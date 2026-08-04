海洋公园变身梦幻龙宫！全港小美人鱼大赛载誉归来 AI科技ｘ海洋保育亲子活动

今年暑假，想不想为小朋友缔造难忘美好回忆？一个集运动、艺术表演、科技与环保教育于一身的活动，即将登陆香港海洋公园！全港唯一的儿童美人鱼主题活动——《小美人鱼大赛2026》，将于8月9日载誉归来，在海洋公园怡庆坊盛大举行。届时，园区将化身成梦幻海洋王国，让孩子们一圆变身小美人鱼的梦想，在巨型玻璃水缸中优雅畅泳，同时学习守护海洋的珍贵知识。

小学生化身优雅美人鱼 毕生难忘的成长体验

水中舞学校Mermaid Ocean Palace于2025年举办全港首个《小美人鱼大赛》，活动大受欢迎，今年载誉归来！

小朋友可于玻璃水缸中安全自信地展示曼妙泳姿。

今次活动由香港首家水中舞蹈学校Mermaid Ocean Palace (MOP) 主办，有别于一般才艺比赛，旨在透过美人鱼优雅的形象，向下一代传递爱护海洋的讯息。活动今年来到第二届，规模比去年更为盛大，特设长达6米的专业表演玻璃水缸，以及1,200平方米的特大表演场地，气氛十足。

参赛的小朋友（欢迎6至12岁、具备基本游泳能力）会先在8月8日（星期六）接受为期3小时的专业泳池训练，翌日（8月9日）便能登上华丽舞台，在玻璃水缸中自信地展示曼妙泳姿，由大会专业摄影师拍下珍贵的水中倩影。这不仅是一场比赛，更是一个让小朋友建立自信、学习新技能的独特成长阶梯。

五大活动亮点 未识游水一样有得玩！

就算不谙水性，一家大小亦能投入其中！活动当日内容极之丰富，无论是想一展泳术，还是纯粹感受气氛，都一样玩得开心：

共创人工鱼礁： 参加者可以亲手拼砌鱼礁组件，为海洋生物建造安乐窝。这些组件于活动后将由专家团队，正式投放到南丫岛海域，成为本地海洋生态的一部分，别具意义。

海洋化石展览： 由「世界小博物馆」策划，带领孩子穿越时空，探索亿万年来的海洋生命演化历程。

专业级表演： 除了小朋友的演出，更有专业美人鱼表演者及传统大溪地舞蹈家，带来充满异国风情的视觉盛宴。

AI生成海报： 运用最新AI科技，为每位参赛者生成独一无二的个人化海报，留下充满未来感的纪念。

国际认可： 活动获法国校友会等多个本地及国际机构支持，参加者可获颁多张官方证书，体现其文化与保育价值。

《小美人鱼大赛2026》活动及购票详情

活动现已于Klook平台公开发售，名额有限，报名从速。无论是想让孩子挑战自我，还是希望一家人共度一个有意义的周末，这个暑假的亲子焦点活动，绝对不容错过！

日期： 2026年8月9日（星期日）

时间： 上午11时至下午6时

地点： 香港海洋公园 怡庆坊

套票资讯： 参赛套票： HK$2,880（包括1天训练、登上玻璃缸舞台表演及海洋公园一大一小门票） 小美人鱼体验套票： HK$1,380（不需会游泳，包括海洋公园一大一小门票） 海洋守护天使一日券： HK$990（不下水，包括海洋公园一大一小门票） （注：持海洋公园全年入场证可享折扣，详情请参阅购票网站）

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图片及资料来源：Mermaid Ocean Palace