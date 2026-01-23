金价逼近5000美元大关 白银「破顶」触99美元 大行上调金价目标至5400美元

受到避险需求增加、美元走弱，以及减息预期上升的影响，带动金价持续上涨，一度接近5000美元大关、最高见4967元的历史新高。同时，黄金相关股票亦集体上涨。目前黄金报每盎司4954美元，白银亦升至历史高位，每盎司升至99美元。

黄金价格本月已升逾14%。主要因为美国总统特朗普多次批评联储局，以及委内瑞拉、伊朗及格陵兰的地缘政治影响，都导致投资者抛售主权债券及货币，转投黄金等避险资产。

另外，数据显示，美国第三季经济增速略高于此前公布的初值数据，美国第三季GDP修正值由原先4.3%，上修至4.4%。此外，申请失业救济金人数的增幅也低于预期。市场预计联储局减息的前景增加。

金价及白银持续创新高，港股贵金属板块集体上升，五矿资源（1208）涨逾11%，赤峰黄金（6693）涨超7%，紫金黄金国际（2259）涨超4%，赣锋锂业（1772）涨近5%，山东黄金（1787）涨近3%。

高盛称黄金需求不断增加

同时，高盛亦调整其黄金价格预期，由每盎司4900美元上调至5400美元，理由是私人投资者及各国央行的需求不断增加。高盛报告指出，风险「明显偏向上行，私人部门投资者可能因持续的全球政策不确定性而进一步分散投资。」

