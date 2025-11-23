今年全球股市表现亮丽 现已输钱应自我检讨 李声扬：不外乎3个原因

今年全球股市表现相当亮丽，但踏入11月，各地股市都有比较大的调整。日本股市下跌可能和中日关系恶化有关，至于港股美股下跌，则似乎因为市场日渐担心科技股估值昂贵，科技公司在AI的投资回本遥遥无期，再加上12月减息的预期落空等等。

市场就是会下跌的

股市高位回落后，见到有些投资者相当不安，也有读者问笔者如何是好。答曰：不用担心，不应担心，其实也无得去担心。皆因市场就是会下跌的。可能有人对这个答案不满意，认为笔者讲废话，但再问笔者十次，还是这个答案。

换个思考方法：就像球赛，被对方入球当然不开心，但此乃经常发生的事情，重点是结果。若最终取胜，则不用介怀。但若最后落败呢？也没法子。因为比赛就是会落败。无人想输钱，正如无人想落败，但世界并不因你的主观期望而改变。

跌市不开心，有两种情况。理论上一样，但对投资者的心理影响不同，可以分开讨论。第一种是仍然赢钱，只是赢少了，担心市场再跌自己的盈利化为乌有，或者是悔恨为何不早点在高位沽货。第二种，则是组合输钱，不知如何是好，更担心市场越跌越深。

应对持有公司有信心

第一种情况，解决方法比较简单。既然投资者本身已经是赢钱，至少是有一定实力（或运气）。要明白的是，无人能在最高位沽货，即使可以也只是运气。况且，股市一般仍是上升，应该对自己持有的公司有信心。若不认为公司会越做越好，买来做甚么？

理论上，若担心股市继续下跌，当然可以选择在仍有利润时「锁定」。但若股市反弹呢？到时又会感到后悔。所以核心问题是：到底股市下跌10%后，会变成20%的「熊市」机会较大，还是反弹的机会较大？至少在历史上看，答案一定是后者。但当然这没有保证。

先沽一半取回成本

若真的非常担心，也有一个方法，对心理帮助很大。沽出股票可以，但不要全沽。例如获利100%的，可以沽出一半，拿回自己的成本。余下的都是「盈利」，是风流钱，自然坐得较轻松。或者更简单的方法：少看股票。一个月后再看，或者一年后再看，情况往往不同。

至于第二种情况，则略为难搞。输钱令人不高兴，十分正常。但还是再认清一个事实：市场就是有调整。这根本不能避免。除非打算余生永远不再买股票，否则，还是早点接受这个现实较好。

找出原因方会进步

现在已经输钱的投资者，笔者不客气的讲一句：真的应该自我检讨。完稿之时，美股今年仍有近12%升幅，港股升了近30%。请问，为何阁下会输钱？不找出原因，则永远不会进步。

今年港股和美股的表现，都是出色，较平均年份为好。但阁下却输钱，当然是出了点问题。若果输钱，不外乎是两三个可能。第一是选股太差，大市上升，你买的东西却下跌。解决方法很简单，既然自己选股差，就不要选股，直接买大市，买多点指数ETF，不要当自己是股神。

原因之二，就是时机太差。跌市时不敢买，去年恒指15000点时不敢买，相信那些「经济很差股市怎会好」的鬼话。2022年大跌市时不敢买，觉得世界要玩完。今年4月「关税解放日」时不敢买，想「小心一点」——但偏偏在大市上升，人人兴奋之时，却飞身入市。

解决方法也不难，既然是捉时机太差，就不要捉时机！定期入市，月供股票，绝对帮到你。

少看股票、社交网络

最后一种情况，当然是因为贪心，动用大量杠杆。大市高位回调10%，阁下的仓位已跌30%或更多。此种做法，永远危险，出问题当然是自找。解决方法，就是记住今日的教训，将来不要杠杆。

其实若果没有涉及杠杆，或是拿了应急钱去投机的话（这两种做法笔者从来大力反对），少看一点股票，少上社交网络，一个月后或一年后再看仓位，多数是较好的情况。

Patreon作者 李声扬

