买楼收租属不智投资｜曾智华

过去几月，在利益相关人士大力「估计」下，楼市仿似出现小阳春，虽未劲力反弹，但起码看似企稳。只是，二手楼则惨少少，因购买力被新楼嗦晒，兼且，受「宏福苑」事件影响，令买旧楼者需再三衡量，几时要大维修。最弊，必须付大笔维修费外，也可能要面对围标大鳄，被人当水鱼㓥。

再者，将来政府可能推出新的政策，将所有结构水准及质素执正，这将是另一个维修费用黑洞。故此，越近30年楼龄旧大厦，情况越不理想，必定被揿价。

老友B有另类睇法，觉得旧楼价不升而租金升，问小弟有冇兴趣买番三几间收租，因有3至4厘利润。

五大理由不涉足买楼收租

我一口否决，绝不做包租公，理由如下：（一）租金看似有三、四厘，但扣除管理费、差饷、换客前后装修、供楼利息及买楼各项支出，三、四厘纯为假象，有两厘都偷笑。

（二）旧楼有很多结构性问题，例如天花漏水、窗台渗水，一切喉管皆在老化中，维修费用难以估计，揾师傅搞维修，做过者皆知，分分钟俾完钱仲会谷到一肚气，攞嚟烦。

（三）一旦逼近大维修日子，业主立案法团例必连场恶斗，肯做（争做？）委员的不少有利益冲突。唔肯做义工的，不少则认为自己有权利（冇义务？）大大声质询一切，但挠埋手唔参与，凡开会就扮演「挑剔大王」。

（四）香港好的租客唔系冇，但也有不少衰客，包括欠租或搞到间屋七国咁乱。屋既不是自己的，当然无兴趣锡住用。我试过租楼俾人，竟然变咗「七仔便利店」，一日可24小时要求你解决问题，再于离开时，吉楼变了废墟，执回原状冇一、二十万唔掂。

（五）楼市有升有跌，如今买楼收租，可能收埋的租金不及其贬值的厉害，分分钟烦到周身汗得个桔。

基于以上五点，小弟认为买楼收租乃一项「不智投资」，故绝不涉足。

想干手净脚，唔烦又做包租公，买老牌传统收租股好了。买边只？我唔会捉住你只手教，投资要成功，只得一条路，自己做功课！

资深传媒人 曾智华

