卡牌店老板论尽30年市场变迁 有人赌逾百万倾家荡产 「最深刻是电话遥控开卡」

随着卡牌热潮由小众玩意走向公众视野，开卡舖也似乎成为一门「好揾」的生意。Home-run卡牌店创办人丁勇接受《星岛头条》访问时透露，由90年代在联合广场开舖，到转战eBay做网店，再到近年回流太子重开实体店，亲身见证了香港卡牌市场由「小圈子」变成「全民热潮」的转变，而其位于太子的实体店目前每月卖货盈利达约10万元。

早年到外国换卡 从中获利

丁勇当年「入坑」始于在公司工作时收到几张篮球卡，「那时候在香港没甚么人认识（卡牌），我觉得挺好看，便去当时的卡牌集中地联合广场寻找，找着找着就变成兴趣，最后变成了生意」。

在香港卡牌市场尚未普及的年代，丁勇另辟蹊径，将眼光转向外国，由于各地口味不同，因此会到不同地方换卡牌，并从中赚取盈利。他举例指出，「香港人当年喜欢Penny Hardaway（夏达威），但美国人喜欢Olajuwon（奥拉祖云）」。

港人开卡和储卡不成正比

回顾香港玩卡文化的转变，丁勇更提到一个有趣的现象，以前香港玩家开卡只追求稀有卡牌，其余普通卡往往随手扔在地上，「香港人开卡和储卡的比例是不成正比，开得多，留得少。」而这些被视为垃圾的普通卡，往往成为他转售海外的货源。

他忆述，当年开卡风气犹如赌博，有人甚至赌到倾家荡产，将100多万积蓄（当时足够买一层楼的金额）全数用来抽卡，也曾见过有人一晚抽卡花费逾20万元，「最深刻是有些赌徒上了瘾，但又去不了店舖，就会电话遥控开卡，他看不到画面，只能听声音讲第一张是甚么、第二张是甚么」，纯粹是靠对店主的信任。

重开实体店 因体验与聚脚

至于近年重开实体店，他解释指实体店的价值在于「体验」与「聚脚」，「以前只是做运动卡，现在多了集换式游戏卡，如Pokémon、Flesh and Blood，玩家需要桌子用于对战和开卡包」。

卡价飞升 疫情是关键转捩点

对于近年卡价飞升，丁勇认为疫情是关键转捩点。他以Michael Jordan签名卡为例，疫情前维持在3,000元一张的水平约十年，但现在最普通的一张突然升到6万蚊，足足升咗20倍。据闻，疫情期间全球体育赛事停摆，部分赌波基金受影响，于是流入卡市，并发现卡牌市场存在炒作空间，而这笔资金流入后，也吸引大量投机者涌入市场，令卡价持续上升。

现时他店内最贵的Michael Jordan签名卡，价值高达6位数。不过他坦言，目前运动卡市场呈两极化，过百万的贵价卡依然有价有市，但1万元以下的中低价卡已从高位大幅回落。

另一方面，鉴定（Grading）已成为香港卡牌交易市场决定价值的最关键一环。丁勇透露，目前市场约八成以上卡牌都会送往美国PSA鉴定，其次是CGC。他指出，不少玩家「如果PSA拿不到10分，就转送其他家」，希望重新鉴定后获得更高分数。

卡市会否爆煲？ 犹如集邮文化不会完

面对天价卡市，不少人担心该市场存在泡沫，并随时会爆破。但丁勇以「集邮」作比喻，认为卡牌市场或许会降温，但绝不会完结，「就好似集邮咁，当热潮减退，价格会回落，但收藏文化已经上了台面，也多了人认识这个市场，因此始终会有一班捧场客」。

丁勇认为，卡价最高峰的时候是疫情结束后的一至两年，现在已经大幅回落；但玩卡、收藏卡的人口，现在才是历史最高，而且还在持续上升，而且市场变得百花齐放，例如台湾有啦啦队卡等产品，中国几年来对卡牌接受度亦大增，「现在甚么都出卡，故宫可以出卡、中国风可以出卡」，甚至有高质中国卡已经做到国际认可，可以送到PSA、CGC等机构鉴定。因此，整个收藏卡市场已经变得多元化，圈子也比以前大得多。

对于想入场的新手，丁勇建议不要用钱去衡量卡牌，选择运动卡时最好拣自己认识的运动、储自己喜欢的球星，欣赏卡的设计；游戏卡方面，若觉得插画好看、角色可爱，就买来玩、买来欣赏。同时，游戏卡本质是一款游戏，最好对「打Deck」（组牌对战）有兴趣，而不是因炒卖而入场。

