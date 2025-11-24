领展急跌后 收息回报率大增｜曾渊沧

11月12日，美国道指再创历史新高；11月13日，香港恒指收市也升至27000点之上。但是，紧接着竟然是大调整，在6个交易日中，道指累跌5.2%，恒指则跌6.8%。如此跌势的确令不少人心惊，而且几乎是全面性的下跌，能逆市上升的股很少。

大市转淡因要「先割一轮韭菜」

美股创新高之后，市场焦点转移到12月联储局会不会减息，美国就业市场新增职位大幅增加，使到鹰派言论大增，道指创新高时，市场预测12月再减息的机率是55%，数天之后降至35%，套利出售的力量很强，近期才入市购买或增持的股票都套牢了。短炒孖展货全部斩仓。一下子，悲观情绪上涨。

有人趁机落井下石，大谈「Al泡沫」，目的是想进一步推倒近期升势很强的Al概念股。结果，制造Al晶片的Nvidia尽管公布了一份超强的业绩报告，股价依然下跌。实际上，12月不减息及「Al泡沫论」都只是淡友趁道指创新高造淡的方法，许多人手上的股票帐面获利甚丰，继而抛出来。股市突然全面看淡的真正理由是，升幅已经够大，是时候「先割一轮韭菜」。

领展年年加租日子已经结束

上星期，领展（823）公布业绩。时间过得很快，领展上市已经20年，还记得当年领展上市，申请人众多，几乎每一个懂得股票为何物的人都去申请，连那些口口声声反对领展上市的政客也大手申请。记得当时我写过多篇文章推荐此股，理由是领展起源于公屋商场与停车场，公屋商场与停车场的租金长期低过市场租金，因此今后可以年年加租，领展的利润也一定可以年年上涨。

但是，20年过去，根据近日公布的业绩，领展香港商场的租户在续租时平均获得6.4%的租金减免，年年加租的日子已经结束。幸好，与其他商场比较，领展租金下调的比例还是最小的，不久之前传媒曾经报道铜锣湾罗素街有个商舖续租，租金竟然下调80 %，对业主来说，那是恶梦。也许，铜锣湾是特殊情况，更早之前，此处的租金在每次续租时也经常是急增一倍以上。还记得崇光百货后面有一间经营了数十年的云吞面店因为租金急涨而关闭，现在，香港进入租金向下调整期，甚么时候崇光旁边会再出现云吞面店？

数年前，领展开始走出香港，到内地、新加坡、澳洲投资，还好，澳洲与新加坡的商场平均续租时租金上涨分别为16.3%及12.9%。出租率也极高，分别达98.1%及99.8%。

随着这一次的业绩报告，领展每股可分发的股息是126.88仙，与去年同期比较，下跌5.9%。领展是著名的收息股，股息下跌，股价自然也下跌，结果，股价在公布业绩后下跌14.2%，跌幅远大于股息的跌幅，如此一来，倒使到现价买领展收息的回报率大幅提升，以现价计算，股息率超过7%，可以跻身为高息股之一。

曾渊沧

