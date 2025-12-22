6只新股混战全面睇 专家教3大简易选股条件 英矽智能暂秤先

本港IPO市场今年非常热闹，投资者屡有斩获之余，年底前仍有多只新股上市及招股，当中6只新股将于周二（23日）同日截止认购，并于下周二（30日）上市。在花多眼乱及资金有限下，散户难免有所困惑，究竟选股时有何简易方法？独立股评人唐牛接受《星岛头条》查询时就直接点出3大要点，分别是「未有在A股或美股上市」、「没有回拨」及「超购起码过千倍」。此外，本文亦会逐一指出个别股份优点或缺点，务求让读者「食个尾糊」。

针对上述3大拣股要点，以周二截购6只新股为例，全数符合「未有在A股或美股上市」要求；同时，有5只均为「B制新股」，一成股份在港公开发售，不设回拨机制，但五一视界（6651）以特专科技公司（俗称18C）章程申请上市，即5%公开发售，最多可回拨至20%，因此未能符合第二个要求而「出局」。超购反应方面，截稿时暂以英矽智能（3696）超购约154倍最受捧，其次是林清轩（2657）及卧安机器人（6600），分别超购约79倍及50倍，但因距离截购时间仍远，是否「合格」言之尚早。

唐牛提到，利用以上述简易方法拣股，虽然抽中机会相对较细，但赢钱机会则会相对大。另一方面，投资者亦可留意个别股份特点，以作进一步了解及分析。

1. 英矽智能基投阵容鼎盛

英矽智能为AI驱动药物发现及开发公司，兼具「AI及生物医药」两大热门概念，拟发行9,469.05万股，有绿鞋，招股价24.05元，集资约22.8亿元，每手500股，入场费12,146.27元，为6只新股之中最大，意味中签一手时金额也相对大，大摩、中金及广发证券为联席保荐人。

值得留意的是，该股基石投资者阵容鼎盛，引入包括礼来、腾讯、Oaktree及淡马锡等星级投资者，投资金额合共1.15亿美元，占比约39%。此外，该股上市后市值约134亿元，有望符合明年3月纳入港股通资格。估值方面，该股去年未有盈利，收入录8,583万美元，市销率（PS）约20倍，较同业晶泰（2228）为低。

2. 林清轩憧憬复制毛戈平

中国国货护肤品牌林清轩虽然属传统行业，但主打高端路线，加上另一国产美妆品牌毛戈平（1318）上市后表现甚佳，同样备受市场关注。该股拟发行1,396.64万股H股，有绿鞋，招股价77.77元，集资约10.86亿元，每手50股，入场费3,927.72元，中信证券及华泰国际为联席保荐人，并引入富达基金等7名基石投资者，认购金额合共6,200万美元，占比约44%。

该股上市后市值约109亿元，同样具「入通」预期。根据灼识咨询报告显示，按2024年零售额计，林清轩在中国所有高端国货护肤品牌中排名第一，并且是中国前15大高端护肤品牌中唯一国货品牌。去年收入录逾12亿人民币，盈利约1.87亿人民币，毛利率更超逾80%；以此计算市盈率则约52倍，较毛戈平为高。

3. 卧安机器人行业概念煞食

卧安机器人为家庭机器人系统提供商，行业概念十足，旗下产品包括今年5月与9月分别推出的全球首款AI网球机器人Acemate和全球首款本地部署大模型的AI陪伴机器人Kata Friends。

该股拟发行2,222.23万股H股，有绿鞋，招股价63至81元，集资最多约18亿元，每手100股，入场费达8,181.69元，在同期6只新股之中仅次于英矽智能，国泰君安国际及华泰国际为联席保荐人。值得留意的是，该股基石投资者阵容强大，引入高瓴及无极资本等9名基投，认购金额达8,998万美元，占比近44%。

4. 美联股份集资额最少

美联股份（2671）为预制钢结构建筑服务提供商，拟发行2,460万股H股，有绿鞋，招股价7.1元至9.16元，集资最多约2.25亿元，为6只新股之中最少，每手300股，入场费2,775.7元，甲乙两组合共亦只有8,200手。同时，该股引入彩云、Tiny Jade、吴兴华及Logic Selective为基石投资者，认购额合共5,150万元，占比近26%。

至于该股独家保荐人为申万宏源香港，往绩不俗，近4个项目3升1跌，而且3只暗盘全数倍升。不过，美联股份业务受内地建筑市场周期影响，行业基本面一般，而且单一最大客户近年占收入高逾40%至60%。此外，该股上市后市值仅约11亿元，欠缺入通憧憬。

5. 迅策基投占比不高

中国实时数据基础设施及分析解决方案供应商迅策 （3317），属行业同类股份稀缺，兼具AI概念，拟发行2,250股H股，有绿鞋，招股价48元至55元，集资最多约12.38亿元，每手100股，入场费5,555.47元，国泰君安国际为独家保荐人，往绩不错，近9个项目7升2跌。

该股基石投资者阵容亦不俗，引入中视金桥（623）、无极资本及云锋基金等9名基投，投资金额合共3,957万美元，但占比不高，约27%。另要留意的是，该股连年亏损，于2022年至2024年分别蚀7,514万、5,527万及8,401万元人民币。

6. 五一视界需回拨较「蚀底」

数字孪生科技公司五一视界因公开发售部份最多回拨至20%，相对同期6只股份较「蚀底」。公司虽然具有AI概念，但业绩同样连年亏损，于2022年至2024年分别蚀1.9亿、8,708万及7,897万元人民币，而且毛利率也逐年下跌，由65%降至51.1%。

该股拟发行2,397.52万股H股，招股价30.5元，集资约7.3亿元，每手200股，入场费6,161.51元，中金公司及华泰国际为联席保荐人。此外，该股未有引入基石投资者。

