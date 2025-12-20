积金易现注册漏洞 据悉上月已突停eKYC开户 当局建议尽快用智方便注册 检视是否有可疑情况

有诈骗集团涉嫌今年3至11月期间盗取个人资料，伪造他人身份证透过电子身份认证（eKYC）方式注册并开设「积金易」帐户，之后以「退休」等理由转移受害人强积金（MPF）存款，涉款约180万。对于积金易平台出现「冒领」漏洞，资讯科技专家指出，即使身份证是伪造，只要假证上的照片与骗徒真人匹配，便可通过验证。据了解，积金局早在今年11月中，已停止市民使用身份证透过eKYC开设积金易户口。

警方昨日表示，「积金易」平台确认现阶段有12名人士的资料被盗用，当中3名人士遭到实际金钱损失，合共约180万元。另外，6名人士的资料虽被用作于「积金易」平台开户，但户口内资金没有被盗取，另外3名人士的个人资料曾被尝试用作开户，但不成功。在被问及案中假身份证仿真程度时，警方表示相关文件质素「骤眼睇都真」，目前仍在追查犯罪集团如何取得受害人身份证资料，以及疑犯制造伪造身份证流程等。

叶文瀚：NFC技术验证较为稳妥

积金易在去年6月底推出，该平台让打工仔可一站式检阅所有强积金户口，查阅雇主供款、更改投资选择、转移或整合账户，以至申请提取权益等等，积金局亦指平台可推动强积金大幅度减费。过去开立积金易帐户的身份验证有两个方法，一个是透过登入香港政府「智方便」作验证，另一个则是eKYC认证程序，即用户上传身份证照片，再通过手机镜头进行人面识别的验证方法。

对于今次eKYC认证程序出现漏洞，圣方济各大学创业培育中心副总监叶文瀚解释，「即使身份证是伪造的，只要骗徒真人与假证上的照片匹配，就能通过验证。」他强调，真正稳妥的验证应使用近场通讯（NFC）技术，直接读取身份证晶片内的原始数据与官方存档照片，从源头确保证件真伪。

据了解，积金局早在今年11月中，已经停止市民使用身份证透过eKYC开设积金易户口。不过，记者浏览积金易网站的开户教学影片，仍有上传身份证照片，再通过手机镜头进行人面识别的eKYC认证教学。

过去使用身份证eKYC开户方法：

李劲华：「智方便」验证规格高

对于积金易平台为何不接入警方或入境处的资料库进行核实，香港无线科技商会主席李劲华指出，接入政府敏感数据库，涉及严重的保安与私隐考量。李劲华认为，解决方法应是接入由政府背书的「智方便」平台进行身份认证。他指出，「智方便」的注册验证规格远高于普通eKYC，由政府牵头核实用户身份，足以杜绝伪造证件的诈骗活动。

吁短期内大额转移须额外验证

叶文瀚指出，应建立风险指标系统，识别「新开银行户口、近期更改手机号码、并立即申请提款」等高风险行为组合，一旦触发风险指标便强制转入人手电话核实程序。此外，他认为可考虑为新注册账户设立「冷却期」，例如在开户后6至12个月内限制提取强积金，或对短期内的大额转移要求额外验证。

金管局非常关注 与警方业界紧密联系

积金局建议，强积金计划成员应尽快透过「智方便」注册帐户，并应妥善保管使用者名称及密码，定期更改。如发现任何可疑情况，应立即致电积金易公司。对于事件亦可能涉及用假身份证开设银行户口，金管局表示非常关注，并会与警方和银行业界就最新诈骗手法紧密联系。

如何注册积金易？

