加密币遭洗仓式抛售 分析师预言：比特币终见1万美元 概念股Strategy恐被踢出指数

加密货币市场近期遭遇洗仓式抛售，比特币（Bitcoin）价格自10月创下的12.6万美元历史新高后大幅回落，周二跌穿9万美元大关后持续失守，周五截稿前一度低见8.3万美元水平，累计跌逾三成。有分析师更大胆预言，比特币可能会持续跌至1万美元。另外，今次暴跌令大量利用高杠杆的交易员承担巨额亏损，更重创「比特币影子股」Strategy。该股自高位累泻六成，甚至面临被剔出MSCI及纳斯达克100指数的风险。摩根大通警告，若被除名，恐引发数以十亿美元计的资金外流，并重挫传统投资者对加密货币相关资产的信心。

杠杆平仓创新高 散户纷离场

加密货币「一哥」比特币今年曾创下12.6万美元历史高位，《华尔街日报》报道指，加密货币今年升浪主要由大量债务推动，交易员利用杠杆放大收益，惟10月初中美贸易战再起，市场纷纷抛售加密货币，并引发史上最大爆仓潮，比特币从高位持续滑落。CoinGlass数据显示，10月份每日总平仓量飙升至历史新高，交易所被迫对亏损仓位进行强制平仓。

除此之外，摩根大通最新报告指，11月至今，散户已抛售约40亿美元的现货比特币和以太坊ETF，超过今年2月创下的单月抛售纪录。沽货离场者亦不乏知名币圈人士，例如比特币早期持有者Owen Gunden，据报在一个月内清仓了价值约13亿美元的全部比特币仓位。随著恐慌快速蔓延，比特币价格自2020年7月以来首次跌破其约9.4万美元的「生产成本」。

分析师：没催化剂能阻比特币下跌

彭博分析师Mike McGlone更警告，比特币可能一路回撤至10,000美元。他指出，比特币目前的市场结构令他联想到2018年大崩盘，当时价格从10,000美元暴跌至近3,000美元。他表示，如果风险资产持续承压，市场可能回落至10,000美元。

他列举多重利淡因素，包括：代币供应量不断扩大、ETF资金流入已进入周期尾声，以及宏观经济环境持续恶化。他同时指出，波动率指标显示市场日益脆弱，例如美股恐慌指数（VIX）正接近其200日均线，而标普500指数已实现波动率已降至2017年水平。他直言：「我看不出有任何明确的催化剂能够阻止比特币的下行势头。」

摩通：Strategy恐被踢出指数 引发资金流出

加密货币陷入熊市，由Michael Saylor掌舵的「比特币影子股」Strategy正陷入危机。摩根大通警告，Strategy可能会失去其在MSCI美国指数和纳斯达克100指数中的席位。MSCI早前表示，数字资产金库公司可能更类似于投资基金，未必符合纳入资格，最终决定将于1月15日前出炉。

摩根大通估算，若Strategy被剔出指数，单是MSCI相关的被动资金流出已达28亿美元；若其他指数跟随，资金外流规模将进一步扩大。值得注意的是，目前与该公司挂钩的被动型ETF基金市值高达90亿美元。

「发债买币」飞轮模式失效

Strategy过去依赖「发债买币」的飞轮模式（Flywheel Model）：出售股票、购买比特币、享受升势、重复操作。该公司在巅峰时期的市值一度高于其持有的资产价值。该模式亦令公司在2020年8月宣布首次购买比特币以来，股价累计上涨超1300%。

优先股两周跌破发行价

随著加密货币市场大跌，Strategy亦「跌落神坛」，股价自高位暴跌逾60%，其市值相对于mNAV（即企业价值与比特币持有量之比）已几乎消失殆尽，目前跌至仅略高于1.1。市场对其融资能力的信心亦动摇，公司近期发行的永续优先股跌破发行价。今年3月发行的票息为10.5%的证券，其收益率已攀升至11.5%。本月推出的欧元计价优先股，虽然发行价已打折，但上市不到两周便跌破发行价。该公司目前仍持有近65万枚比特币，并继续发行优先股以增加持仓，但此模式市场已不再「受落」。

经济学者：买甚么都比买币好

著名经济学家Peter Schiff更在社交平台X上发文称，抨击Strategy过去五年花费逾480亿美元买币，但账面利润仅不足17%。他直言，如果Saylor买了几乎其他任何资产，公司的情况都会更好。他更警告，若Strategy试图套现比特币以偿债，所谓的收益将瞬间化为乌有。