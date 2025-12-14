宏福苑五级火｜居民失家园 家居保可赔偿暂住大湾区开支 「有保险公司已百万、百万地赔出去」

大埔宏福苑上月发生的五级大火，死亡人数达160人，数百个家庭失去家园，家中财物化为乌有。香港保险业联会行政总监刘佩玲接受《星岛头条》访问时表示，不少保险公司今次按家居保险的投保总额作赔偿；亦有保险公司保障居民到大湾区暂住的开支。 另外，宏福苑大火提醒市民家居保险的重要性，除了市民最常留意的家居财物保障，原来部分保险公司的家居保险亦会提供意外受伤或身故保障，连宠物也受保。

刘佩玲表示，对于家居保险的财物保障，过往投保人需要找出单据索赔，但由于今次不少家庭全屋付诸一炬，不论财物及其单据也被烧毁，她透露不少保险公司今次按家居保险的投保总额作赔偿，「我知道有保险公司是100万、100万地赔出去了，有公司已开出了（赔偿额）支票。」

另外针对单住不适合居住，就临时居所开支个别保单的保障额达10万元，她知悉，有宏福苑居民暂时到大湾区居住一段时间，今次有保险公司亦对内地酒店及租住单位开支作出保障。

研加快遗产承办过程

宏福苑大火发生后，刘佩玲表示，保险业界已迅速协助受居民找出保单及处理各类索偿。她又说不少保险公司也为居于宏福苑的客户，每人发放5000元，甚至1万元的恩恤金，「这个是不问他买甚么保障，总之他是客户便会发放。」

对于人寿保险，若受保人与受益人同时遇难，保险赔偿额会成为遗产，可能要经过较长时间的遗产承办程序。她说正跟相关机构研究加快处理，让其亲属可更快获取这笔保险金。

个别产品有身故保障

今次火灾提升了市民对家居保险的关注，因为在面对突如其来的意外事故时，家居保险保障可成为重建生活的「后盾」。刘佩玲说自己近日也特地找出家居保险保单检视，才发现有些保障项目过往没有留意。她举例原来一些家居保险提供意外身故保障。「人命我们（保险界）赔不到，但希望金钱可以帮到他们渡过一些难关。」

记者翻查多份家居保险保单，均提供人身伤亡及意外保障。例如MSIG家居保险列明，因家居火灾或盗窃而受伤并于三个月内身故，其计划A及计划B的保障额分别有15万元及10万元。

安达的家居保险则列明，受保人因意外而导致意外死亡，或永久完全伤残，保障额30万元，其细项包括因火灾引致损伤的医疗费，上限3000元。保诚的相关保障每年总额20万元，对家居火灾、持械行劫或盗窃而受伤，医疗费用上限则有5000元。

至于蓝十字保险，若受保人或受保家属在居所内因火灾或抢劫导致在3个月内意外身故，意外身故赔偿总额达40万元，而每名家属成员的最高赔偿额10万元。

宠物意外死亡有赔偿

另外，个别家居保险亦有提供宠物保障，例如AIG的家居保险的计划B，对已植入晶片的猫或犬只，意外死亡或偷窃提供2000元保障额。昆士兰保险的则针对各类宠物的意外死亡，或从住所偷走提供2000元赔偿。恒生保险的宠物保险更包括殡葬，每只宠物提供1500元；而意外死亡或被盗则有7500元赔偿额。

