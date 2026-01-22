Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

PayMe正式支援NFC手机付款功能 推最高10%回赠奖赏

更新时间：14:46 2026-01-22 HKT
发布时间：14:46 2026-01-22 HKT

汇丰旗下电子钱包PayMe by HSBC宣布，正式支援NFC（近距离无线通讯技术）手机付款功能，逾330万名用户只需将PayMe银联卡绑定至手机电子钱包，便可于本地及海外以「拍卡」方式消费，并可享高达10%消费回赠优惠。

3个阶段合计最多可获600元

该行指出，由今年1月22日起至4月22日，PayMe银联卡用户在香港、中国内地及全球各地以NFC功能以银联卡付款，均可赚取回赠，其中使用港币、人民币或澳门币交易，每个推广阶段可获累积交易金额3%回赠；以其他货币消费，则可享累积交易金额10%回赠。

该行又指，用户于每个推广阶段可赚取最高200元回赠，3个推广阶段合计最多可获600元奖赏；有关回赠将于各阶段完结后，10个工作天内存入用户的PayMe钱包。至于3个推广阶段分别为1月22日至2月21日、2月22日至3月21日，以及3月22日至4月22日。

汇丰PayMe主管李冠康指出，是次NFC功能的推出，得以让PayMe银联卡结合环球商户网络和一拍即付的便捷体验，成为「拍通全球」的支付平台，随著用户量和交易量稳步增长，将继续为用户带来更创新的支付体验，并加强支援本地实体商户，满足双方的消费及支付需求。
 

