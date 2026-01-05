Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

汇丰下调港元定存息率 6个月仅2.1厘 PAObank新客1个月18厘

投资理财
新一年来到，随着年结效应消退，多间银行定存息率均见下调，其中最新包括龙头行汇丰。该行将6个月港元定存息率由2.4厘降至2.1厘，减幅为30点子，适用于卓越理财尊尚、卓越理财、HSBC One及其他客户，起存额则为1万元。不过，该行未有下调3个月港元定存息率，继续维持于2.4厘。

汇丰恒生中银3个月2.4厘

其他大行方面，恒生及渣打6个月港元定存息率仍有2.4厘，中银则有2.2厘，即全数高于汇丰。3个月港元定存方面，汇丰、恒生及中银均以2.4厘占先，但渣打只有2.3厘。此外，渣打提供12个月期港元定存，并有2.45厘。

PAObank受推荐新客 1个月速赚750元

另一方面，市场上仍有部份银行提供高息定存优惠吸客，其中PAObank目前3个月港元定存息率2.9厘，6个月及12个月则为2.8厘及2.7厘，起存额为100元，且不限新旧资金。该行再推新一轮开户迎新优惠，在1月31日前现有客户透过推荐码予亲友，被推荐人成功开立全新个人户口，首5万元定存即享1个月18厘优惠，即速赚750元。另外，被推荐人成功开户并敍造5万元或以上定期存款，推荐人亦可即获500元现金奖赏，上限5000元现金奖赏，而活动期间推荐最多新客户的首三名推荐人，更可分别额外获得3000元、2000元及1000元现金奖赏。

工银亚洲新客3个月2.9厘

此外，在工银亚洲开立全新工银财富户口，若以300万元或以上到分行开立3个月港元定存，最高息率为2.9厘；至于全新理财金、理财e时代或综合客户，3个月最高2.85厘，起存额为10万元或以上。

现有客户方面，工银财富或理财金账户以新资金到分行开立港元定存，98天为2.75厘、188天为2.5厘，存款额需80万元或以上；若为零售银行个人客户，存款额为5万元以上，98天及188天分别为2.75厘及2.45厘。

