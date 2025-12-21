定存攻略｜年尾收息安心度佳节 不乏逾3厘选择 一间12.25厘可适用旧客

【定期存款/定存/高息定存】距离年结已不足两星期，部份银行抢攻短期定存，市场不乏逾3厘选择，投资者若有闲置置金，不妨考虑承造定存，安心收息度佳节。综合多间银行资料，目前港元3个月定存息率以信银国际提供的3厘最高，而PAObank、南洋商业银行、大新银行、富邦银行及集友银行均以2.9厘紧随其后。此外，多间银行亦推出短存优惠吸新客，当中包括中银及东亚分别设有1个月定存4.8厘及4.6厘息率优惠；至于富融银行定存1周12.25厘及南商定存1个月3厘，更适用于现有客户。

定期存款利率比较｜哪间银行定存利息高？

．富融银行推1周12.25厘优惠

富融银行（Fusion Bank）现有客户3个月港元定存息率2.7厘；6个月及12个月定存息率2.5厘及2厘，起存额为1元。美元定存方面，该行3、6及12个月息率，分别为3.7厘、3.5厘及3.3厘。

此外，该行在其「快闪星期一」活动设有1周12.25厘及2个月2.9厘的港元定存快闪优惠，各有500份及3,000份名额，每份额度分别为1万元及5万元，每位客户分别限抢1份及60份，适用于新客户及现有客户。

同时，富融银行推出年利率25厘定存优惠吸引新客户，该行新客户于2月8日前用邀请码「FLASH2026」开户，并存入新资金，可于星期一抢25厘的14天港元定存优惠，名额1,500份，每份额度为5万元，每位客户限抢1份，以存入5万元计，成功开立可赚取约479元利息。

一周高息定存

．PAObank新客定存1个月16厘

PAObank目前3个月港元定存息率2.9厘，6个月及12个月则为2.8厘及2.7厘，起存额为100元，且不限新旧资金；美元定存方面，该行3、6及12个月息率划一为2.9厘。

此外，该行近日延长多项息率优惠至12月31日，其中全新个人合资格客户使用推荐码【PAOBPR】开立个人储蓄户口，并叙造1个月港元定存，首5万元可享16厘年利率高息优惠。若再分享专属推荐码予亲友，而被推荐人以专属推荐码开立全新个人户口，于活动期间亦可享1个月港元定存优惠，首5万元息率达18厘。

同时，被推荐人开户并敍造5万元或以上定期存款，推荐人亦可获500元现金奖赏， 最高可获5,000元现金奖赏。活动期间推荐最多新客户的首3名推荐人，可额外获得3,000元、2,000元及1,000元现金奖赏。

美元定存方面，由即日起至12月31日，该行个人客户存入新资金，并叙造1个月或3个月美元定存，年利率可加码0.8厘，存款金额无上限。

．建行亚洲新客1个月12厘

建行亚洲客户以合资格新资金开立3个月定存，息率按周上调至2.65厘，起存额需100万元或以上。美元定存方面，3个月息率为3.55厘，起存额需10万美元或以上。

至于新客户开立「贵宾理财」帐户，以100万至250万元开立3个月港元定存，当中首20%资金年利率为6.88厘，其余80%资金需以另一定期存款利率作计算，优惠期至12月31日。

此外，该行全新合资格客户透过｢e账户服务｣开户，可享200元人民币现金奖赏，若同时开立证券户口，可以10万元承做12厘的港元1个月定存，或以10万元承做5.88厘的港元3个月定存；若仅开立一般储蓄或支票户口，则只可以5万元承做12厘的港元1个月定存，或以5万元承做5.88厘的港元3个月定存。优惠期至12月31日。

．中银新客1个月4.8厘

中银香港3个月定存息率2.4厘，6个月则为2.2厘，起存额1万元，需透过网上理财或手机银行开立，除了适用于私人财富、中银理财客户外，亦适用于智盈理财、自在理财及其他个人客户。

此外，该行全新客户以手机开户，1个月港元定存年利率有4.8厘，存款额上限为10万元，优惠期至12月31日。

美元定期存款方面，私人财富及中银理财客户可享3个月定存息率3.5厘，6个月定存则为3.3厘；若为智盈理财、自在理财及其他个人客户，息率低0.2厘，起存额为1,000美元。

．东亚银行新客1个月4.68厘

东亚银行网上3个月及6个月港元定存息率分别为2.5厘及2.4厘，起存额1万元新资金，适用于显卓私人理财或显卓理财客户；而至尊理财客户、BEA GOAL或其他个人综合户口则分别最高2.45及2.35厘。12个月期方面，显卓私人理财或显卓理财客户最高2.2厘，至尊理财客户、BEA GOAL或其他个人综合户口则为2.15厘。

此外，该行全新客户经BEA Mobile开户，可享1个月港元定存息率4.68厘，存款额上限10万元，优惠期至12月31日。

美元定存方面，3个月及6个月分别为3.4及3.2厘，12个月则为2.9厘，适用于显卓私人理财或显卓理财客户；若为至尊理财客户、BEA GOAL或其他个人综合户口，3、6及12个月息率分别为3.35厘、3.15厘及2.85厘。以上起存额需为1,000美元或以上。

．南商1个月定存3厘

南洋商业银行港元定存1个月息率最高3厘，起存额10万元，并适用于理财客户及一般客户；而3个月、6个月及12个期息率，则分别为2.9厘、2.7厘及2.3厘。

若为美元定存的话，特选理财客户1个月及3个月最高3.7厘及3.75厘，6个月及12个月分别为3.7厘及3.4厘；若为一般理财客户，1、3、6、12个月期分别为3.6厘、3.65厘、3.6厘及3.3厘，起存额为等值10万港元。

．信银国际3个月上调至3厘

中信银行（国际）新旧客户经「inMotion动感银行」开立港元定存新资金，3个月期息率上调至3厘，6个月及12个月分别为2.35厘及1.8厘，起存额为10万元新资金。若起存额为1万元，3、6及12个月息率，则分别为2.63厘、2.3厘及1.75厘。

美元定存方面，3个月及6个月期息率最高3.5厘及3.4厘，12个月则为3.25厘，起存额为1万美元，新旧资金皆适用。

．Mox定存36个月有3厘

Mox Bank的3个月及6个月港元定存息率分别为2.5厘及2.4厘，12个月则为2.8厘，起存额最低1元。此外，该行为市场上罕有提供36个月及48个月港元定存的银行，息率分别为3厘及2.9厘。

美元定存方面，该行1个月期为3.35厘，2及3个月息率分别为3.3厘及3.25厘，6个月及12个月则分别为3.25厘及3.1厘。

．大新3及6个月上调至2.9厘

大新银行VIP客户3个月及6个月港元定存息率上调至2.9厘，12个月期为2.4厘，起存额需20万元；一般客户方面，3个月及6个月期最高2.8厘，12个月则为2.3厘，但起存额需100万元；若起存额20万元至100万元以下，各存期均低0.1厘。

．富邦3、4及6个月2.9厘

富邦银行3个月港元定存息率维持2.9厘，4个月及6个月亦为2.9厘，1个月、2个月及12个月为2.6厘，起存额50万元，不论新旧资金，需经Fubon+手机应用程式申请。若起存额为20万至50万元以下，3个月、4个月及6个月均为1.7厘，1个月及2个月均为1.4厘，12个月亦为1.4厘。

至于该行3个月美元定存息率为3.9厘，1个月及2个月分别为3.65厘及3.85厘，4个月、6个月及12个月则为3.65厘、3.6厘及3.5厘，起存额为65,000美元或以上。

．集友银行3个月升至2.9厘

集友银行3个月港元定存升至2.9厘，4个月为2.7厘，6个月及12个月则为2.5厘及2厘，起存额为100万至5,000万元新资金；若起存额为20万至100万元以下，3、4、6及12个月定存息率，分别为2.7厘、2.5厘、2.2厘及1.8厘，上述优惠只适用于分行。

美元定存方面，3、6及12个月定存息率分别为3.6厘、3.35厘及3厘，起存额为12.5万至1,000万元新资金。若起存额为3万至12.5万元，3、6及12个月定存息率，分别为3.3厘、3.15厘及2.9厘，同样只适用于分行。

．工银亚洲98天有2.85厘

在工银亚洲开立或持有工银财富或理财金账户，并以全新资金到分行开立港元定存，98天为2.85厘，188天维持2.5厘，存款额需80万元或以上；若为工银财富、理财金、理财e时代或综合户口，存款额为10万元以上，98天及188天分别为2.8厘及2.45厘。美元定存方面，该行98天或188天最高3.55厘及3.45厘，起存额10万美元或以上；若起存额15,000美元或以上，息率分别降至3.5厘及3.4厘。

至于该行全新工银财富、理财金、理财e时代、综合客户，若以10万元或以上到分行开立3个月港元定存，最高息率则为3厘。

．花旗银行1个月2.85厘

花旗银行现有客户1个月及3个月港元定存分别达2.85厘及2.8厘，不设最高或最低存款额限制，2、6及12个月期息率分别为2.23、2.17及2.03厘。美元定存方面，1个月期最高3.15厘，2、3、6及12个月期息率分别为3.11厘、3.09厘、2.99厘及2.8厘。惟以上年利率仅为参考，每日或有浮动。

．华侨银行3个月2.8厘

华侨银行3个月期港元定存息率2.8厘，1个月、6个月及12个月分别为2.68厘、2.6厘及2.5厘，需为宏富理财客户，起存额10万元新资金。一般个人客户方面，3个月定存为2.6厘，1个月、6个月及12个月为2.5厘、2.5厘及2.4厘，起存额需50万元新资金。

此外，该行设有12月新客优惠，全新宏富理财客户可享3个月期最高3.3厘港元定存息率。该行表示，新客以300万元或以上定存3个月，基本定存息率为2.8厘，再加上6,165元资金奖赏（相等于额外0.5厘年利率），合共3.3厘；若起存额为100万至300万元，连资金奖赏合共有3厘。

至于美元定存，3个月及6个月分别3.75厘及3.5厘，12个月则为3厘，起存额为等值10万港元新资金，但需为宏富理财客户；若为个人客户，3个月、6个月及12个月分别为3.6厘、3.38厘及2.9厘。

．Livi Bank定存3个月2.7厘

Livi Bank港元定存息率3个月2.7厘，4个月为2.5厘，6个月为2.3厘 ，9个月及12个月则为2厘，起存额5万元或以上；若起存额为500至5万元以下，3个月及4个月分别为1.1及1.2厘 、6个月及9个月1.3厘，12个月则为1.6厘。

．蚂蚁银行6个月2.5厘

蚂蚁银行港元1个月定存为2厘，3个月2.3厘，6个月2.5厘，9个月及12个月则为2.3厘，起存额为1元。美元定存方面，1个月息率为3.8厘，3、6、9及12个月息率一律为3厘。

．WeLab定存3及6个月2.5厘

WeLab Bank港元定存3个月及6个月2.5厘，12个月2.3厘；此外，该行更提供18及24个月超长期定存，息率均为2.2厘，起存额为10元。

美元定存方面，3个月3.35厘，6及12个月为3.3厘及2厘，起存额10美元。

．大众银行3个月2.45厘

大众银行港元定存3个月为2.45厘，6个月亦为2.45厘，12个月期则为2.3厘，起存额为50万元，适用于新旧资金，并需以电子银行办理。若起存额为10万至50万元以下，3个月及6个月均为2.4厘，12个月息率为2.25厘；起存额为1万至10万元以下的话，3个月、6个月及12个月则分别为2.35厘、2.35厘及2.2厘。

．天星银行12个月2.4厘

天星银行3个月、4个月港元定存息率均为2.2厘，6个月、9个月及12个月则分别为2.2、2.3及2.4厘，起存额为1,000元。美元定存方面，该行3个月及4个月均为3.05厘，6及9个月为3.1厘及3.15厘，12个月则为3.2厘。

．星展银行3个月2.4厘

星展银行网上3个月期港元定存息率为2.4厘，6个月及12个月分别为2.3厘及2.2厘，起存额为5万元以上，适用于星展丰盛理财及私人客户，以及一般星展客户。

．汇丰3及6个月2.4厘

汇丰3个月及6个月港元定存息率2.4厘，而且适于用理财客户、HSBC One及其他客户，起存额为1万元新资金。美元定存方面，汇丰理财客户3个月及6个月期美元定存息率分别为3.4厘及3.3厘，12个月期则为3厘；HSBC One及其他客户则分别有3.2厘、3.1厘及2.8厘，起存额为2,000美元或以上新资金。

此外，汇丰继续提供1个月港元定存最高10厘的优惠，起存额为10,000元，但需要加入「交易荟」，并每月至少需完成一项交易。值得留意的是，若每月交易金额越多，经纪佣金将越少、10厘息定存上限亦会越高，其中每月交易金额要求由1元至4,000万元不等，佣金由0.01%至0.25%，定存上限则由1万元至最高400万元。

．恒生3及6个月2.4厘

恒生银行3个月及6个月定存息率2.4厘，需透过网上理财开立，适用于优越私人理财、优越理财、优进理财或综合户口，起存额同为1万元新资金。至于该行美元定期存款3个月及6个月期，息率均为3.5厘，起存额美元2,000或以上。

．渣打银行3个月2.3厘

渣打银行一般3个月定存息率2.3厘，6个月及12个月期分别为2.4厘及2.45厘，起存额为1万元新资金。至于该行美元定存3个月及6个月期为3.2厘，12个月则为2.9厘，起存额为2,000美元或以上新资金。

．ZA Bank定存12个月2.01厘

ZA Bank港元定存3个月为0.51厘、4个月为0.61厘，而6及12个月息率分别为1.61厘及2.01厘；美元定存方面，4个月定存息率有3.11厘。

此外，该行设有「加息星期二」活动，用户于每周二可领取4张存款加息券，连同基础年利率0.1厘，最高可达9厘年利率；若用户邀请好友完成指定操作，而好友帮手进度在周二当天达到100%，再可获得「额外加息券」，最终加码后可获最高18厘息率。不过，加息券存款上限、下限、存期、利率和有效期，均以加息券上显示内容为准，推广期至12月31日。

联储局议息时间表｜美国减几多息？

根据芝商所FedWatch工具显示，联储局2026年1月减息0.25厘机会率仅22.1%，维持息率不变机会率则达77.9%。

以下为联储局2026年议息时间表：