积金易平台eMPF｜大型MPF受托人陆续加入积金易 部份用户呻难用 解决方法一文看清

【积金易/积金易平台/eMPF/强积金/MPF】随着「积金易」平台的上台安排进入最后阶段，市占率最高的宏利已于本月初加入平台，另一较大规模的汇丰旗下各计划亦分别将于12月30日及明年1月29日陆续加入。不过，使用新平台难免遇上问题，网上亦不时有用户抱怨积金易好难用、甚至不识用，因此《星岛头条》参考了积金易平台官方指引及积金局说明，以整合出一些解决方法。

积金易平台常见问题

不少雇员使用面容识别注册时经常失败，部份人打开积金易App时，还会提示「装置存在风险」，导致无法进入平台操作。

解决方法：建议优先使用「智方便」App扫码验证，快捷及验证通过率高，可避免面容识别的设备或操作问题；至于设备风险警告，大多是手机内有非官方渠道下载的高许可权可疑应用，卸载有关应用及重新打开App即可。

不少雇员完成供款后，但发现平台长时间没显示相关纪录，难免担心供款丢失；也有雇员透过支票供款后，不清楚如何查询到账状态。

解决方法：积金局已澄清供款从未真正「消失」，纪录延迟显示多是供款时输入资料不完整，导致系统未及时匹配，雇员可先耐心等待系统同步，也能在积金易App的「供款」分页查阅付款状态。若用支票供款，需将支票寄至尖沙咀邮政局邮政信箱98929号，或投入积金易服务中心的投递箱，且服务中心不接受现金供款。

有雇员反映核对供款明细时，发现平台显示的金额、供款时间等资讯与实际情况不符，不清楚该联络哪一方处理。

解决方法：可优先致电供款查询专线31972834（星期一至五上午9时至下午7时，公众假期除外）反馈；也能透过积金易客户服务热线1832622，或电邮至 [email protected]说明问题，工作人员会跟进核实并修正纪录。

强积金计划转移至积金易后，部分雇员仍习惯把供款支票递交给原受托人的分行，或误到积金易自助服务站提交纸本支票，结果导致供款流程受阻。

解决方法：计划转移后，供款支票不能再递交原受托人。纸本支票及付款结算书只能邮寄至指定邮政信箱，或投入积金易服务中心投递箱；建议优先用平台的电子付款方式，既高效又能避免投递出错。另外，自助服务站不收取纸本支票，千万别白跑一趟。

登录平台后，仅看到部分强积金帐户的资料，其余帐户没显示，担心帐户出现异常。

解决方法：这是因为强积金计划是按资产规模「由小至大」陆续转移至积金易平台的，并非一次性全部完成迁移。未显示的帐户大多是尚未完成转移，可登录积金易官网查阅计划加入时间表，待转移完成后，帐户资料会自动同步显示。

强积金受托人／计划 加入平台日期 万通信托有限公司​ 万全强制性公积金计划 2024年6月26日 中国人寿信托有限公司 中国人寿强积金集成信托计划 2024年7月29日 交通银行信托有限公司 交通银行愉盈退休强积金计划 2024年9月3日 渣打信托（香港）有限公司 新地强积金雇主营办计划 2024年10月2日 东亚银行（信托）有限公司 东亚（强积金）享惠计划

东亚（强积金）集成信托计划 2024年10月29日 2025年3月5日 信安信托（亚洲）有限公司 信安强积金 - 易富之选

信安强积金 - 明智之选

信安强积金计划800系列 2025年5月7日 中银国际英国保诚信托有限公司 中银保诚简易强积金计划

我的强积金计划 2025年6月5日 银联信托有限公司 AMTD强积金计划

BCT强积金策略计划

宏利退休精选（强积金）计划 2025年7月3日 银联信托有限公司 BCT 积金之选 2025年8月1日 友邦（信托）有限公司 友邦强积金优选计划 2025年9月3日 永明信托有限公司 永明彩虹强积金计划 2025年10月3日 宏利公积金信托有限公司 宏利环球精选 ( 强积金 ) 计划 2025年11月6日 HSBC Provident Fund Trustee (Hong Kong) Limited 富达退休集成信托

海通 MPF 退休金 2025年12月30日 HSBC Provident Fund Trustee (Hong Kong) Limited 恒生强积金智选计划

汇丰强积金智选计划 2026年1月29日

用旧版浏览器打开网页时，出现按钮无法点击、页面加载失败等情况；或下载App后无法安装、打开后频繁闪退。

解决方法：可检查手机系统兼容性或用其他渠道下载安装，避免使同非正规渠道的安装，而加载异常则多为网络延迟，可稍后重试。至于平台暂停服务多在公众假期或周末，受托人也会提前发放资讯包，可留意暂停及恢复服务时间。

在整合个人帐户时，雇员预备转出的帐户可能尚未过渡至积金易平台。

解决方法：可按页面的「找不到所需帐户？」，跳转至表格下载网页。如转入权益的强积金计划缺失，可将个人帐户整合表格提交予受托人，如转出权益的强积金计划缺失，则需将个人帐户整合表格提交予积金易平台。

积金易平台（eMPF）正式投入运作，约475万名打工仔将可24小时于一个平台内检阅所有强积金户口外，亦可查阅雇主供款、更改投资选择、转移或整合账户，以至申请提取权益等等，同时强积金也可望实现大幅度减费。

当强积金计划转移至积金易平台后，有关行政工作将透过积金易平台执行，参与计划的雇主及成员可即时透过平台管理强积金帐户及提交有关指示；但要留意的是，其后成员必须透过积金易平台提交强积金的行政指示，而不可继续向受托人提交指示。

用户在积金易网站或积金易流动应用程式进行网上注册，当中包括身份验证、填写个人资料及设置用户名称和密码。

