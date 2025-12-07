打工仔上缴薪金给太太管理 临退休惊觉存款仅剩5万 专家：夫妇理财首重沟通

近日外媒报道的一宗家庭理财个案引发热议，一位日本「上班族」男子30年来都将薪金交由妻子管理，以为已累积丰厚资产可安享晚年，但退休前3年才发现存款只剩下不足5万港元。个案引发网上讨论，家庭财政大权应否由夫妇其中一方管理。理财专家李澄幸接受《星岛头条》访问指，就退休等共同财务目标而言，夫妇应一齐参与。而家庭理财关键，在于先对生活开支及预算作出沟通，共同就理财目标努力。

日媒《THE GOLD ONLINE》近日报道，57岁男子佐藤健二（化名）任职于东京一间工厂，年薪约1,200万日圆（折合约60万港元），55岁妻子由美（化名）也有做兼职，一家的年收入超过1,300万日圆。

从结婚至今，佐藤30年来也将家庭财政权交予由美，即每月出粮后均「上缴」太太，再由太太「出粮」给丈夫。佐藤以为经过多年储蓄，应付退休应绰绰有余。还有3年退休的佐藤向太太了解户口情况，才发现结余竟然只有100万日圆（约5万港元）。由美解释，大部分储蓄已支付子女私立大学学费，以及在退休前提早偿还了楼按。至于每月收入，也因应付食品、日用品开支而所剩无几。佐藤表示，自己没参与家庭理财要负一半责任，唯有继续积累财富，也庆幸不用再承担教育开支。

共同财务目标应一齐参与

这个案虽然发生在日本，但对香港家庭理财也有启示，究竟家庭财政应交给夫妇任何一方，抑或共同或分开管理？认可财务策划师李澄幸认为，没有标准答案，一个家庭和一间公司一样，长远的发展要讲求分工，各自负责自己擅长的事情，最基本当然是各自的生活开支需要有足够的收入去覆盖。但就共同的财务目标而言，应一齐参与。否则的话，无论结果如何，都很容易有不满，一来没有参与感，二来这也是夫妻的共同责任的根本。

李澄幸认为，夫妇就共同的财务目标而言，应一齐参与。

「需要」项目应专款专用

另外，夫妇要共同判断甚么是「需要」和「想要」的项目，既然退休是「需要」，应一开始就专款专用，独立地进行储蓄。因此个案中的家庭并不是在「储蓄」，「储蓄」应是每一笔收入到账户时已预留一定比例，但李澄幸直言，很多家庭其实是「用剩」，每个月月底有多少钱剩才储蓄多少，没有纪律，长远效果自然事倍功半。

夫妇要共同判断甚么是「需要」和「想要」的项目。

李澄幸又指，夫妇理财首先要做好预算，只有客观支出预算，再配合收入状况才有依据。同时夫妇不能跳过沟通，「理所当然」 地认为对方是怎样想的，也可进一步讨论对于未来的预期，以生育孩子为例，孩子出生前后，预算可以大不同，出生后是否读私立学校或到海外升学，双方期望均可能不一致，若事事都按「想要」的来，没有了解家庭收入状况，财务烦恼自然增多。

开立联名户口属可取办法

另外，他又说夫妻共同进行家庭理财，开立联名户口是其中一个办法，对于共同财务目标如退休基金，教育基金等，可沟通好预算或目标后，专项设立联名户口，一同为特定目标进行储蓄，但他说这只是一种形式，其他定期一同检视的方法亦可。

退休规划 宜先管好强积金

而就退休投资而言，考虑到投资目的是针对「需要」的项目，宜用比较保守的投资方式进行管理。李澄幸表示，对于每月可储蓄和投资的资源不多的家庭而言，考虑退休问题，宜优先管理到强积金。他假设计算指，一个香港年轻人若20岁开始供款，每月3000（个人+雇主），每年假设平均回报率是4％（实际情况可高可低)，去到65岁，大概可以储蓄到600万。进一步假设退休时，物业已经供完，需要时可做安老按揭，或者用强积金所得来购买年金，如此以来，基本的退休生活，应该是可以实现的。

李澄幸续说，然而大多数人的情况依然是不理会强积金，对于普通人来讲，这其实是不应该的。强积金的基金选择而言，如果对投资没有信心，选择「懒人基金」，相信总比完全不理会或全部放置于保守基金为佳。

