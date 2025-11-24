积金易平台eMPF｜大型MPF受托人陆续加入积金易 部份用户呻难用 解决方法一文看清
发布时间：12:00 2025-11-24 HKT
【积金易/积金易平台/eMPF/强积金/MPF】随着「积金易」平台的上台安排进入最后阶段，市占率最高的宏利已于本月初加入平台，另一较大规模的汇丰旗下各计划亦分别将于12月30日及明年1月29日陆续加入。不过，使用新平台难免遇上问题，网上亦不时有用户抱怨积金易好难用、甚至不识用，因此《星岛头条》参考了积金易平台官方指引及积金局说明，以整合出一些解决方法。
积金易平台常见问题
- 登记账户屡次验证失败
- 供款纪录未有即时显示
- 供款纪录有误如何是好
- 误将支票递交旧受托人
- 未有全部显示名下帐户
- 网页或App运作有异常
- 帐户或未过渡到积金易
- 强积金受托人及计划加入积金易平台最新时间表
- 如何注册积金易
积金易eMPF｜问题一：登记账户屡次验证失败
不少雇员使用面容识别注册时经常失败，部份人打开积金易App时，还会提示「装置存在风险」，导致无法进入平台操作。
解决方法：建议优先使用「智方便」App扫码验证，快捷及验证通过率高，可避免面容识别的设备或操作问题；至于设备风险警告，大多是手机内有非官方渠道下载的高许可权可疑应用，卸载有关应用及重新打开App即可。
积金易eMPF｜问题二：供款纪录未有即时显示
不少雇员完成供款后，但发现平台长时间没显示相关纪录，难免担心供款丢失；也有雇员透过支票供款后，不清楚如何查询到账状态。
解决方法：积金局已澄清供款从未真正「消失」，纪录延迟显示多是供款时输入资料不完整，导致系统未及时匹配，雇员可先耐心等待系统同步，也能在积金易App的「供款」分页查阅付款状态。若用支票供款，需将支票寄至尖沙咀邮政局邮政信箱98929号，或投入积金易服务中心的投递箱，且服务中心不接受现金供款。
积金易eMPF｜问题三：供款纪录有误如何是好
有雇员反映核对供款明细时，发现平台显示的金额、供款时间等资讯与实际情况不符，不清楚该联络哪一方处理。
解决方法：可优先致电供款查询专线31972834（星期一至五上午9时至下午7时，公众假期除外）反馈；也能透过积金易客户服务热线1832622，或电邮至 [email protected]说明问题，工作人员会跟进核实并修正纪录。
积金易eMPF｜问题四：误将支票递交旧受托人
强积金计划转移至积金易后，部分雇员仍习惯把供款支票递交给原受托人的分行，或误到积金易自助服务站提交纸本支票，结果导致供款流程受阻。
解决方法：计划转移后，供款支票不能再递交原受托人。纸本支票及付款结算书只能邮寄至指定邮政信箱，或投入积金易服务中心投递箱；建议优先用平台的电子付款方式，既高效又能避免投递出错。另外，自助服务站不收取纸本支票，千万别白跑一趟。
积金易eMPF｜问题五：未有全部显示名下帐户
登录平台后，仅看到部分强积金帐户的资料，其余帐户没显示，担心帐户出现异常。
解决方法：这是因为强积金计划是按资产规模「由小至大」陆续转移至积金易平台的，并非一次性全部完成迁移。未显示的帐户大多是尚未完成转移，可登录积金易官网查阅计划加入时间表，待转移完成后，帐户资料会自动同步显示。
强积金受托人及计划加入积金易平台最新时间表
|
强积金受托人／计划
|
加入平台日期
|
万通信托有限公司
|2024年6月26日
|
中国人寿信托有限公司
|2024年7月29日
|
交通银行信托有限公司
|2024年9月3日
|
渣打信托（香港）有限公司
|2024年10月2日
|
东亚银行（信托）有限公司
|
2024年10月29日
2025年3月5日
|
信安信托（亚洲）有限公司
|
2025年5月7日
|
中银国际英国保诚信托有限公司
|
2025年6月5日
|
银联信托有限公司
|
2025年7月3日
|
银联信托有限公司
|
2025年8月1日
|
友邦（信托）有限公司
|
2025年9月3日
|
永明信托有限公司
|
2025年10月3日
|
宏利公积金信托有限公司
|
2025年11月6日
|
HSBC Provident Fund Trustee (Hong Kong) Limited
|
2025年12月30日
|
HSBC Provident Fund Trustee (Hong Kong) Limited
|
2026年1月29日
积金易eMPF｜问题六：网页或App运作有异常
用旧版浏览器打开网页时，出现按钮无法点击、页面加载失败等情况；或下载App后无法安装、打开后频繁闪退。
解决方法：可检查手机系统兼容性或用其他渠道下载安装，避免使同非正规渠道的安装，而加载异常则多为网络延迟，可稍后重试。至于平台暂停服务多在公众假期或周末，受托人也会提前发放资讯包，可留意暂停及恢复服务时间。
积金易eMPF｜问题七：帐户或未过渡到积金易
在整合个人帐户时，雇员预备转出的帐户可能尚未过渡至积金易平台。
解决方法：可按页面的「找不到所需帐户？」，跳转至表格下载网页。如转入权益的强积金计划缺失，可将个人帐户整合表格提交予受托人，如转出权益的强积金计划缺失，则需将个人帐户整合表格提交予积金易平台。
积金易平台（eMPF）正式投入运作，约475万名打工仔将可24小时于一个平台内检阅所有强积金户口外，亦可查阅雇主供款、更改投资选择、转移或整合账户，以至申请提取权益等等，同时强积金也可望实现大幅度减费。
积金易eMPF｜如何注册积金易？
当强积金计划转移至积金易平台后，有关行政工作将透过积金易平台执行，参与计划的雇主及成员可即时透过平台管理强积金帐户及提交有关指示；但要留意的是，其后成员必须透过积金易平台提交强积金的行政指示，而不可继续向受托人提交指示。
用户在积金易网站或积金易流动应用程式进行网上注册，当中包括身份验证、填写个人资料及设置用户名称和密码。
「积金易」平台由积金易平台有限公司(积金局的全资附属公司)构建并营运，是一个处理强积金行政工作的一站式电子平台。雇员、雇主及自雇人士可以随时随地，使用「积金易」处理强积金事宜，令强积金计划的行政程序统一化及数码化，从而减省成本，创造收费下调空间，让强积金计划成员直接受惠。
强积金计划成员可以透过电脑或流动应用程式使用「积金易」，24小时随时随地管理强积金帐户，包括整合帐户、供款、转换基金或调整基金组合、检视强积金投资表现等。计划成员只需登入「积金易」，即可以查阅及处理名下不同帐户的强积金。至于雇主亦可以透过「积金易」管理雇员的强积金事宜。
计划成员和雇主收到强积金受托人的通知书后，便可以在指定日期登记「积金易」。大家可以在「积金易」网站或「积金易」流动应用程式进行注册。三间位于港九新界的「积金易」服务中心以及「积金易」项目承办商所属集团12间门市亦设有自助服务机，市民可以使用自助服务机进行注册。注册过程十分简单，只需三个简单步骤便可完成注册，包括(1)身分验证、(2)填写个人资料及(3)设置用户名称和密码。「智方便」用户可以在注册时直接透过「智方便」进行身分验证。
当强积金计划转移至积金易平台后，强积金计划的行政工作将会透过积金易平台执行。参与有关计划的雇主及计划成员可即时透过积金易平台管理计划内的强积金帐户及提交计划有关的指示予平台处理。
强积金计划转移至平台前，计划受托人会向参与计划的成员寄发一套附有《致计划参与雇主及计划成员的通知》的资讯包。
资讯包会提供强积金计划的转移日期和积金易平台的重要资讯，例如开始注册积金易的日期及受托人／保荐人接收强积金行政指示的截止日期等。如果在计划转移日期的两个月前仍未收到该资讯包，请联络你所参与强积金计划的受托人／保荐人。
此外，为确保注册过程顺利，请确保你在受托人纪录中的姓名与身分证明文件上姓名（包括英文别名，如适用）完全一致。如需协助，可致电积金易客户服务热线183 2622（星期一至五上午9时至下午7时；星期六上午9时至下午1时）。
当成员的所有强积金计划转移至积金易平台后，成员在同一或不同计划下的强积金帐户不会合并为一个帐户。积金易平台让你可透过单一登入查阅及管理你所有的强积金帐户。
当你参与的计划转移至积金易平台后，你现有的强积金帐户会获分配一个新帐户号码。成员可先登入积金易平台，点击「我的帐户」>「帐户管理」>「强积金帐户管理」，然后选择相关计划查看帐户资料。
成员亦可于计划转移至积金易平台后，致电积金易客户服务热线183 2622或亲临积金易服务中心索取新的帐户号码。
你可以透过积金易流动应用程式在「我的强积金」>「投资」>「更改未来供款的投资组合」选项下更改未来供款的投资选择。
请注意，新的投资选择仅适用于积金易平台完成你的指示后的新供款（强制性供款和自愿性供款）及／或转入你帐户的权益。你帐户内现有的强积金权益分配将维持不变。详情请参阅相关流动应用程式使用指南。
你可以透过积金易流动应用程式在「我的强积金」>「投资」>「基金转换／重组投资组合」页面提交基金转换指示。提交后，你可以点击「返回主页」为其他计划帐户提交新的转换指示。详情请参阅相关流动应用程式使用指南。
成员向积金易平台提交投资指示（即更改投资指示或基金转换／重组投资组合）的截止时间为每个工作天的下午四时正（星期一至五，星期六、日及公众假期除外）。如积金易平台于工作天的截止时间或之后或于非工作天的任何时间收到指示，该指示将被视为于下一个工作天才收到。