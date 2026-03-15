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定存攻略｜金市股市3月负回报 定存成避险选择 信银抽奖最多15厘 一间推8厘日圆定存

投资理财
更新时间：12:00 2026-03-15 HKT
发布时间：12:00 2026-03-15 HKT

【定期存款/定存/高息定存】随着中东局势持续紧张，触发环球市场动荡，以3月至今计，港股恒指跌幅达4.4%、日股及韩股更分别跌8.6%及逾12%，美股三大指数跌幅亦介乎2.5%至4.9%，连向来被视为「避风港」的金价也跌近半成，因此定存或许仍是一般投资者最佳避险选择。不过，综合各大银行资料，定存息率普遍向下及跌穿3厘，但个别银行仍推出高息优惠吸客，其中信银国际近日推出大抽奖，客户每存入10万港元合资格新资金可获取一次抽奖机会，可获港元加息券以享最高15厘优惠。此外，美国联储局将于本周二至下周三（17日至18日）召开议息会议，但市场认为维持息率不变机会率高达98.1%。

定期存款利率比较｜哪间银行定存利息高？

．信银国际大抽奖最多15厘

中信银行（国际）新旧客户经「inMotion动感银行」开立港元定存新资金，3个月期息率降至2.2厘，6个月及12个月分别为2.25厘及2.35厘，起存额为10万元新资金。若起存额为1万元，3、6及12个月息率，则分别为2.15厘、2.15厘及2.3厘。美元定存方面，3个月及6个月期息率3.65厘及3.55厘，12个月则为3.4厘，起存额为1万美元新资金。

不过，该行早前推出了一项大抽奖，每存入10万港元合资格新资金可获取一次抽奖机会，每月可获取最多10次抽奖机会，最高可赢取累积达15厘港元额外年利率的存款加息券，存款期为1星期，推广期至3月20日。

一周高息定存
一周高息定存

．华侨银行推8厘息日圆定存

华侨银行1个月及3个月港元定存分别为2厘及2.4厘，6及12个月定存为2.55厘及2.6厘，适用于宏富理财客户，起存额10万元新资金；若为一般个人客户，则起存额需50万元新资金。至于美元定存，3个月及6个月分别3.6厘及3.55厘，12个月则为3.38厘，起存额为等值10万港元新资金，适用于宏富理财客户及个人客户。

此外，近期日圆跌跌不休之际，该行推出1星期日圆定存8厘高息优惠，客户需于推广期内（由即日起至2026年3月21日）进行日圆外汇交易金额由日圆10万至20万，并设立相关定存。

．PAObank定存6及12个月2.75厘

PAObank推出港元新资金定存优惠，3个月可享2.65厘，6个月及12个月则为2.75厘，存款要求为100元至100万元新资金，惟额度有限，额满即止，推广期至3月31日。美元定存方面，该行3、6及12个月息率划一为2.7厘。

新客优惠方面，在3月31日前，该行全新个人合资格客户凭推荐码开立个人储蓄户口，成功开户并叙造1个月港元定期存款，首10万港元可享12厘高息优惠。

同时，由3月1日至3月31日，现有客户推荐好友成功开户并开立10,000元或以上定期存款，即赏500元；每位推荐人于活动期内累计奖赏上限为10,000元，即最多20位成功推荐。在推广期间，推荐最多新客户的首3名推荐人，分别可额外获得2,888港元、1,888港元及888港元现金赏；换言之，推荐人最高合共可赚12,888港元奖赏。至于被推荐人成功开户后，亦可享1个月港元定存优惠，首10万港元年利率达15厘。

．天星银行12个月降至2.55厘

天星银行3个月港元定存息率降至2厘，4个月2.05厘，6个月2.3厘，9个月及12个月亦分别为2.5厘及2.55厘，起存额为1,000元。美元定存方面，该行3个月、4个月、6个月、9个月及12个月均为3.5厘。

．富融银行12个月降至2.5厘

富融银行（Fusion Bank）现有客户3个月港元定存息率降至2.25厘；6个月及12个月定存息率则为2.35厘及2.5厘，起存额为1元。美元定存方面，该行3、6及12个月息率均为3.5厘。

此外，该行在「快闪星期一」活动推出年利率高达25厘港元定存优惠。该行新客户于5月3日前用邀请码「FLASH2026」开户，并存入新资金，可于星期一抢25厘的14天港元定存优惠，名额1,000份；每份额度为5万元，每位客户限抢一份。同时，该行亦提供1周8.8厘及6个月的2.85厘优惠，名额分别有100份及2,000份，每位客户可抢1份及60份，适用于新客户及现有客户。

．蚂蚁银行12个月2.5厘

蚂蚁银行港元3个月定存1.8厘，6个月2.2厘，9个月及12个月则为2.3厘及2.5厘，起存额为1元新资金。美元定存方面，1、3、6、9及12个月息率一律为3厘。

．WeLab定存12个月2.45厘

WeLab Bank港元定存3个月最高息率降至2.3厘，设有最低或最高存款额要求；若起存额为10元，则3、6及12个月期息率分别为2.25厘、2.4厘及2.45厘。此外，该行提供18及24个月超长期定存，息率均为2.25厘，起存额为10元。美元定存方面，1个月为3厘年利率，3、6及12个月分别为3.3厘、3.3厘及3.2厘，起存额10美元。

另一方面，该行推出7天港元定存20厘的新客优惠，适用本金金额为1万至10万元，推广期至3月31日；同时，若开户日起30个自然日内，客户存入不少于1万元新资金及维持至少30个自然日，可享100元「入金达标赏」；此外，若符合上述条件，且完成一笔不少于1万元合资格基金交易，可额外获得100元「理财加码赏」。

．南商6个月定存2.4厘

南洋商业银行港元定存3个月最高息率降至2.2厘，起存额100万元，但需为特选理财客户；若为一般理财客户，息率为2.1厘。至于6及12个月最高息率则为2.4厘及2.3厘，同样属特选理财客户优惠；若为一般理财客户，息率为2.35厘及2.25厘。其他客户方面，3个月最高2.1厘，6及12个月息率则为2.3厘及2.2厘，起存额10万元。

若为美元定存的话，特选理财客户3个月最高3.55厘，6个月及12个月分别为3.5厘及3.25厘；若为一般客户，3、6、12个月期分别为3.45厘、3.4厘及3.15厘，起存额为等值10万港元。

．富邦3、4及6个月降至2.35厘

富邦银行3个月、4个月及6个月港元定存息率齐降至2.35厘，1个月、2个月为2.05厘，12个月则为2.4厘，起存额50万元，不论新旧资金，需经Fubon+手机应用程式申请。

至于该行3个月美元定存息率为3.7厘，1个月及2个月分别为3.5厘及3.65厘，4个月、6个月及12个月则为3.6厘、3.6厘及3.45厘，起存额为65,000美元或以上。

．工银亚洲98天定存降至2.3厘

工银亚洲推出新客户手机银行「e开户」定存3.8厘优惠，存款额为1,000元至10万元，推广期至3月31日。至于该行全新工银财富客户，若以300万元或以上到分行开立3个月港元定存，最高息率2.43厘；若为全新理财金、理财e时代或综合客户，3个月最高2.38厘，起存额10万元或以上。

此外，现有工银财富或理财金账户以全新资金到分行开立港元定存，98天下调至2.3厘，188天则维持2.3厘，存款额需80万元或以上；若为零售银行个人客户，存款额为5万元以上，98天及188天均为2.25厘。美元定存方面，该行98天或188天最高3.6厘及3.55厘，起存额10万美元或以上；若起存额15,000美元或以上，息率分别降至3.55厘及3.5厘。

．Mox定存12个月2.3厘

Mox Bank港元定存3个月及6个月息率分别为2.1及2.2厘，12个月2.3厘，起存额最低1元。此外，该行为市场上罕有提供36个月及48个月港元定存的银行，息率为2.3厘。

美元定存方面，该行1个月、2个月及3个月定存息率为3.3厘，6个月及12个月则分别为3.25厘及3.1厘。

．集友银行3及4个月降至2.25厘

集友银行3个月及4个月港元定存降至2.25厘，6个月及12个月则为2.25厘及2厘，起存额为100万至5,000万元新资金；若起存额为20万至100万元以下，3、4、6及12个月定存息率，分别为2.15厘、2.15厘、2.1厘及1.8厘，上述优惠只适用于分行。

美元定存方面，3、6及12个月定存息率分别为3.55厘、3.35厘及2.75厘，起存额为12.5万至1,000万美元新资金；若起存额为3万至12.5万美元，3、6及12个月定存息率，分别为3.2厘、3.1厘及2.65厘，同样只适用于分行。

．大众银行3个月降至2.25厘

大众银行港元定存3个月降至2.25厘，6个月亦为2.25厘，12个月期则为2.2厘，起存额为50万元，适用于新旧资金，并需以电子银行办理。若起存额为10万至50万元以下，3个月及6个月为2.2厘，12个月息率为2.15厘；起存额为1万至10万元以下的话，3个月、6个月及12个月则分别为2.15厘、2.15厘及2.1厘。

．汇丰定存3个月2.2厘

汇丰3个月港元定存息率2.2厘，6个月则为2厘，适于用理财客户、HSBC One及其他客户，起存额为1万元新资金。美元定存方面，汇丰理财客户3个月及6个月期美元定存息率分别为3.2厘及3.1厘，12个月期则为3厘；HSBC One及其他客户则分别有3厘、2.9厘及2.8厘，起存额为2,000美元或以上新资金。

此外，汇丰继续提供1个月港元定存最高10厘的优惠，起存额为10,000元，但需要加入「交易荟」，并每月至少需完成一项交易。值得留意的是，若每月交易金额越多，经纪佣金将越少、10厘息定存上限亦会越高，其中每月交易金额要求由1元至4,000万元不等，佣金由0.01%至0.25%，定存上限则由1万元至最高400万元。

．恒生定存3个月2.2厘

恒生银行3个月及6个月港元定存息率分别为2.2及1.9厘，需透过网上理财开立，适用于优越私人理财、优越理财、优进理财或综合户口，起存额同为1万元新资金。至于该行美元定期存款3个月及6个月期，息率分别为3.3厘及3.2厘，起存额美元2,000或以上。

．花旗银行3个月2.2厘

花旗银行1个月港元定存息率2厘，2个月及3个月分别为1.55及2.2厘，6及12个月分别为1.62及1.59厘，不设最高或最低存款额限制。美元定存方面，1个月及2个月均为3.08厘，3、6及12个月分别为3.07厘、3.03厘及2.95厘。惟以上年利率仅为参考，每日或有浮动。

．Livi Bank定存3个月降至2.2厘

Livi Bank港元定存息率3个月降至2.2厘，4个月及6个月亦为2.2厘 ，9个月及12个月则为2厘，起存额5万元或以上；若起存额为500至5万元以下，3个月及4个月分别为1.1及1.2厘 、6个月及9个月1.3厘，12个月则为1.6厘。美元定存方面，3、6及12个月息率分别为3.4厘、3.3厘及3.2厘。

．大新3个月降至2.1厘

大新银行VIP客户3个月及6个月港元定存息率分别降至2.1厘及2.2厘，12个月期为1.9厘，起存额需20万元；一般客户方面，3个月及6个月期最高2厘及2.1厘，12个月则为1.8厘，但起存额需100万元；若起存额20万元至100万元以下，各存期均低0.1厘。

美元定存方面，VIP客户3个月及6个月最高3.4厘及3.3厘，12个月为3.2厘，起存额为等值港元100万或以上；一般客户方面，3个月及6个月期最高3.1厘及3厘，12个月为2.9厘，起存额亦需100万元。

此外，该行推出一系列存款优惠，最高2.8厘，优惠期至3月31日。其中「梦想成真」零存整付储蓄计划标榜「低门槛及灵活供款」，存款期可选52星期或12个月，最低固定金额每星期100元或每月500元，总存款金额上限为50万元，全新存款客户最高享2.8厘；现有客户升级2.5厘；现有客户则为2.1厘。

另一「悦出本息」定期存款标榜「自制长粮及稳定收息」，合资格客户经任何分行开立指定存款金额（10万至50万元）的12个月定存，全新存款客户可享最高2.8厘；现有客户则为2.1厘，惟名额有限，额满即止。该行提到，此计划设弹性提取方式，可每月只提取利息，或每月提取部份本金及利息。

．建行亚洲3个月降至2.1厘

建行亚洲客户以合资格新资金开立3个月定存，息率降至2.1厘，起存额需100万元或以上。美元定存方面，3个月息率为3.6厘，起存额需10万美元或以上。

至于新客户开立「贵宾理财」帐户，以100万至250万元开立3个月港元定存，当中首20%资金年利率为6.88厘，其余80%资金需以另一定期存款利率作计算，优惠期至3月31日。

此外，该行全新合资格客户透过｢e账户服务｣开户，可享200元人民币现金奖赏，若同时开立证券户口，可以10万元承做12厘的港元1个月定存，或以10万元承做5.88厘的港元3个月定存；若仅开立一般储蓄或支票户口，则只可以5万元承做12厘的港元1个月定存，或以5万元承做5.88厘的港元3个月定存。优惠期至3月31日。

．渣打3个月定存2.1厘

渣打银行一般3个月定存息率2.1厘，6个月1.95厘，12个月则为2厘，起存额为1万元新资金。至于该行美元定存3个月及6个月期为3.2厘，12个月则为2.8厘，起存额为2,000美元或以上新资金。

．中银3个月定存2.1厘

中银香港3个月定存息率2.1厘，6个月则为1.9厘，起存额1万元，需透过网上理财或手机银行开立，除了适用于私人财富、中银理财客户外，亦适用于智盈理财、自在理财及其他个人客户。

美元定期存款方面，私人财富及中银理财客户可享3个月定存息率3厘，6个月定存则为2.9厘；若为智盈理财、自在理财及其他个人客户，息率低0.2厘，起存额为1,000美元。

．东亚银行6个月2.1厘

东亚银行网上3个月及6个月港元定存息率为2厘及2.1厘，起存额1万元新资金，适用于显卓私人理财或显卓理财客户；而至尊理财客户、BEA GOAL或其他个人综合户口则为1.95厘及2.05厘。12个月期方面，显卓私人理财或显卓理财客户最高1.9厘，至尊理财客户、BEA GOAL或其他个人综合户口则为1.85厘。

美元定存方面，3个月及6个月分别为3.4及3.2厘，12个月则为2.9厘，适用于显卓私人理财或显卓理财客户；若为至尊理财客户、BEA GOAL或其他个人综合户口，3、6及12个月息率分别为3.35厘、3.15厘及2.85厘。以上起存额需为1,000美元或以上。

．星展3个月降至2.05厘

星展银行网上3个月期港元定存息率2.05厘，6个月及12个月为1.9厘，起存额为5万元以上，适用于星展丰盛理财及私人客户，以及一般星展客户。美元定存方面，该行网上3个月期定存息率为3.3厘，6个月及12个月分别为3.1厘及2.7厘。

．ZA Bank定存12个月2.01厘

ZA Bank港元定存3个月为0.51厘、4个月为0.61厘，而6及12个月息率分别为1.61厘及2.01厘；美元定存方面，4个月定存息率有3.11厘。

此外，该行设有「加息星期二」活动，用户于每周二可领取4张存款加息券，连同基础年利率0.1厘，最高可达9厘年利率；若用户邀请好友完成指定操作，而好友帮手进度在周二当天达到100%，再可获得「额外加息券」，最终加码后可获最高18厘息率。不过，加息券存款上限、下限、存期、利率和有效期，均以加息券上显示内容为准，推广期至3月31日。

联储局议息时间表｜美国减几多息？

根据芝商所FedWatch工具显示，联储局2026年3月减息0.25厘机会率仅1.9%，维持息率不变机会率已达98.1%。到了4月，维持息率不变机会率仍有94.1%，减息0.25厘及0.5厘机会率则分别为5.8%及0.1%。

以下为联储局2026年议息时间表：

2026年

 1月28日
3月18日
4月29日
6月17日
7月29日
9月16日
10月28日
12月9日

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