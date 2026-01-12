Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

汇丰黄金代币引入「送礼」新玩法 入场费低至30多元 受赠人需甚么条件？

投资理财
更新时间：10:36 2026-01-12 HKT
发布时间：10:36 2026-01-12 HKT

近两年黄金进入大升浪，金价屡创新高。适逢汇丰率先在港推出代币化黄金买卖服务，可谓「食正条水」。由于其金代币入场门槛低，认购1个代币亦可，相当于0.001盎司黄金，以现价计，入场费仅30多元，让小散户在超高金价下都可参与投资黄金。该产品面世至今将近2年，据了解，汇丰将推出新玩法，更通知客户由下月初起，容许客户将黄金代币转赠他人，惟受赠人必须同为汇丰客户。市场人士指汇丰此招够噱头，也方便客户送礼之用。

受赠人需持有理财及投资户口

据汇丰的通知，将于今年2月4日，修订汇丰代币黄金产品两项条款及细则，其中将设「赠与转让」的新特点。目前，投资者进行的黄金代币交易仅限于买卖。现时推出新特点，让投资者除买卖外，亦可将黄金代币赠与他人。惟受赠人需持有或开立汇丰综合理财户口并激活投资户口，且要符合特定资格准则方可接受赠与。

汇丰强调投资者之间仍不得买卖黄金代币。同时，金代币受赠人须根据相关协议向该行声明，赠与转让并无涉及任何金钱或其他代价的支付。

客户仅可透过汇丰手机银行App发出赠与转让指示，发出指示后13日内由受赠人接受，否则将告失效。若客户仍希望进行赠与，便需发出另一个赠与指示。 在受赠人发出接受赠与指示前，客户可随时取消赠与指示。受赠人亦可拒绝对方的赠与，在此情况下交易将不会进行。客户亦可就近期购买但未完成结算的黄金代币进行赠与转让。同样，受赠人接受赠与转让后，即使对其初始赠与转让尚未完成结算，受赠人仍可立即发出赠与指示将黄金代币转赠他人。

结算时间缩短至T+1

此外，该行修订金代币的交易安排，将交易结算时间由T+2缩短1日至T+1，即在新安排下，交易日之后只需一个营业日便可完成结算。对于汇丰金代币引入「赠与转让」新玩法，市场人士认为噱头十足，这是创新、「得意」做法，因为一般资产难以直接转赠他人，而且推出时机相当好，相信会获客户受落，又方便客户送礼之用，如作弥月礼物等。

交易不涉实体黄金

汇丰于2024年3月在港向零售客户推出黄金代币产品，至今仍未见其他机构在港有此零售产品。汇丰黄金代币是在该行分布式分类帐内，由储存于汇丰金库中的实体金条支持的数码代币，每个黄金代币代表金条的部分所有权，而交易不涉实体黄金。汇控（005）行政总裁艾桥智（Georges Elhedery）去年11月曾表示，汇丰黄金代币已成为亚洲规模最大、全球排名第三的黄金代币产品。

