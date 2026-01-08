Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

强积金非必胜 「积金王」去年大赚66% 「灯神」却输逾两成 两者惊现一个共通点

投资理财
更新时间：12:43 2026-01-08 HKT
积金局日前公布，2025年全年强积金整体净回报为16.5%，实现连续三年取得正回报。不过，IPP Financial Advisers董事彭永东（Joseph）表示，即使整体强积金录得不俗回报，并不代表所有成员帐户结余也同步上升，主因部分成员持有较高比例保守或债券基金；或在市场波动期间低位赎回和频繁转换基金，锁定了短期亏损而错过其后反弹等。因此，他指长线维持多元化资产配置及定期检视（非频繁短线操作），仍是提升退休储备的关键。

两者同于4月7日作基金转换

BCT业务定位及客户方案高级总监王玉麟（Billy）亦表示，根据BCT去年全年数据，并以「积金王」（ BCT计划成员强积金回报表现最出色者） 与「灯神」（ 表现最逊色者） 为例，其中前者全年总回报逾66.4%，后者则出现20.5%负回报。

他又指出，「有趣的是，积金王与灯神均曾于同年转换过基金不下于一次，并同于4月7日作出基金转换」。此外，两者均同样长期100%持有一只基金一段时间。 

单一基金策略未必适合所有成员

王玉麟表示，单一基金策略未必适合所有成员，成员若长期只持有一只基金，并因市场周期作出适时转换，或有机会捕捉到市场升跌而成为「积金王」，但如成员作出基金转换后因基金表现不佳而削弱回报，亦随时沦为「灯神」。成员应选择合适的基金组合并避免频繁转换，才能更有效捕捉市场平均回报。 

对生活繁忙的港人而言，要掌握投资知识并制定合适策略并非易事。他建议成员可多参考不同来源的专家看法，例如不同的投资经理分析、AI顾问建议及真实成员的投资组合表现，而非仅依赖单一资讯来源。

↓即睇减息部署↓

