去年底，强积金总资产达1.55万亿港元，人均结余约32.4万元，但这对许多中低收入人士而言，并不足以应付高通胀下的养老需求。

年轻人上车仍遥不可及

另一方面，香港楼价虽然早几年调整不少，但对年轻人而言，上车仍是遥不可及的梦想。在此背景下，立法会议员及智库纷纷提出放宽强积金用于置业的建议。之前亦有团体，提议设立「强积金首次置业计划」，允许40岁以下青年动用部分累算权益作首期，或结合免息贷款减轻供楼负担。

之前亦一直有人提到参考新加坡，当地允许国民以公积金购买政府资助房屋，甚至供楼，成效显著，助力国民安居乐业。但当然，在楼市下跌时，就有人认为提出「强积金买楼」是政府「莫财」，想谷楼价的大阴谋。

分散过度依赖股市风险

支持「强积金买楼」者认为，此举可缓解年轻人的置业压力。现时约有15万人强积金结余超过100万元，其中2万人为40岁以下，若允许提取部分资金，更多人可以置业，应该对社会稳定有帮助。其次，从投资角度看，房地产可分散强积金过度依赖股票市场的风险。最后，此举可望释放购买力，很可能会令楼市反弹，改善政府的收入。

忧削弱强积金退休功能

然而，反对声音亦不容忽视。首要担忧是削弱强积金的退休功能。香港强积金供款率较国际水平偏低，若允许提前提取，资金无法滚存增值，退休时或面临短缺。再者，此政策的实施细节复杂。如何确保资金仅用于自住物业而非投机？若卖楼后是否须「连本带息」回拨强积金户口？

总结而言，强积金用于买楼的构思虽具吸引力，能助市民实现安居乐业，并以楼宇作为退休后盾，但须权衡对养老储备的冲击及潜在风险。最终，政策成败在于细节设计及监管，若能确保资金闭环运用，避免套现滥用，则可成为一项惠民之举。政府应广纳民意，尽快展开研究，让强积金不仅是退休金库，更是财富增值工具。

Patreon作者 李声扬

