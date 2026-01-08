63岁妈妈将兴趣化为副业 煮出近400万年收入品牌 疫情险死反成转捩点

随着职场快速转变，不少人、尤其是中年人士也希望有一份「副业」，以增加收入及分散风险，应对单一工作的不确定性，同时提升个人市场价值与自信。在美国纽约州，一位63岁妈妈Susan Efthimiou就成功在疫情期间把自制汤品当作副业经营，更曾连续两年收入增长超过3倍，如今已发展为一个年收入逼近50万美元（约390万港元）的品牌「SoupaPOTamus」，2026年目标更直指150万美元。

美国63岁妈妈Susan Efthimiou靠自制汤品成功创业。（网上图片）

从小对健康食材充满热情

谈到经营副业，很多人均会从擅长的技能或热爱的兴趣入手，期望化为事业的起点。据外媒《Entrepreneur》报道，Efthimiou正是来自一个「煮汤世家」，从小就对健康食材充满热情，即使在严冬也会规划花园，夏季则种植及采收大量有机香草与蔬菜，以烹煮出美味汤品。长大之后，她在养育9个孩子的同时，仍不断在完善享用清洁及自产食品的方法。

直到2020年初，她感染新冠肺炎险些丧命，并认为家中营养丰富的自制汤品帮助了她度过难关，成为其创业转捩点，因此决定于2021年将这份热情转化为事业，以及帮助因疫情困在家中或康复中的家庭。

利用7万美元成创业资金

从构想到正式营运，她花了18个月时间筹备，同时投入5万美元自有资金，加上当地补助金约2万美元，总计约7万美元作为启动资本。她坦言，创业初期「没有预期要建立一家大公司，只是为了满足需求」，直到2023年中才开始认真推动销售，业绩亦随之而迅速增长。

亮相介绍女性创业节目爆红

至于另一个转捩点，是在一次全国性新闻节目曝光。该节目报导了女性创办的健康食品品牌，单是播出后几分钟，已超过10万人涌入SoupaPOTamus网站，导致网站当机，最终12小时内订单量竟超过以往整个月水平。

成功需「珍惜你的独特性」

她分享成功秘诀时表示，「要珍惜你的独特性，它会形塑你的愿景，并在困难时期保持热情」，而「品质、风味、营养与便利性是我们的核心，也是顾客对SoupaPOTamus的期待」。她又强调，应了解目标客群，花时间观察客户需求。

虽然目前她仍与女儿共同经营着其主要事业，为一个拥有150多年历史、由谷仓改造的婚礼与活动场地「Homestead Blessings」，但在维持原有事业的同时，如今她已发展出一个蓬勃的副业。

