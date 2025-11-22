高市早苗经济政策累「股汇债三杀」 日股单周蒸发20万亿 恐祸延全球金融市场

日本首位女首相高市早苗上任一个月，一方面发表涉华错误言论，令中日关系恶化；另一方面推出的大规模经济刺激政策引发市场担忧，「高市交易」迅速退却，近期日本股市、汇市及债市上演「股汇债三杀」，过去一周日本股票总市值蒸发约20万亿日圆（折合约9912亿港元），日圆汇率大幅贬值，同时日本国债收益率飙升至近17年来新高，有市场人士担心，将影响全球金融市场稳定性。

高市早苗的21.3万亿日圆、大规模经济刺激政策周五（21日）获内阁通过，这是当地新冠疫情以来最大规模的刺激计划，包括17.7万亿日圆的追加预算支出和2.7万亿日圆减税措施。若加上地方政府支出和私营部门投资，总影响规模将达42.8万亿日圆。

日本首相高市早苗推出规模约21.3万亿日圆的刺激经济方案。

「派钱」料需增发国债

这项可谓全方位「派钱」的政策，包括向每名儿童发放2万日圆现金补贴，提供电费燃气补贴，发放大米券，取消临时汽油税，并提高免税收入门槛。同时，日本政府将向人工智能、半导体、造船等战略领域注入巨资。

虽然日本国民可能会欢迎上述支出计划，但金融市场普遍担心日本政府这样大洒金钱，可能超出其财政能力范围。目前日本债务规模已达经济总量两倍以上，在发达国家中堪称最差。大规模支出将意味著政府需增发国债，规模预计将超过去年6.69万亿日圆的借款额。First Eagle Investments的投资组合经理Idanna Appio认为，「日本经济，特别是考虑到关税和所有正在发生的事情表现相当好。现在似乎不是需要增加大量财政刺激的时候。」

日经指数全周跌3.5%

市场的担忧已迅速反映在日股身上，日经225指数本周下跌3.5%，东证指数下跌1.8%。从所有东京上市股票来看，本周蒸发约20万亿日圆市值（折合约9912亿港元）。值得注意的是，这一数字甚至超过本次刺激措施17.7万亿日圆的一般帐户支出。

债券市场同样动荡，日本十年期国债收益率已飙升至1.78厘以上，创逾17年新高。40年期日债收益率更是攀升至3.7厘的历史高峰。据日本证券交易商协会最新数据，包括国内银行、保险公司和海外帐户在内的主要投资者已将其十年期日本政府债券的净购买量降至2023年10月以来的最低水平。这推高了日本债券的收益率，增加了已背负沉重债务负担的日本政府的融资成本。德意志银行全球货币研究主管George Saravelos警告，高市早苗的支出计划令人联想到2022年几乎摧毁英国债券市场的混乱局面。

投机者无视官员警告

另一方面，日圆汇价近日大幅贬值，每美元一度兑157日圆的10个月低位，每百日圆兑港元低至4.94算。财务大臣片山皋月周五警告投机者当局可能会干预以支撑货币，但市场基本无动于衷。澳洲国民银行货币策略师Rodrigo Catril直言：「市场对日本官员的评论越来越不敏感，日圆正变成玩具。」

同时，在高市新政府施压下，日本央行加息步伐受阻，正削弱央行的公信力。Catril指出，日本通胀率已远高于央行目标，但央行仍不愿意加息，反映政治影响成为日益重要的主题，日本央行的信誉正面临考验。利率掉期隐含日本银行在12月政策会议上维持利率不变的可能性约为80%，而在高市早苗赢得相位前约为30%。

日资或撤出美债市

有分析人士指出，日本「股汇债三杀」不仅对日本本土市场构成压力，还可能对全球金融体系造成冲击。

首先是美国国债市场受影响，因日本是美国国债的最大海外持有者（占比约13%）。市场担忧，若日本国债收益率持续攀升，可能促使日本投资者增加国内配置，减少购买美国国债，对美债市场是不小的冲击。LPL Financial首席技术策略师Adam Turnquist指出，美国国债收益率未必会「完全同步」跟随日本国债收益率上升，但其下行空间可能将因此受限。

日圆拆仓恐再上演

富达国际基金经理Mike Riddell则警告，长端日债的风险可能会迅速蔓延至其他市场。「当债券收益率飙升时，日圆套利交易将会开始崩溃。随著资金回流日本，日圆往往会走强...套利交易平仓可能会引发更广泛的国际资产抛售，尤其是美国国债和股票ETF。当流动性收紧时，所有风险资产都会受到影响。」法国兴业银行全球策略师Albert Edwards将日本长期债券收益率的攀升，形容为「极少数需被投资者重视的重大警示信号」。

去年8月，日本央行意外加息就曾引发市场恐慌，当时日经225指数在一天内暴跌了12%。若日本财政状况持续恶化且维持当前发债速度，可能迫使日本央行提前加息，进一步推升日圆汇率，并可能引发全球股市与债市的抛售潮。