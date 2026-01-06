委内瑞拉乱局影响油价微 占全球供应不足1% 专家更看好金价及比特币

委内瑞拉总统马杜罗被捕消息成为全球焦点，市场关注事件会否引发石油、黄金、以至美元等资产价格大幅波动。Pagoda智库共同创办人及经济研究总监徐家健接受《星岛头条》访问时表示，由于委内瑞拉产油量连跌多年且开采成本高，对全球油价影响轻微；反而金价在政治局势不明朗下有机会获支持，短期有望上试4,500美元历史新高水平。

「重油」成本高 难望增产

对于马杜罗被捕会否冲击全球油价，徐家健认为「影响不大」。他解释，虽然委内瑞拉在上世纪30年代石油产量曾排全球第三，仅次于美国和苏联，但自90年代末委内瑞拉前总统查韦斯上台进行经济改革及国有化，并踢走美资等外资后，出现缺乏投资、设备折旧等问题，从而造成过去十几年产油量已持续减少。

徐家健认为，现时委内瑞拉生产的石油不多，且过去十年主要仅供应给中国一个国家，故对全世界总供应影响不大，长远则视乎委内瑞拉在过渡期的改革。另有外媒报道，委内瑞拉虽为OPEC成员，但过去20年产量大幅下滑，目前占全球供应量已不足1%，同时市场焦点仍集中在OPEC+及其他产油国增产、以及需求疲弱所带来的供应过剩。

同时，徐家健提到了一个关键因素，就是委内瑞拉盛产「重油」，提炼成本相对较高。他解释，就像加拿大的重油一样，除非油价处于高位才值得生产；若油价低企，在扣除高昂成本后「计唔掂数」，根本无利可图。因此，除非环球经济向好，带动石油需求大增，才会补充有关供应去压住油价，否则在目前油价偏低的情况下，委内瑞拉对油价的整体影响不大。

地缘局势乱 金价有力试新高

值得一提的是，当市场焦点放在石油之际，财经分析平台The Kobeissi Letter指委内瑞拉拥有161公吨的黄金储备，相当于518万金衡盎司（troy ounces），同时该国拥有超过8,000吨黄金资源，两者皆为拉丁美洲第一。

相比起石油，徐家健较看好黄金的表现。他指出，早前很多国家央行因风险考量，认为美元存在风险、可能会贬值，从而减少持有美债，又或者认为其他资产不适合做储备，于是转而增持黄金，加上一般投资者追买，令金价早前急升。

虽然金价近期有所回落，但他认为在世界局势混乱时，金价反而会有支持。对于后市走势，他指金价早前高位曾接近4,500美元水平，近期在4,300至4,400美元徘徊，预计在政治因素带动下，有机会重返之前的高位，达到4,500美元左右水平。

美元影响或夸大 没结构性转变

另一方面，市场担心美国是次单独行动会令其他国家恐惧，不再将美元作为避险货币，继而减少使用美元作储备。徐家健对此表示「暂时唔系好同意」，认为部份言论夸大美国做法与以往的分别。他指出，上届美国政府、甚至奥巴马政府时代，以往在中东的行动也不是完全依循联合国，而是次做法亦是先警告后拘捕，而非直接击杀。

他相信，事件不会对美元造成结构性转变，市场亦不会恐慌抛售美元。至于委内瑞拉会否因此转用美元作官方货币，他指马杜罗虽然被捕，但其所属的左翼阵营在当地基层仍有一定支持度，未来该国走向仍取决于选举结果及美国介入程度，目前言之尚早。

600亿美元加密币储备去向成谜

对于马杜罗政权据传持有为规避制裁而建立的600亿美元（约4,680亿港元）加密货币「影子储备」，但目前私钥控制权谁属成谜，可能会被永久封存，还是会被美方透过法律与情报手段追回，以至可能冲击币市。徐家健对此持乐观态度，认为市场上有大量比特币，单一政权的持仓影响有限。他又强调，特朗普政府相对支持加密货币，其在任期间的大趋势仍然会看好。

