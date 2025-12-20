父亲打算遗产只留给大仔 律师提醒立「偏心遗嘱」 需建立两层机制

艺人佘诗曼今年踏入「5字头」，早前她公开自己已立下遗嘱，期望辛苦打拼回来的财产可按其意愿分配。事实上，越来越多正值壮年的港人注重遗产规划，除了确立将财富传承给至爱或后人的安排，也避免将来后人出现争拗。遗嘱作为一份有法律效力的文件，原来订立时有不少学问，若随意撰写，一旦出现漏洞便有机会引发后人争拗。有律师有多年处理遗产事宜经验的张志宇律师表示，协助客户立遗嘱时会建立「多一两层的机制」，并清楚了解客户分配意愿，遇上遗产分配「偏心」的情况均会记录在案。

张志宇多年来见过不少遗产争议，他说最常见的原因是死者生前与家人沟通不足，「变成那些子女在老人家过世之后，都不知道有多少遗产」，另一个原因是家人之间关系疏离，导致争执。若没有立遗嘱、依赖《无遗嘱者遗产条例》分配遗产的话，很多时也会出现后人争拗。他举例，有父亲过身后，其中一名子女声称因一直同住照顾父亲，因此父亲将住宅物业给其继承，通常这种口头承诺也很容易引起争拗，因其他子女可能会表示对此遗产安排不知情，结果引发争拗。

口头承诺的遗产安排较易引起争拗。

自己手写遗嘱小心有漏洞

不过，有时候即使立了遗嘱也未必能避免争拗，张志宇坦言有些人自己手写遗嘱，或上网下载遗嘱范本照抄，其遗嘱因为有不少漏洞而被挑战。他说最简单如写错受益人名字或其身份证号码，有些则可能写得不清楚，例如仅写明离世后，将物业传承给儿子，但没写清楚其他剩余财产的处理方法。

张志宇表示，若由律师起草遗嘱会列明客户所有资产，即上述例子除了物业，剩余所有财产的分配，甚至建立「多一两层的机制」，例如协助客户写明若儿子较自己更早离世，或在自己死后28日内儿子离世的话，这些资产会传承给甚么人。

律师会了解客户分配意愿

同时，他也会询问客户为何作出该分配安排，举例立遗嘱者仅将资产传承给大儿子，小儿子没有获任何分配，他身为律师会了解客户意愿，并纪录下来，放在该遗嘱的档案内，「将来真的有需要（争产官司）的话，律师要上法庭做证人，拿著档案告诉法官，究竟当时这个客户是怎样给指示的。」

另一方面，律师也会确保长者有「精神行为能力」立遗嘱，例如会要求65岁或以上的客户，在立遗嘱一两星期前，先找医生进行简短智能测验(简称MMSE)的认知测试，这份认知测试的报告亦会一并放入该遗嘱的档案。

张志宇建议客户将遗嘱交给遗嘱执行人保存，或放到银行保险箱。

为客户立遗嘱时，律师也会问清楚客户是否有旧遗嘱，是否已将旧遗嘱正本撕毁；同时仍会了解新立遗嘱的保存方法。他说交给律师存放遗嘱未必是好方法，因遗族未必认识这位律师，律师亦有机会较遗嘱人更早过身。

他建议客户将遗嘱交给遗嘱执行人保存，当然这需要及早问准这位亲友是否愿意担任执行人；另外也可以交由受益人保管，因为「对于他来说，一定会如珠如宝地保管这个遗嘱。」

遗嘱放银行保险箱较佳

若客户拥有银行保险箱的话，则是存放遗嘱的更好方法。因遗产执行人要尽其所能，找出死者的所有财产，例如去向各大银行查询死者是否拥有户口及保险箱。值得留意是，打开死者的保险箱需要约民政事务署职员一同前往，民政署职员会抄录箱内有甚么财产，如果保险箱内有遗嘱正本，会交给遗嘱执行人处理。

张志宇补充说，不宜将遗嘱放在联名保险箱，他假设一位妈妈将遗嘱放进跟女儿联名的保险箱，而遗嘱中女儿分配的资产不多的话，该女儿可能有可能偷偷地销毁该遗嘱。他又举例若该女儿与妈妈闹翻了，妈妈过世后她不去开启这联名保险箱，届时遗嘱执行人需向法庭申请命令又多一重麻烦。

另外，私人保险箱也未必适合存放遗嘱，因这些保险箱坊间越开越多，后人不容易找到，相反后人联络本地银行较容易，去信十多间银行便可找到死者的户口及保险箱。

订立遗嘱除了确立将财富传承给至爱或后人，也避免将来后人出现争拗。

私生子女同享遗产继承权

曾有一个案，一个香港男士突然离世，突然间出现一个内地女士带着小孩出来「争家产」，原来这位男士多年来在内地有外偶及私生子，但遗孀在丈夫过身后才突然得知。张志宇指，在香港法律下，不论是否私生子，所有子女均享同等继承权，配偶可先分得50万元的资产，其余再有配偶与子女平分。假设该男士有1000万元资产，太太可获50万元，以及其余950万元的一半、即475万元。另外475万元则由各子女平分，若有3名子女，每人可获约158.3万元。不过若突然多了一名私生子，这475万元便要平分四份，即每人118.75万元。

他说这个案中、该内地女士申请法援，用尽法例下各种程序，要求「正印」太太卖楼、分钱。这位太太面对丈夫刚过身，申请遗产承办也未完成，便面对外遇带着私生子步步进逼，结果太太要急着卖楼、筹集资金满足对方要求。不过他补充，不论这位男士生前是否立了遗嘱，其私生子女仍可利用香港法例第481章《财产继承（供养遗属及受养人）条例》，申请从死者遗产中获得一笔款项，让私生子女生活得到保障。

