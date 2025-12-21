Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

日圆2026年仍有加息空间 关注套息交易拆仓 李声扬：或是换汇好时机

投资理财
更新时间：09:04 2025-12-21 HKT
发布时间：09:04 2025-12-21 HKT

日本央行上周五（19日）宣布，将政策利率从0.5厘上调至0.75厘，这是今年1月以来首次加息，也是近30年来最高的利率水平。虽然0.75厘听起来仍属极低，但相较之前，已是显著调整，百份比幅度达50%。这次决定获得全体委员一致通过，反映央行对通胀持续的关注。

通胀压力未完全消退

加息背后的主要原因是日本通胀压力未完全消退，核心CPI近期维持在3%左右，高于央行2%的目标。虽然食品价格涨幅有所缓和，但整体物价上涨已成为结构性现象。央行行长植田和男在会后记者会上表示，薪资与物价的正向循环机制正逐步形成，预期未来将继续根据经济数据调整政策，暗示2026年可能有进一步加息空间。

日本经济表现则呈现混合信号。第三季GDP年化收缩约2.3%，主要受出口下滑及住宅投资疲弱影响，部份归因于美国关税政策的冲击。不过，最新数据显示复苏迹象：11月出口年增6.1%，远超预期，对美国出口更出现8个月来首度反弹，汽车及医药品出货贡献显著。这让市场相信第四季度GDP有望转正，避免连续收缩。

有望维持高水平加薪

对香港人来说，日本物价因日圆弱势仍相对便宜，但本地居民感受到的涨幅已相当明显，尤其食品及能源领域。薪资方面，10月名目工资增长2.6%，但扣除通胀后实质薪资仍连续10个月负增长，11月情况类似。尽管如此，企业调查显示2026年春斗有望维持高水平加薪，劳动市场紧俏也支持名目薪资上涨。

另一焦点是日圆套息交易（Yen Carry Trade）的潜在影响。过去多年，投资者借低息日圆投资高收益资产，如美股或加密货币，规模庞大。此次加息虽未引发剧烈拆仓，但日圆在宣布后反而走弱，美元兑日圆升至157附近，市场解读为央行讯号不如预期鹰派。分析师指出，若未来加息步伐加速，结合美国可能继续减息，套息交易盈利空间将进一步压缩，可能导致部分平仓，影响全球风险资产。

日圆进一步贬值空间有限

整体而言，日本经济虽面临出口不确定性及实质薪资压力，但内需及出口近期改善，让央行有空间继续正常化政策。对计划赴日旅行的朋友来说，目前日圆汇价相对弱势，或许是换汇的好时机，但需留意未来波动。若美国减息与日本加息趋势持续，日圆进一步贬值空间有限，反弹潜力渐增。

此外，值得一提的是，日本10年期国债收益率在加息后突破2厘，创26年新高，这不仅反映市场对通胀预期的变化，也可能加剧财政压力，因为日本公债规模庞大，全球投资者正密切关注，这是否会引发更广泛的债市调整。

李声扬

相关文章：股楼预测年底涌现 剖析为何唱好偏多 李声扬：行动才是一切

↓即睇减息部署↓

