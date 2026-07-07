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暑假好去处2026｜全港40+暑假玩乐好去处！尖沙咀CHIIKAWA特展/海港城反斗奇兵/世界杯打卡位

好去处
更新时间：16:00 2026-07-07 HKT
发布时间：16:00 2026-07-07 HKT

夏日好去处2026｜踏入6月气温炎热，同时意味暑假长假期快将开始，又是时候准备安排丰富室内、室外节目！全港各区于暑假期间推出不同大型主题活动及打卡装置，包括载誉归来的CHIIKAWA特展、烧烤场水上乐园、生蚝BB沙滩按派对打卡，再加上四年一度世界杯即将开锣，不少商场举行睇波活动等。不论三五知己出游、情侣拍拖或亲子天伦乐都适合，齐齐享受夏日活动！

夏日好去处2026｜全港暑假打卡玩乐推介！

夏日好去处2026目录：

  1. CHIIKAWA ARTIVERSE特展
  2. 生蚝BB室内沙滩主题派对
  3. 海港城《反斗奇兵5》FOREVER TOYS
  4. 巨型LEGO®大力神杯
  5. Cinnamoroll & Usahana 梦想飞行乐园
  6. 中环《皮克敏》期间限定试玩
  7. 《守护甜心！》主题活动
  8. 旺角《超人英雄展》
  9. 「Cantopop怀旧变装派对」
  10. 西沙GO PARK Aqua深涌导赏团
  11. KUROMI/My Melody/My Sweet Piano小麦肌旅行团
  12. KYUBI MARVEL期间限定店+英雄篮球赛
  13. 米奇与好友「LifeLike FOOTBALL & GOAL期间限定店」
  14. 裤裤兔「Summer Refresh『富』『裤』Fun」
  15. 「迷你兵团」电影主题轻铁
  16. 「埃及寻宝大作战」
  17. 「喵の玩乐日志」
  18. 《队长小翼》「足球初夏祭」
  19. 「Score Big足球热」
  20. Urban Ops动域空间室内竞技场
  21. 「粉红兔子 My Friend Rabbit」夏水礼
  22. 《MatchWornShirt x MATCHLEGACY x Festival Walk: Icons of the Pitch.》
  23. 黄金海岸「夏日开心农庄」
  24. 「无制限睇波派对！」
  25. 《水边之夜》主题快闪店
  26. 繁星烧烤「大尾笃恐龙水上乐园」
  27. 「民坊x Lay's脆味时刻 GOAL Cheers」
  28. Waterfall Sports & Wellness奥运会所
  29. SNDO夏日Chill派对
  30. 另类宠物世界Exotic Pets World
  31. HYPER．KIDS水陆跃动挑战站
  32. Pokémon TCG期间限定店
  33. THE MONSTERS复古理发店主题展
  34. 夏日珊瑚花世界
  35. JOGUMAN meets D．PARK：夏日岛屿时光
  36. 夏日饿底茶室
  37. 职感实验室2.0：玩转暑假
  38. JUMPTOPIA「向伟大航道启航」
  39. Plastic Thing夏日「包」有趣烘焙工房
  40. 「SSEBONGRAMA + Citygate Outlets躺平一『夏』」企划
  41. 昂坪360二十周年庆典
  42. T.O.P X 9GAG Eighteen盖地生日会
  43. 葵芳夏志
  44. 《反斗奇兵5》主题餐厅

CHIIKAWA ARTIVERSE特展

继去年举行的「CHIIKAWA DAYS」大型特展后，今年全新的「CHIIKAWA ARTIVERSE」特展载誉归来，将于8月1日至9月6日登陆尖沙咀K11 MUSEA及海滨举行！展览特设「原画宇宙」、「音乐互动宇宙」、「装置艺术宇宙」及「机动艺术宇宙：CHIIKAWA 巨型回旋木马」四大主题区，首次展出逾130幅插画家Nagano的原画作品，同时设有全球首座CHIIKAWA巨型回旋木马，各位Fans更有机会亲身乘坐。

全新限定商品将于8月1日同步登场，所有展览限定纪念品只限持票人士选购，包括Nagano特意为今次展览创作全部的《CHIIKAWA回旋木马》系列、角色吊饰公仔及连场景座。

详细报道：CHIIKAWA ARTIVERSE特展8.1再临尖沙咀！巨型回旋木马装置+逾130幅原画 必抢独家纪念品（附门票+特典详情）

CHIIKAWA ARTIVERSE」特展

  • 日期：2026年8月1日 至 9月6日
  • 地点：尖沙咀K11 MUSEA暨海滨
  • 室内展厅：展览空间及纪念品商店
  • 展出位置：K11 MUSEA 6楼605 K11 Art & Cultural Centre Kunsthalle
  • 户外展区：CHIIKAWA 巨型回旋木马装置
  • 展出位置：K11 MUSEA地下Promenade
  • 售票网站：Klook猫眼

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生蚝BB室内沙滩主题派对

马鞍山MOSTown今夏与人气IP「生蚝宝宝 (Baby Namagaki)」联乘，打造室内主题沙滩「MOST-Vibrant 沙滩仲夏探索营」打卡装置，齐集30只可爱造型的生蚝BB，包括11款全新沙滩派对造型，如浴巾生蚝、太阳伞生蚝、水泡生蚝等。场内设有4大主题打卡区及2大互动玩乐区，包括近千呎的「夏浪绿沙海」、6.5米高「彩虹流水光影塔」、巨型生蚝BB扭蛋机等，充满夏日度假风情。同场的期间限定店更有多款独家新品及日本限量精品发售，更联乘人气乎厘专门店PHI Coffee & Pancake推出「Baby Namagaki期间限定Café」，可爱元素融入餐点，设计出一系列Baby Namagaki造型的日式梳乎厘、主食及精品咖啡。

MOSTown x Namagaki MOST-Vibrant沙滩仲夏探索营

  • 日期：7月4日至8月23日
  • 时间：上午10:00至晚上10:00
  • 地点：马鞍山MOSTown新港城中心

场内主题玩乐区

  • 日期：7月4日至8月23日
  • 时间：
    1.沙海宝藏大发「掘」：下午1:00至5:00（平日）、中午12:00至晚上8:00（星期六及日)
    2.MOST-Chic&Chill「蚝」派对装扮区及巨型生蚝BB扭蛋机：中午12:00至晚上8:00（星期六及日)

Baby Namagaki仲夏期间限定店

  • 日期：7月4日至8月23日
  • 时间：中午12:00至晚上8:00

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海港城《反斗奇兵5》FOREVER TOYS

港城再次举行以《反斗奇兵5》为主题的盛大派对「FOREVER TOYS @ 海港城」
港城再次举行以《反斗奇兵5》为主题的盛大派对「FOREVER TOYS @ 海港城」

迪士尼与彼思《反斗奇兵5》即将上映，继2019年以《反斗奇兵4》为主题的嘉年华「Our Toy Stories @ 海港城」后，今年暑假海港城再次举行以《反斗奇兵5》为主题的盛大派对「FOREVER TOYS @ 海港城」，设有5大体验区，包括：《玩具对科技》游戏室设有超过2米高的巨大版胡迪、翠丝及红心雕塑、全港唯一官方The Forever Toy House反斗奇兵5期间限定店、胡迪、翠丝及莉莉平板打卡装置等，各位Fans不可错过！

FOREVER TOYS @海港城

  • 日期：2026年6月19日至8月31日
  • 地点：6月19日起（即首阶段）包括海运大厦露天广场、海运大厦地下展览大堂、海运大厦地下中庭及港威商场广东道入口；7月起将陆续新增海运观点、海港城美术馆等地点。

巨型LEGO大力神杯

四年一度的足球盛事将至，沙田新城市广场特别联同 LEGO® 为球迷带来惊喜！场内将展出由超过15万颗 LEGO® 积木拼砌而成的3米高巨型大力神杯，气势磅礴。此外，还有美斯、C朗等传奇球星的专属 LEGO®人偶登场。现场设有「十二码神射手挑战」游戏与「足球迷创意拼砌区」，透过游戏有机会赢取独家迷你版球衣拼砌包。此外， LEGO® 期间限定店发售一系列足球主题系列盒组，商场4楼的专门店展出3位乐高®拼砌达人 Anderson Liu、Eric Mok及Joe Lam，以足球作灵感的作品。

除了创意展览，商场将举行《《巅峰对决・直击传奇》嘉年华，透过25场精彩赛事直播，跟全城球迷即时分享足球盛事的精彩每一刻。商场于6月11至7月20日期间，于1期1楼的楼罗马圆形竞技场呈献由国际足协(FIFA)全球合作伙伴 Visa打造的《Tap In with Visa「足」动全城互动体验馆》，将世界杯炽热气氛带到香港球迷之中，结合人工智能科技、互动游戏与打卡元素，带来沉浸式娱乐体验。

此外，新城市广场7楼 Sky Garden 将化身为「足球绿洲」主题空间，打造瞩目大型特色装置，近2米高巨型足球霸气坐镇中央，点燃满满世界杯热血；音乐喷泉更瞬间化身成大型水上充气足球场，每逢周末，大人小朋友可即场展开激烈的水上足球对战。

LEGO®《拼出足球传奇》展览 

  • 日期：即日起至7月19日 
  • 时间：上午10:00至晚上10:00 
  • 地点：1期3楼中庭(主场景) 、1期UB楼层Play Park (其他场景)

LEGO® 期间限定店 

  • 日期：即日起至7月19日 
  • 时间：中午12:00至晚上9:00 
  • 地点：1期3楼中庭 

《Tap In with Visa「足」动全城互动体验馆》 

  • 日期：6月11日至7月20日
  • 时间：上午11:00至晚上9:00 
  • 地点：1期1楼罗马圆形竞技场 

L7 Sky Garden 「足球绿洲」

  • 日期：6月13日至8月31日
  • 时间：上午10时至晚上10时
  • 地点： 1期7楼Sky Garden

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Cinnamoroll & Usahana梦想飞行乐园

Sanrio人气角色玉桂狗于今个夏天与「梦想飞行号」空降到将军澳MCP新都城中心，与大家一同投入于「Cinnamoroll & Usahana梦想飞行乐园」，设有6大必影打卡位，包括12米长巨型飞机造型装置、天际彩虹拱门、梦想航道登机大堂、主题登机柜台、梦幻机舱以及天际驾驶舱，都超级可爱与充满少女心！现场设有期间限定店发售逾200款Cinnamoroll及Usahana主题精品，当中全新Usahana缤纷缎带系列更将于全港首卖，包括毛公仔、毛公仔锁匙扣、侧孭袋等14款实用商品。

此外，MCP新都城中心联乘香港青年航空学会及童梦城通识学园，携手打造两大航空体验工作坊，包括「小机师模拟飞行体验工作坊」及「小小空中服务员体验工作坊」，让小朋友于沉浸式互动中。H COINS会员于场内以电子货币即日消费满HK$800，即可换领帅萌机长Cinnamoroll针织袋、活泼空姐Usahana针织袋、Cinnamoroll颈枕连眼罩或Cinnamoroll陶瓷面碗乙个。

MCP x Cinnamoroll & Usahana 梦想飞行乐园

  • 日期：7月3日至8月30日
  • 时间：上午10:00至晚上10:00
  • 地点：MCP CENTRAL（新都城中心2期）L1天幕广场

MCP x Cinnamoroll & Usahana期间限定店

  • 日期：7月21日至8月30日
  • 时间：下午1:00至晚上9:00（7月21日）、上午11:0至晚上9:00
  • 地点：MCP CENTRAL（新都城中心2期）L1天幕广场

航空职业体验工作坊

  • 换领日期：6月27日起至换完即止
  • 换领时间：中午12:00至晚上10:00
  • 换领地点：MCP CENTRAL （新都城中心2期）L1会员专区
  • 换领详情：H COINS会员于场内以电子货币即日消费满HK$1,500*，即可换领指定航空职业体验工作坊名额乙个

小机师模拟飞行体验工作坊

  • 日期：7月4-5日、18-19日及8月1-2日、15-16日、29-30日
  • 时间：中午12:00至晚上6:00（45分钟/节）
  • 名额：每节5个，共300个
  • 地点：MCP CENTRAL（新都城中心2期）L1天幕广场 

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中环《皮克敏》期间限定试玩

中环街市由即日起至7月15日联同近期大热的「皮克敏」带来期间限定试玩活动，大家可于活动场内试玩《皮克敏4》游戏，完成试玩后，可获得主题卡套乙套；完成问卷调查可获主题贴纸乙份。同时，活动期间于一楼主楼梯（南)设有贩卖区，搜罗「皮克敏」周边、游戏软体及主机。大家只要于活动期间在中环街市打开《Pikmin Bloom》手机App，即出现一个特殊地点，再向下滑动便能获得金色花苗，花苗将长成红色照片钮扣徽章饰品皮克敏。此外，当你到达现场时，你将收到一个专属的地点挑战任务，要求你在进入活动区域后行走2000步。完成此任务即可获得一张特别明信片作为奖励！ 

同场奇异果品牌Zespri于地下中庭Oasis举办期间限定「营爆 SUMMER FEST」活动，包括Tote Bag DIY 工作坊、即影即有四格相、20+种营养BUDDY大型打卡装置、及集章任务，让港人在轻松玩乐中接触营养资讯，并可即场换领限量 Tote Bag及Zespri阳光金果。

《皮克敏4》试玩活动

  • 地址：即日起至7月15日
  • 时间：中午12:00至晚上8:00
  • 地点：中环街市地下互动墙

《皮克敏4》打卡装置

  • 日期：即日起至7月15日
  • 时间：中午12:00至晚上8:00
  • 地点：中环街市地下主楼梯（北）

《皮克敏4》贩卖区

  • 日期：即日起至7月15日
  • 时间：中午12:00至晚上8:00
  • 地点： 中环街市一楼主楼梯（南）

Zespri「营爆 SUMMER FEST」活动

  • 日期：7月10日至7月19日
  • 时间：中午12:00至晚上7:00
  • 地点：中环街市地下Oasis

Zespri「营爆 Tote Bag DIY 工作坊」 
1)日期：7月11至12日、7月18至19日

  • 时间：中午12:00至晚上6:00
  • 地点：中环街市地下Oasis

2)日期：7月13日至17日

  • 时间：中午12:00至下午3:00
  • 地点：地点：中环街市地下Oasis

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《守护甜心！》主题活动

全港首个《守护甜心！》大型主题活动正式登陆尖沙咀 LCX，以「My Heart,Unlock！」为主题，带粉丝往重返圣夜学园，与一众角色展开一场结合青春回忆、时尚美学与收藏热潮之旅。场内精心布置了四大沉浸式打卡场景，以全新「Pink & Brown」庞克美学设计，引领时下最流行的 Y2K 时尚热潮。同场的期间限定店将独家首卖超过50款香港限定周边商品，更设有主题抽卡机，全系列收录40款设计，划分为UR (Ultra Rare)、SR (Super Rare)、R (Rare) 及 N (Normal) 四种稀有稀度，让大家重拾童年抽卡的回忆！

LCX「《守护甜心！》限定店」

  • 日期：6月13日至7月12日
  • 时间：上午10:00至晚上10:00
  • 地点：尖沙咀海港城海运大厦三阶LCX正门

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旺角《超人英雄展》

日本特摄之神円谷英二导演创立、风靡全球的「超人系列（ULTRAMAN）」迎来60周年，《超人英雄展》于7月25日至9月13日登陆旺角INCUBASE Arena，完整呈现ULTRAMAN 正义宇宙，从 1966 年的初代超人到 2026 年的最新角色将破天荒全数集结，早鸟优惠票由即日起发售。

特摄迷可欣到正于日本巡回中、极具指标性的官方大展 ——《ULTRAMAN EXHIBITION》的珍贵内容，主办方将该展览的核心展区「英雄大集合」带至香港展出，呈现超人英雄 60 年来演变轨迹，更透过270度沉浸式环绕视觉，将一幕幕划时代的热血变身瞬间与正义光芒交织重现。现场打造多个60年来勾起无数回忆之展出，当中首推完美还原昭和时期「超人六兄弟」的经典场景，重现不朽的光之传奇；同时，现场更展出近 30 套由日本原装空运抵港、拍摄专用的超人与怪兽皮套及道具，将日本殿堂级的特摄工艺近距离呈现在全港粉丝眼前。

《超人英雄展 2026》（香港站）

  • 日期：7月25日至9月13日
  • 时间：上午11:00至晚上10:00（最后入场为晚上8:30）
  • 地点：旺角创兴广场地库B2 INCUBASE Arena 
  • 门票：$132起
  • 购票网站：klookINCUTIX

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「Cantopop怀旧变装派对」

近年兴起一鼓怀旧热潮，沙田新城市广场于今夏带来「沙田游乐．回忆杀」，Play Park于7月10日举行「Cantopop怀旧变装派对」，玩尽Cantopop派对与Aerobics Dance复古健身舞。大家穿上萤光色健身舞衣，加上Legging泡泡袜及头带，与导师一同「One More! Two More!」，随后再参与充满80、90年代金曲的派对，一同感受跨世代派对！

此外，沙田新城市广场于一期西翼打造「怀旧士多」期间限定店，复刻过往士多风貌，出售逾70款古早味的零食和超过50款玩具，更将祖母绿色展示柜、生果箱、汽水机、仿制纸皮石墙变成复古打卡场景，Play Park的另一边同样有怀旧扭蛋机、弹珠机等士多游戏打卡位。商场与欢乐天地联手带来「欢乐好玩‧经典游戏区」，走到Play Park的欢乐天地，为你限时复刻经典，包括：挑战精准度的「掟阶砖赢香口胶」、手速和运气参半的跑马仔等，现场的夹公仔机更换上了怀旧零食。

Cantopop怀旧变装派对

  • 日期：7月10日
  • 活动：Aerobics Dance复古健身舞（晚上7:00至7:30）、DJ Deanz Cantopop party（晚上8:00至10:00）
  • 地点：新城市广场1期Play Park LB楼层 01-02 舖 欢乐天地 Whimsy
  • 参加方法：即日起可于The Point App预购，门票售价为每位250积分+HK$188，或于活动当日即场以HK$220购票（随票可免费获赠无酒精饮品乙杯、怀旧小食、鬼马派对道具包乙份、欢乐天地代币20个、商场商户礼券套装）

好时光「怀旧士多」

  • 日期：即日起至7月26日
  • 时间：上午10:00至晚上10:00
  • 地点：新城市广场1期西翼、新城市广场1期Play Park LB楼层06舖

欢乐天地「欢乐好玩．经典游戏区」

  • 日期：即日起
  • 时间：上午11:00至晚上9:30
  • 地点：新城市广场1期Play Park LB楼层01-02舖欢乐天地Whimsy

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西沙GO PARK Aqua全新玩乐体验

为了迎接夏日户外活动浪潮，GO PARK Aqua全方位升级，新增多种水上运动，包括推出3大帆船种体验，涵盖小帆船、双体船及赛艇，由专业教练指导掌舵技术及策略；龙舟亲子体验日亦即将登场，让家长与子女齐划龙舟，共享亲子时光。

此外，GO PARK Aqua设有导赏团，带领大家深入感受西沙一带，其中深涌三面环山，拥有大片草原与红树林生态，更可拍摄天空之镜倒影美照。深涌为丰富自然景观的客家村落，可探访别具历史风情的三王来朝小堂与深涌农庄，感受本地客家文化的独特魅力。深涌今次带来丰富多元的全新体验，由观星、手制豆腐花与传统茶粿领路，再到Glamping、田野烧烤、石板烘焙薄饼制作、文青蓝染工作坊、果酱慢活工作坊及沿榕树澳道单车随行往打卡位，让大家深深感受本地历史文化与风俗传承。

GO PARK Aqua精心设计的海岸线深度游迎来大升级，以GO PARK为基地前往邻近岛屿，新增极具话题性的「榕树澳龙虾导赏鱼排之旅」，带领大家深入香港唯一可持续青龙虾养殖基地——仟国水产，发掘本地龙虾与海鱼养殖基地，体验亲手喂饲海产，并探索可持续养殖生态。

西沙GO PARK水上运动、「深涌行」及海岸线深度游

  • 地点：新界西沙海映路9号
  • *有关水上运动课程及活动详情，请于GO PARK Sports手机应用程式登记报名及WhatsApp +852 9133 0596查询

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KUROMI/My Melody/My Sweet Piano小麦肌旅行团

Sanrio characters x YOHO小麦肌旅行团
Sanrio characters x YOHO小麦肌旅行团

三大的Sanrio characters，包括KUROMI、My Melody及My Sweet Piano组成最萌趣「小麦肌旅行团」，首次以健康亮泽的小麦肌肤色热爆登场，并换上清新又俏皮的夏日度假造型，于7月11日至8月30日穿梭充满夏日气息的YOHO系商场。角色们游览一系列以元朗及近郊经典景点为灵感的梦幻打卡场景，如向日葵花海、小木桥等。活动期间设有期间限定店，为各位粉丝准备了逾200款主题精品，YOHO会场限定、全港首次发售的「晒黑系列」商品更会于活动期间陆续推出。

Sanrio characters x YOHO小麦肌旅行团

  • 日期：7月11日至8月30日
  • 地点：元朗YOHO系商场

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KYUBI MARVEL期间限定店+英雄篮球赛

本地品牌KYUBI于7月25日起在启德AIRSIDE带来「KYUBI MARVEL 期间限定店」，现场设有多个打卡位，包括正义勇敢的蜘蛛侠(Spider-Man) 、即将强势归位的魅力反派末日博士 (Doctor Doom) 以及变种特攻 (X-Men)，让一众粉丝与支持的角色打卡！KYUBI推出全球首发的「KYUBI MARVEL 超级英雄系列」，包括玩味还原「尚气十环」的夜光运动手环、蜘蛛侠漫画线稿设计篮球衣及以MARVEL电影经典漫画翻页开场为设计灵感的挂颈毛巾，全20款独家周边服饰及潮物均极具收藏价值。

此外，KYUBI举办为期3个周末的首届「KYUBI MARVEL 超级英雄街头篮球赛」，赛事为3x3室内街篮晋级赛，可男女混合组队参赛，参赛队伍可由3至5人组成，竞逐冠、亚、季军殊荣，分别获得金、银、黑「无限宝石手套」造型奖杯，同时设有「决赛MVP最有价值球员」大奖。每位出席选手将获赠「KYUBI MARVEL 超级英雄选手包」一份（每份价值约  HK$1,000），当中包括蜘蛛侠漫画线稿设计篮球衣，尚气十环夜光运动手环、非卖品蜘蛛侠布袋、方巾及美国队长海报

KYUBI MARVEL期间限定店

  • 日期：7月25日至8月30日
  • 时间：上午11:00至晚上10:00
  • 地点：AIRSIDE 2楼210号舖

KYUBI MARVEL超级英雄街头篮球赛

  • 日期：8月1至16日
  • 报名方法：＞＞按此报名＜＜
  • 截止报名：7月12日晚上11:59
  • 报名费用：$5000/队
  • 比赛规程：年满18岁或以上、男女混合赛事、3至5人为一队

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米奇与好友「LifeLike FOOTBALL & GOAL期间限定店」

米奇与好友登陆旺角MOKO新世纪广场，带来「LifeLike FOOTBALL & GOAL期间限定店」。整个中庭化身为充满活力的足球体育场景，由米奇、唐老鸭以及钢牙与大鼻换上主题球衣，与大家一同享受足球主题争霸赛。现场还原真实球场的场景，长位柱身嵌入「立体真足球」视觉装置，营造出强烈且具冲击力的动感；粉丝可于「荣誉颁奖台」手持主题限定公仔与各位角色打卡！

期间限定店推出逾50款为今次活动打造的独家限定精品，包括全港限量100只的迪士尼主题公仔连运动巾小袋套装、主题球衣T-Shirt、纪念旗、会场限定迷你奖牌等，还推出一系列户外及宠物用品，如户外折椅、特大冰袋、折合储物箱及雨晴兼用折伞等。此外，同场举行市集，邀请到逾30档本地手作及美食摊位进驻，让大家享受带来一场集购物、艺术与美食于一身的感官盛宴。

「LifeLike FOOTBALL & GOAL 期间限定店」&MOKO Chill「夏」市集

  • 日期：即日起至6月24日
  • 时间：上午11:30至晚上9:30
  • 地点：MOKO新世纪广场MTR/F中庭

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裤裤兔「Summer Refresh『富』『裤』Fun」

日本创作者「可哀想に！」笔下的两个IP——人气裤裤兔Opanchu Usagi及首次来港的奶泡恰姆Npochamu，于7月4日至10月19日来到置富Malls旗下四大商场，带来「Summer Refresh『富』『裤』Fun」。马鞍山广场有近4米高的裤裤兔手提行李箱站在地球运输带上，中央还有小飞机、凯旋门、许愿池、玻璃金字塔等打卡位；置富都会换上沙滩装置，裤裤兔身穿夏威夷草裙舞服饰、头戴大红花极其放松！

+WOO嘉湖带来Party Room装置，裤裤兔与大家一同唱K，更可欣赏牠滑下小滑梯闯入花花池的激萌模样。游戏高手还可走入设有巨大拉杆与按钮的超巨大游戏机，与裤裤兔展开对赛。置富第一城融入近年大热运动Pickleball，订造专属 Pickleball Chair，与巨型球拍合照。此外，置富Malls设有期间限定店，多款裤裤兔及奶泡恰姆周边商品，包括：文具、精品及家居用品等等，将于7月的马鞍山广场以及8月的+WOO嘉湖登场，当中更有率先推出的货品！

置富Malls Summer Refresh「富」「裤」Fun

  • 日期：7月4日至10月19日
  • 地点：马鞍山广场L2天幕广场、置富都会、天水围+WOO嘉湖、置富第一城

启动开幕式

  • 日期：7月5日
  • 时间：下午2:00至3:00
  • 地点：马鞍山广场L2天幕广场
  • 嘉宾：Kenny关智斌、女子组合VIVA

「富」「裤」Fun期间限定店

  • 日期：7月4日至31日（马鞍山广场L3）、8月3日至31日（+WOO嘉湖1期地下）
  • 时间：中午12:00至晚上8:00（星期一至四）、中午12:00至晚上9:00（星期五至日）

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「迷你兵团」电影主题轻铁

电影《迷你兵团与大怪兽》即将上映，将戏中可爱的Minions角色带到轻铁沿线社区，轻铁列车还原电影场景，，过百只迷你兵团及怪兽角色集结在车厢外，随列车穿梭屯门、元朗及天水围，市民在街头亦随时有机会「野生捕获」主题轻铁列车踪影！走进车厢内有如置身于电影世界，电影中全新角色James 占士与 Henry 阿亨亦惊喜现身，为迷你兵团粉丝解锁专属的「座位小惊喜」，不同趣怪表情「贴身」陪你畅游屯元天。

《迷你兵团与大怪兽》电影主题轻铁列车将行走「轻铁发现号」旅游专线的指定路线，只需购买$88「轻铁旅游证」套装，即可凭有效「轻铁旅游证」于指定时段乘搭主题轻铁列车，以及无限次乘搭其他轻铁路线，更可获得《迷你兵团与大怪兽》电影换票证乙张及独家纪念品乙份。

MTR Mobile会员可于6月25日（星期四）下午3时正起，率先于MTR Mobile内以 3,000 MTR分换领《迷你兵团与大怪兽》电影主题轻铁「MTR Mobile 会员优先班次」的电子换购证。成功换领后，可于6月27日（星期六）凭MTR Mobile内的换购证，在指定班次的出发时间前15分钟或之前到轻铁兆康站4号月台以优惠价港币$78购买「轻铁旅游证」套装，方可乘搭主题轻铁列车。

《迷你兵团与大怪兽》电影主题轻铁列车

  • 日期：6月27至7月12日（逢星期六、日及公众假期，共7日，包括7月1日）
  • 主题列车班次：上午11:00及下午1:30
  • 开出车站：兆康站出发

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埃及寻宝大作战

荷里活广场首度联乘本地亲子玩乐品牌StayFun带来「埃及寻宝大作战」，一楼明星广场变身占地8000平方呎的室内古埃及主题巨型充气乐园，集结8大融合古埃及元素的游乐关卡，将金字塔之谜、法老守护传说化作好玩又刺激的玩乐体验，包括寻宝波波地、竞技区、7米高狮身人面像殿滑梯、迷宫阵及障碍赛等，让一班小朋友于探索与刺激中尽情放电！

此外，场内特设期间限定精品专区，发售两款可爱又玩味十足的古埃及主题减压神器。其中一款为法老猫造型，另一款则以可爱猫身搭配金字塔造型按钮，两粒金字塔更可拆下变身键盘粒粒，相当抒压！

荷里活广场 x StayFun「埃及寻宝大作战」

  • 日期：7月10日至8月30日
  • 地点：钻石山荷里活广场一楼明星广场
  • 开放时间：中午12:00至晚上7:00（平日）、上午11:00至晚上8:00（星期六、日及公众假期）
  • 票价：$68起
  • 购票方式：Klook、荷里活广场VIC会员凭积分换领

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「喵の玩乐日志」

皇室堡于今个暑假变身猫咪天堂，将于7月21日至8月31日带来「喵の玩乐日志」，打造四大软萌打卡位及互动体验。场内高达3米的巨型贪吃猫「喂食皇阿喵」邀请大家直接走入牠夏日的「餐盘」合照，旁边为2.5米高的主题壁画——
「Chill喵的理想假期」，由近期热话并致力推动社区艺术团队Art Dreamers的画家李学锋老师亲自创作，李学锋老师于7月17至19日上午11时至晚上7时即席绘画主题壁画，呈现猫猫的玩乐日常。俏皮软萌的「喵喵凌空步道」限定登场，粉蓝与粉红的梦幻配色，配上精致的猫咪造型围栏，可以360度捕捉主子的优雅姿态。

皇室堡联手宠物用品店 Pet Line 打造期间限定店，首卖主子最爱的神秘新口味猫粮与一系列高颜值萌宠选物，消费满额可获赠「Pet Line 软绵绵花糖抹手巾」。

皇室堡「喵の玩乐日志」

  • 日期：7月21日至8月31日
  • 时间：上午10:00至晚上10:00
  • 地点：皇室堡地下中庭

Art Dreamers现场绘画壁画

  • 日期：7月17日至19日
  • 时间：上午11:00至晚上7:00
  • 地点：皇室堡地下中庭

皇室堡x Pet Line期间限定店

  • 日期：7月21日至8月31日
  • 时间：中午12:00至晚上8:00
  • 地点：皇室堡地下中庭

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《队长小翼》「足球初夏祭」

MegaBox联乘经典动漫《队长小翼》（港译《足球小将》），以满满的热血呈献《初夏足球祭》！地下中庭化身为充满斗志与激情的梦幻绿茵赛场，带来5大必影打卡位，包括巨型大空翼与日向小次郎的「5米高双星传奇巅峰对决」、更衣室打卡位、巨型足球机、大空翼射球、照相馆，让大家投入于足球世界。大家消费满额可换领独家精品，如球场战术笔记簿、南葛皇牌战靴收纳袋、万用袋等，粉丝不要错过！

MegaBox X 队长小翼呈献《初夏足球祭》

  • 日期：即日起至7月19日
  • 时间：上午10:00至晚上10:00（巨型足球机逢星期六、日及公众假期开放）
  • 地点：MegaBox 地下中庭

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「Score Big足球热」

华懋集团旗下两大商场——如心广场及D·PARK联同中环街市，由即日起至7月21日联手带来「Score Big 足球热」，三大空间将化身为足球基地，设有快闪店、复古潮玩市集、星级大师班等活动，与大家投入于足球狂热！中环街市于前港脚欧阳耀冲引入「2v2足球」引入本地，更于地下OASIS举行「奇迹二人足球挑战赛」。一楼活动场地变身「足球热快闪店」，场内特设小型人造草皮足球互动区打卡城点。中环街市二楼的24小时行人通道举行「运动市集嘉年华」，邀请多个时尚单品及夏日消暑美食摊位进驻。

此外，人气潮流玩具品牌TOCA LOCA由即日起至7月19日，于中环街市带来限定快闪店，品牌旗下两大人气IP换上各支顶级国家队战衣，其中特别版印有中环街市臂章。足球热潮以外，「复古玩具市集」将于6月13日至18日登场，市集以梦幻80及90年代为主题，搜罗一系列香港集体回忆及欧洲古董精品，各大资深收藏家亦呈献复古人偶、公仔、旧式游戏等流行文化纪念品。

中环街市准备「儿童足球体验班」，由专业教练带领下，小球员透过互动游戏与基础练习，掌握控球、传球及射门的技巧。一家大细亦可参与「足球机DIY工作坊」，运用环保物料从零开始组装、彩绘，亲手创造迷你足球机。

至于如心广场变身室内足球竞技场，打造球场大舞台，设置大型巨幕直击赛事精华，现场设有「Score Big打卡墙」，更可以挑战「Score Big足球机」，体验球场的紧张感之外，更有机会赢取指定商户优惠券。如心广场接连多个星期六举行「Score Big大师班」，邀请到著名教练郭嘉诺、香港足球先生陈肇钧、女子球星汤珮月等与球迷近距离互动。此外亦设有「足球艺术彩绘工作坊」，让家长与小朋友一同绘制独一无二的创意足球。

中环街市活动： 

Old But Gold跳蚤市集 

  • 日期：6月22日至7月12日
  • 时间：中午12:00至晚上8:00
  • 地点：中环街市二楼24小时行人通道
     
  • 日期：7月9至15日
  • 时间：中午12:00至晚上8:00
  • 地点：中环街市一楼活动场地

儿童足球体验班

  • 日期：6月21日
  • 时间：下午2:30至4:00
  • 地点：中环街市地下Oasis

足球机DIY工作坊

  • 日期：7月18日
  • 时间：下午2:00至4:30
  • 地点：H6 Conet

如心广场活动：

Score Big打卡墙

  • 日期：即日起至7月21日
  • 时间：上午10:00至晚上10:00
  • 地点：如心广场1期1楼中庭 

Score Big足球机

  • 日期：即日起至7月21日（逢星期六、日）
  • 时间：中午12:00至晚上9:00
  • 地点：如心广场1期1楼中庭
    *逢星期六下午2:30至4:30暂停开放

Score Big观众席

  • 日期：即日起至7月21日
  • 时间：上午10:00至晚上10:00
  • 地点：如心广场1期1楼中庭

Score Big大师班

  • 日期：6月13、20、27日及7月4、11、18日
  • 时间：下午3:00至4:00
  • 地点：如心广场1期1楼中庭

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Urban Ops动域空间室内竞技场

由经营 Wargame 长达17年的专业团队打造，位于沙田连城广场的「Urban Ops 动域空间」占地超过20,000平方呎，主打「全龄向一站式室内竞技天堂」。场内设有以「九龙城寨」为蓝本的电影感战场，配备专业闪灯、烟雾及音响特效，让你仿佛置身动作电影场景。这里更有全港首创「气动枪电视屏幕电子靶体验」，后坐力与真枪极为相似，让你一尝当「神枪手」的快感。场地亦照顾到亲子客群，提供低痛楚的 Jelly Gun 体验；7月更将新增「实景剧本杀」，绝对令人期待！

Urban Ops 动域空间 

  • 地址：新界沙田车站围1号连城广场4楼409-427室
  • 营业时间：下午2:00至深夜12:00
  • 游戏收费：$180起

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「粉红兔子 My Friend Rabbit」夏水礼

韩国爆红插画IP「粉红兔子My Friend Rabbit」与华懋集团商场带来「『兔』-gather疯玩夏水礼Amusing Summer」，荃湾如心广场中庭半空出现长达 5 米的巨型「充气跳水飞『鱼』」造型兔子」，中庭另一侧则筑起充满夏日色彩的「『池』中梳乎浮潜区」，营造出由下而上的「水底仰望」透视视角。走到户外广场，更有「巨型6米高粉红兔子」坐镇其中，全场弥漫疯狂且过瘾的打卡气息。大众更可现场挑战互动游乐区的「『泡』开烦恼大挑战！」及「『鸭』力全消捞捞乐」。

此外，好运中心变身充满夏日群岛风情的「Juicy Beach」，现场更设有极具夏日色彩的「盛夏特调Juicy Bar」互动吧枱，在椰林树影的包围下，大众可一边调配专属清凉Mocktail。同时，现场设有考眼力、拼手劲的「夏日狂『椰』战」与讲求眼明手快的「一拍即中圈圈乐」天幕游戏，赢取限定礼物。

以上两大商场同时设有以池畔酒吧为主题的粉红兔子期间限定店，汇聚超过50款搞鬼人气盲盒及周边商品，当中包括香港首度曝光的「蓝色小天使挂件」与「粉色小天使挂件、如心广场限定的「精神系列」挂件、好运中心独家专卖的「黑黑系列」大热单品等。

「『兔』-gather疯玩夏水礼Amusing Summer」

  • 日期：7月30日至9月6日
  • 时间：上午10:00至晚上10:00
  • 地点：荃湾如心广场一期1/F中庭及地下露天广场、好运中心L3中庭

期间限定快闪店

  • 日期：7月30日至9月6日
  • 时间：中午12:00至晚上8:00
  • 地点：荃湾如心广场一期1/F中庭、好运中心L3中庭

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《MatchWornShirt x MATCHLEGACY x Festival Walk: Icons of the Pitch.》

足球落场版球衣世界级平台MATCHWORNSHIRT亚洲首次展览登陆又一城，展出总值逾$150万港元的球星实战球衣，当中瞩目为Cristiano Ronaldo（C朗）于2022年卡塔尔世界杯八强战对战摩洛哥时所穿著的实战球衣，该珍藏为全球首次公开展出。现场还将展出利物浦前锋Cody Gakpo（加普）、曼联中场核心Bruno Fernandes（般奴费南迪斯）、英格兰队长Harry Kane（哈利卡尼）等实战及比赛备用球衣。

现场设有巨型足球奖杯装置，右侧为互动传球挑战区，整个空间以盘球挑战为主轴概念，营造如置身真实比赛般的氛围。左侧为以球员更衣室为灵感而建的期间限定店，陈列多款经典珍藏签名球衣、世界杯纪念品及限定商品。除了展览以外，活动期间更准备多项精彩节目，大人与小朋友可参与传球挑战以及「小球星训练营」，为夏天添上特别体验。

《MatchWornShirt x MATCHLEGACY x Festival Walk: Icons of the Pitch.》

  • 日期：即日起至7月26日
  • 时间：上午11:00至晚上9:00
  • 地址：又一城LG2层

小球星训练营

  • 日期：6月19日至7月26日（逢星期六、日及公众假期）
  • 时间：上午11:00、中午12:00及下午1:00（每节45分钟）
  • 教练阵容：卢均宜、林嘉纬、朴叡俊
  • 换领详情：由即日起，My FESTIVAL会员以10积分即可换领「小球星训练营」电子入场证一张

「互动传球Goal !!」

  • 日期：即日起至7月26日
  • 时间：上午11:00至晚上8:00（平日）、下午2:00至晚上8:00（星期六、日及公众假期）

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黄金海岸「夏日开心农庄」

香港黄金海岸联乘经典童书角色Mr.Men Little Miss，由即日起至８月31日带来缤纷热闹的「夏日开心农庄」及「夏日童萌游乐园」，齐齐变身小农夫！黄金海岸商场将摇身一变，化身「夏日开心农庄」，Mr. Men Little Miss一众角色会以多款可爱小农夫造型，现身商场中庭及海岸农庄等6大打卡位，还有特色农墟、西瓜收割活动及小农夫计划，让小朋友亲身体验农务过程，每位参加者更可获赠小小农夫套装。

此外，香港黄金海岸酒店推出「Mr. Men Little Miss夏日童萌游乐园」住宿计划，小住客于登记入住时，即可获赠独家的Mr. Men Little Miss浮板，同时可亲手设计草帽及参与解码大作战，寻找散落于酒店各处的角色，成功解码即可获赠限定主题贴纸。同时，酒店亦特设「夏日童萌游戏室」，内有Mr. Men Little Miss彩球排序及其他多款游戏，让小住客畅玩。

巨型「夏日开心农庄」装置 

  • 日期：即日起至8月31日
  • 地点：黄金海岸商场中庭

「Mr. Men Little Miss开心农墟」换领环保袋

  • 日期：7月5日及8月2日
  • 地点：黄金海岸商场中庭
  • 换领方法：于农墟单一消费满HK$100，凭有效发票即可换领

「收西瓜·手作乐」

  • 日期：7月12日
  • 地点：黄金海岸商场1/F海岸农庄 
  • 换领日：即日起至7月12日
  • 换领方法：S⁺ REWARDS会员尊享以30点数，换领「收西瓜·手作乐」名额1个，每个名额可供一名12岁或以下的小童及一名成人陪同入场

「黄金小小农夫计划」

  • 日期：7月26日、8月2日、8月9日及8月16日
  • 地点：黄金海岸商场1/F海岸农庄
  • 换领日：即日起至7月25日
  • 换领地点：黄金海岸商场1/F 客户服务中心 
  • 换领方法：于黄金海岸商场或黄金海岸酒店餐厅，以指定电子货币消费满HK$1,500或以上，凭最多4张不同商舖发出之机印发票及其付款存根，即可换领「黄金小小农夫计划」名额一个

「Mr. Men Little Miss开心农墟」换领环保袋

  • 日期：7月5日及8月2日
  • 地点：黄金海岸商场中庭
  • 换领方法：于农墟单一消费满HK$100，凭有效发票即可换领

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「无制限睇波派对！」

将军澳MCP新都城中心于四年一度的足球盛事期间带来「无制限睇波派对！」，以280吋4K高清大电视足本播放104场精彩赛事，让市民全天候观赏赛事，活动期间L1天幕广场更全日开放。今届赛事大多于深夜及清晨时段举行，为了支持球迷睇波，商场联合一众本地品牌，以港式饮食文化陪伴大家睇波，有餐厅于早晨赛事直播时段提供足球限定点心套餐，利用点心车送餐到直播场地。

直播场地特设「Goal Goal Goal打气市集」，多个市集摊位为大家带来如球衣、宠物球衣等足球周边商品，打造不一样的港式睇波乐趣。今届港超联冠军杰志球星与亚洲足协「2025年度最佳男子青训学院」教练，带来「杰志足球小将体验班」，让6至10岁的小朋友感受足球乐趣，更有机会获得杰志球员礼品包，包括主场赛事换票证及精品，更可留意「花式足球表演」及「足球机工作坊」。

MCP新都城中心足球赛事直播

  • 日期：即日起至7月20日
  • 地点：MCP CENTRAL（新都城中心2期）L1天幕广场

「Goal Goal Goal打气市集」

  • 日期：即日起至7月20日（部份活动日期除外）
  • 时间：中午12:00至晚上8:00
  • 地点：MCP CENTRAL（新都城中心2期）L1天幕广场

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《水边之夜》主题快闪店

人气韩漫《水边之夜》动画期间限定店．香港站
人气韩漫《水边之夜》动画期间限定店．香港站

人气韩漫《水边之夜》于7月1日至14日在D2 Place带来香港站期间限定店，香港站以「婚礼及日常生活」为主题，入口设有「心动迎宾区，以真人等高立牌呈现主角日常，配合蓝色水母与花卉灯箱，营造街头偶遇氛围，下一步随即踏入全场焦点「梦幻鲜花拱门与新婚志庆区」，鲜花交织成婚礼拱门。快闪店内侧更为大家重现漫画经典场景「海滩与日常生活区」，配以海浪墙布景、沙滩椅、水枪等道具，甚有夏日气息。

为了回馈粉丝并让粉丝真切体验「观礼」的代入感，特别推出限量 「婚礼主题预售套装」（定价 HK$398，共800套）。套装内容包括一对婚礼主题毛绒公仔、婚礼邀请函及特制纸袋，当中超吸睛「婚礼邀请函」及「特制纸袋」
仅透过套装派发，粉丝可于活动开始前透过动漫联动网店（https://www.microworksacg.com/products/ns-ltit-wdset ）下单，并于现场换取完整套装。

《水边之夜》动画期间限定店

  • 日期：7月1日至14日
  • 时间：中午12:00至晚上9:00（7月14日提早至晚上6:00关门）
  • 地点：荔枝角D2 Place TWO THE LOFT （G/F地面大堂）

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繁星烧烤「大尾笃恐龙水上乐园」

占地4万呎的大尾笃人气BBQ场繁星烧烤（大埔）由即日起至9月13日将户外空间变成五大水上主题区，包括「穿越恐龙世界」、「恐龙的奇幻乐园」及「海盗船及鲸鱼之旅」 等，让小朋友仿佛置身恐龙时代，在暴龙、三角龙身旁滑水嬉戏。场内设有不同刺激程度的充气滑梯，更布置出 「迷宫障碍区」 ，让精力无穷的小朋友施展运用小脑袋，穿越重重关卡。「泡泡大战」会不定期喷出漫天绵密白雪泡泡，伴随动感水花，将现场变成梦幻又疯狂的夏日派对。

场内设有自助轻食甜品区，每天下午5:00前无限量供应刨冰DIY、港式冷捞、甜甜圈、草莓奶冻等逾30款美食。此外，同场设有免费设施，包括淋浴间、置物柜等。

大尾笃恐龙水上乐园 Jurassic Water Park

  • 日期：即日起至9月13日
  • 时间：下午2:00至晚上10:00（星期二至五、星期五及假期前夕延至晚上10:30）、下午1:00至晚上11:00（星期六、日及公众假期）*
  • 地址：大尾笃汀角路202号繁星烧烤(大埔) 
  • 休息日：逢星期一休息
  • 交通：：大埔墟港铁站转乘75K巴士或20C小巴，于汀角／汀角村站下车
  • 网上预约：＞＞按此预约＜＜
  • 费用：$117起
  • *水上乐园设施开放至晚上9:00（星期六、日及假期延长至晚上9:30）、下午5:00后部份设施因清洁局部关闭

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「民坊x Lay's脆味时刻 GOAL Cheers」

民坊携手全球人气零食品牌— Lay's（乐事）薯片，于即日起至7月19日期间，在旗下26大核心社区商场，倾力推出大型夏日主题推广活动 「民坊x Lay's 脆味时刻 GOAL Cheers」。企划将结合体育赛事的刺激感、街头夜经济的饮食文化、屋邨街市的地道风味及Lay's「脆」味无穷的零食享受融为一体，量身打造了「四大脆味奖赏」。民坊在两大旗舰商场 —— 屯门爱定商场H.A.N.D.S与葵涌石篱商场，于活动期间的周末（逢星期六、日，下午1时至6时），打造合家欢玩乐竞技的巨型互动游戏装置「GOAL Cheers 足球拍拍乐」。

装置以足球草地及Lay's经典标志黄色为主色，呼应是次联乘主题。游戏结合速度与反应挑战，面板高灵敏度的LED 足球标靶，考验玩家的眼手协调能力。参赛者在限定时间内以最敏捷的身手拍击随机亮起的足球光点，顾客只需在活动现场赞好或追踪民坊的官方社交媒体平台，即可免费参与游戏1次，每人每日最多可参与游戏2次。

顾客只需在民坊旗下的26间参与商场*内，即日以合资格的电子货币单一或累积消费满HK$250或以上（每次最多合并 3 张不同商户发出的机印发票，每张单据须达 HK$30 或以上），即可免费换领限量冰感毛巾1条。

「民坊x Lay's脆味时刻 GOAL Cheers」企划

  • 日期：即日起至7月19日
  • 时间：中午12:00至晚上10:00
  • 地点：民坊旗下26个参与商场＞＞按此参阅＜＜

周末限定「GOAL Cheers 足球拍拍乐」

  • 日期：6月27-28日、7月4-5日、11-12日及18-19日
  • 时间：上午1:00至晚上6:00
  • 地点：屯门爱定商场H.A.N.D.S地下A区中庭、葵涌石篱商场二期2楼中庭

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Waterfall Sports & Wellness奥运会所

Waterfall Sports & Wellness奥运会所早前完全升级及重新开幕，采用香港首创的的 AI 网球机械人及顶级自动发球系统，精准捕捉现代人渴望高效、专注的「独享式」运动心理，另一方面则全面对标国际级专业标准，引入 ATP 官方认证配套、PGA高尔夫科技系统。此外，匹克球场配备自动发球机，可控制发球角度与力度，一个人亦能享有专属练球体验。新加入「The ONE运动会籍」的会员除了玩尽全港3间会所及6间大湾区会所的运动设施外，更联乘零售、饮食及生活品牌，推出独家优惠。

Waterfall Sports & Wellness奥运会所

  • 地址：九龙海辉道11号奥海城一期2楼
  • 开放时间：上午6:00至晚上12:00（健身室24小时开放）
  • 联营电话：3526 0270

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SNDO夏日Chill派对

启德The Twins双子汇2期三道SNDO将联同「佛系」人气插画角色Tireless Girl下腰女孩，将于7月7日至8月27日带来「SNDO夏日Chill派对」，与大家欢度暑假！活动准备了「Chill Hea游乐场」，设置了6大疗愈打卡装置，包括4米高Tireless Girl大型主题吹气装置《深呼禅坐》、匹克球场、宠物能量站、放松沙滩椅、翻滚玩意以及转呼拉圈的Tireless Girl。此外，活动期间逢星期六及日消费满额可获游戏卡一张，完成4大互动游戏后集齐印章可获赠主题磁贴。

除了打卡装置之外，双子汇三道联乘音乐品牌SIDE B，以「THE OTHER TRACK」为主题，打造三场夜间限定DJ派对，大家只需于双子汇消费满$200即可参与。派对主题包括动漫、欧美节拍以及粤语金曲，同场可一边享受美酒一边欣赏音乐，投入于派对之中！每场活动加设「最佳衣著大赏」，只要入场人士配合当场的服装主题，优胜者有机会赢取$500礼券。

「SNDO夏日Chill派对」

  • 日期：7月7日至8月27日
  • 时间：上午10:00至晚上10:00
  • 地点：启德双子汇三道SNDO地下正门、中庭、6/F及7/F

《ANIME RUSH》夜间DJ派对

  • 日期：7月18日
  • 时间：晚上8:00至10:00
  • 地点：双子汇2期三道8/F
  • 歌曲主题：动漫之夜
  • 服装主题：你最爱的动漫角色
  • 表演DJ：日本人气「Walking DJ」代表Mihossyi
  • 换领期：即日起至7月18日

《DRIP MODE》夜间DJ派对

  • 日期：8月29日
  • 时间：晚上7:00至9:00
  • 地点：双子汇2期三道G/F中庭
  • 歌曲主题：Western-Pop欧美节拍
  • 服装主题：经典MV男/女角造型
  • 表演DJ：Hansel
  • 换领期：7月19日至8月29日

《LOVE LOOP》夜间DJ派对

  • 日期：9月26日
  • 时间：上午7:00至9:00
  • 地点：双子汇2期三道13/F空中花园II
  • 歌曲主题：J-Pop X Cantopop日粤语情歌回忆杀
  • 服装主题：街头潮服/Vintage/怀旧City Pop
  • 表演DJ：CANTOMANIA
  • 换领期：8月30日至9月26日

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另类宠物世界Exotic Pets World

湾仔合和商场与大自然两栖及爬行教育 (Nature Herpetology Education) 联手举办的「另类宠物世界Exotic Pets World 2026」将于7月25日至8月18日载誉归来，一连25日带来沉浸式异宠生态互动学习体验，了解两栖及爬行类异宠的机会。活动设有「两栖爬行多样生境区」、「水族及甲壳生态区」、「巨型陆龟与蜥蜴互动区」、「焦点主题保育展区」的四大主题展区，以仿栖息地原生生态环境，带来超过15种参展物种，包括蜥蜴类、龟类、两栖类、蛇类、螯虾类、变异甲壳类、鱼类等。

至于水族及甲壳生态区，以36吋全水流动亚马逊溪流巨型螯虾缸微观缸，模拟真溪流的湍急水流与沉木交错环境，展示巨型螯虾所拥有的威武双螯与迷人体色，以及其脱壳生长过程与底栖生态。大家还可以近距离与巨型陆龟及蜥蜴互动，焦点主题保育区为新设立区域，重点介绍重点介绍中国国家一级保护动物「瑶山鳄蜥」，野外存量估计不足1000只，珍贵程度被学界形容比大熊猫更罕见。此外，活动期间设有超过10款工作坊，让大家参与水陆情境缸、生态瓶及标本等制作。

「另类宠物世界Exotic Pets World 2026」

  • 日期：7月25日至8月18日
  • 时间：中午12:00至晚上7:00
  • 地点：合和商场3楼中庭

主题工作坊

  • 日期：7月25日至8月18日
  • 地点：合和商场3楼中庭
  • 报名详情：＞＞按此报名＜＜

小小动物学家课程

  • 日期：7月27至29日、7月30日至8月1日、8月3至5日、8月6至8日、8月13至15日
  • 时间：首日下午3:30至4:30、次日下午3:30至4:30、第3日下午3:30至6:00
  • 地点：合和商场3楼中庭
  • 适合年龄：7岁或以上（6岁或以下需家长全程陪同）
  • 费用：$780（中文班）、$880（英文班）
  • 报名详情：＞＞按此参加＜＜

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HYPER．KIDS水陆跃动挑战站

荃湾广场于7月16日至8月31日带来「HYPER．KIDS水陆跃动挑战站」，集合水陆运动闯关、消暑水上竞技、创意学习工作坊及潮玩对战赛事等「5大夏日必玩体验」。打响头炮是中庭的HYPER充气极限障碍赛，集合逾20项运动闯关，指定周末加入「运动挑战 × 音乐节奏」，巨型弹床配合节奏感十足的儿歌音乐，大小朋友可以尽情跃动。

L5空中花园设有HYPER全能水上竞技场，当中集合10项全能挑战，结合水上巨型滚筒与忍者竞技元素，更惊喜联乘DECATHLON推出市中心独木舟及直立板体验。Learning Kids自选Summer Camp，来多个创意联乘、独家职人体验及匹克球班，包括：英语匹克球初体验、英语画碟甜品工作坊、DECATHLON小店长体验、The Overlander 小小店长体验及美食学堂等等独家工作坊，小朋友可按兴趣自由配搭，将学习融入体验。

荃湾广场联乘「YATA × TAMIYA打造四驱车小小训练基地」，现场除了可入手各式迷你四驱车与改装配件外，更可即场砌车及免费对战，并于8月底在 L1 中庭举行争霸大赛，配合B1「爆旋陀螺对战基地」。

HYPER充气极限障碍赛

  • 日期：7月16日至8月28日
  • 时间：下午3:00至晚上8:00（平日）、下午1:00至晚上8:00（星期六及日）
  • 地点：荃湾广场L1中庭
  • 对象：2岁至12岁儿童
  • 换领名额：每节20组（一位小童+一位18岁以上家长为一组）
  • 参加方法：The Point会员以100积分并即日于场内「指定即赚分商户」以电子货币消费HK$200，即可参与活动 (每节20分钟) 

HYPER全能水上竞技场

  • 日期：7月18日至8月31日 (逢星期六及日)
  • 时间：下午1:00至6:00
  • 地点：荃湾广场L5空中乐园
  • 对象：3岁至12岁儿童

Learning kids:自选 Summer Camp

  • 日期：即日起
  • 登记方式：The Point会员消费满指定金额后可透过The Point App换领

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Pokémon TCG期间限定店

黄埔天地Pokémon TCG期间限定店
黄埔天地Pokémon TCG期间限定店

近年掀起爆炸性热潮的Pokémon TCG（集换式卡牌游戏）的热潮于今夏来到黄埔天地，将于7月9日至8月2日带来期间限定店，现场设有「宝可梦集换式卡牌游戏战术牌组」卡牌展示墙，展示4款全新战术牌组供大家率先预览，更有超可爱的「皮卡丘」、「伊布」亲自坐镇，联同「喷火龙」、「梦幻」及「甲贺忍蛙」一众明星宝可梦强势守护，让粉丝们近距离参观打卡。此外，时尚坊更设置了16 张巨型卡牌，由室内延伸至户外街道，视觉震撼感满分！

期间限定店一站式让大家搜罗最新卡牌及多款官方精品玩具，人气卡丘更将一连三个周末现身商场与粉丝近距离互动，记得准备好相机「捕捉」Pokémon！

黄埔天地 Pokémon TCG期间限定店

  • 日期：7月9日至8月2日
  • 地点：黄埔天地时尚坊MTR层

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THE MONSTERS复古理发店主题展

太古城中心联乘POP MART于今个夏天带来以LABUBU为主的理发店主题展，THE MONSTERS一众小精灵以13个全新《THE MONSTERS HAIR SALON》系列造型亮相，粉丝可以近距离接触11个巨大化的THE MONSTERS立体装置。商场二楼中庭设有8米高的复古理发店顶挂有「THE MONSTERS」招牌，三色旋转理发灯转动，4米高的ZIMOMO换上职人服装迎接大家！

换上红裙与短发造型的Blunt Bangs LABUBU于收银台旁等待大家，Twinning Looks LABUBU和MOKOKO以复古发型示人，相当可爱！理发店内处处充满打卡位，包括剪发动画区、哈哈镜、风格灵感墙以及巨型黑胶唱盘，大家更可与朋友们拍摄4格照片留念。

THE MONSTERS复古理发店主题展@太古城中心

  • 日期：即日起至8月2日
  • 时间：中午12:00至晚上9:00（星期六、日及公众假期提前至上午11:00开放）
  • 地点：太古城中心二楼中庭及中桥

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夏日珊瑚花世界

Mira Place推出「Summer Blossom 夏日花漾漫游」，于户外文化艺术空间「Mira ARTvenue」设置巨型珊瑚花艺术装置「花之丘」，同时于中庭打造期间限定打卡位！此外，商场准备了沉浸式花漾体验展开夏日感官之旅，包括「Bloom in Garden夏游花漾市集」，以珊瑚花为主题的市集，每到周末汇聚本地特色花漾手作与植物选物小店。此外，Mira ARTvenue的「Moon Stage」于星期六举行夏日音乐会，更联乘日本航空免费派发夏日限定特饮。Mi+会员凭积分或优惠价参与商户限定花漾DIY工作坊体验，制作独一无二手作。

「夏日珊瑚花」打卡装置+「夏游花漾市集」

  • 日期：即日起至7月19日
  • 时间：上午11:30至晚上8:30
  • 地点：Mira Place 中庭

Mira ARTvenue开放详情

  • 时间：上午8:00至晚上11:00（晚上6:00起亮灯）

户外音乐会

  • 日期：7月11日及7月18日
  • 时间：下午4:00至5:00
  • 地点：Moon Stage

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JOGUMAN meets D．PARK：夏日岛屿时光

IPX与D．Park将于7月17日至8月31日联手打造全球人气疗愈系恐龙角色JOGUMAN的大型期间限定夏日乐园，5 位超人气恐龙角色JOGUMAN 齐聚畅游5大主题小岛，包括逾5米高戴著黑超及泳圈的的超巨型BRACHIO (芭奇奥)；手举一大杯清新柠檬饮品的DIPLO(甸蒲露)；吃雪糕的运动健将STEGO(莳提哥)；在沙滩小屋前准备打卡的TRICERA(特莉奇娜)；以及正大口享用冰冻西瓜的ANKYLO(荌奇炉)。 

岛上设有3大经典游戏摊位，考验大家的技术与运气，更特别推出JOGUMAN主题工作坊，邀请大人与小朋友一起动手创作，打造属于自己的特别版精品。活动期间设有期间限定店，发售多款官方商品，粉丝不要错过。参加者成为如心赏会员后，于会员手机App内领取主题电子登岛证，即可于 DIPLO(甸蒲露)慢饮沙岸换领可于柠檬夏日沙岸选购登岛证与集章卡，完成岛屿挑战可获得1个印章，集齐5大印章后可换领盲抽小卡一包！此外，客人消费满指定金额可换购特别版沙滩套装。

JOGUMAN meets D·PARK: ISLANDS IN SUMMERTIME 夏日岛屿时光

  • 日期：7月17日至8月31日
  • 时间：中午12:00至晚上8:00
  • 地点：D·PARK中庭

放纵日挑战、西瓜「掷」急便及水泡拯救队游戏

  • 日期：7月17日至8月31日
  • 时间：中午12:00至晚上8:00
  • 地点：D·PARK中庭
  • 活动详情：每个游戏需以1个游戏币进行

人生四格自拍亭

  • 日期：7月17日至8月31日
  • 时间：中午12:00至晚上8:00
  • 地点：D·PARK中庭
  • 活动详情：凭3个游戏币即可拍摄

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夏日饿底茶室

旺角MOKO新世纪广场于7月17日至8月30日带来「夏日饿底茶室」，中庭化身成为巨型港式茶室，以茶座为主题打造6大打卡位！全场最吸引为近3米高的柠檬茶游泳乐园，还原经典茶餐厅的冻柠茶，最具港式怀旧风情的茶餐厅收银台，加上格仔布帘、弧形柜台以及镜面招牌，充满老香港的怀旧情怀。此外，现场设有卡通点心车、巨型的一盅两件蒸笼、烧卖仔点心茶座以及巨型蛋挞小子及复古时钟，相当特别。大家只要于活动期间，于场内寻找5个印章地点旧盖下印章，即可换领精美印水纸；以电子货币消费满额可换领环保袋。大家可参与手作工坊，制作人气马赛克冰箱贴及热缩胶饰品。

The Point GOLD会员可凭积分免费参加一次美心皇宫点心教室，更可以8折优惠报名其他点心教室，The Point会员则可享85折优惠，体验港式点心手作乐趣。

MOKO夏日饿底茶室

  • 日期：7月17日至8月30日
  • 时间：上午10:00至晚上10:00
  • 地点：MOKO新世纪广场MTR楼层中庭

点心寻宝挑战

  • 日期：7月17日至8月30日
  • 换领实体「点心卡」：MOKO L1顾客服务中心
  • 换领时间：上午10:00至晚上10:00
  • 游戏详情：客人于场内寻找5个印章地点并盖下印章，集齐5个印章可换领点心印水纸1张

点心Takeaway大行动

  • 日期：7月17日至8月30日
  • 换领礼品时间：上午10:00至晚上10:00
  • 换领地点：MOKO L1顾客服务中心
  • 详情：The Point会员于场内「即赚分」参与商户即日以电子货币消费满指定金额，即可换限礼品
    。满$700可换点心印水纸1张
    。满$1200可换点心造型环保袋1个

港「魅」手作工坊

  • 活动日期：7月25日、8月8日及22日
  • 活动时间：下午2:00至4:00（马赛克冰箱贴工作坊）、下午4:30至6:30（热缩胶饰品工作坊）
  • 名额：每节15人
  • 换领地点：The Point手机App
  • 换领详情：The Point会员于场内「即赚分」参与商户即日以电子货币消费满$500即可换领工作坊入场证1张，并于指定日子参加港「魅」手作工坊

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职感实验室2.0：玩转暑假

马湾挪亚方舟于7月18日至8月30日期间逢星期六及日，推出「职感实验室2.0：玩转暑假」，让小朋友参与职业探秘之旅，在场景中穿上有关行业的主题服饰，体验由挪亚方舟精心设计的六大奇趣职感任务，包括消防员、太空人、空服员、牛乳雪糕研发员、汽车动力守护员以及未来城市建设员。小朋友于欢笑中，培养起应变能力、沟通技巧、创意思维、判断力以及团体精神。

除了职业体验之外，挪亚方舟带来升级版的「挪亚运动场」，集合板网球以及匹克球两大运动体验。主题公园内设有适合小朋友探索的玩乐体验，如感受冲上宇宙的「冲天太空舱」、火箭主题的游乐场，暑假指定日子更推出「夏日嬉水乐」及「星际跃动基地」。挪亚方舟度假酒店带来多间奇趣主题客房，包括星际之旅、啤啤熊英伦游、丛林动物元素等。

职感实验室2.0：玩转暑假

  • 日期：7月18日至8月30日（逢星期六及日）
  • 时间：上午10:00至晚上6:00
  • 地点：香港新界马湾珀欣路33号
  • 活动详情：＞＞按此查阅＜＜
  • 入场费：$50起

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JUMPTOPIA「向伟大航道启航」

荃新天地与JUMPTOPIA呈献结合「小小航海探险家训练基地」与「户外水上攻防战」的巨型夏日乐园，「Citywalk ‧ JUMPTOPIA向伟大航道启航」由即日起至8月31日登场。活动横跨室内及户外主题游乐区，一众Kiztopia Friends换上型格航海探险家造型，与大家一同历险。

荃新天地1中庭化身成为小小航海探险家训练基地，小探险家们需乘坐专用漂流船，在迷雾与声效导航中完成航海探险训练，解开隐藏密码并完成射击任务。完成训练后，参加者可转战花园广场的「户外水上攻防战区」，设有7大互动水上装置，投入水花四溅的攻防对决，Kiztopia Friends航海探险船更将于7月下旬驶入花园广场。较年幼的小朋友同样可享受水战乐趣，「蘑菇喷泉区」顶部持续洒水形成柔和水幕，并配以多个中小型互动喷水装置，安全又富有趣味。

荃新天地「Citywalk．JUMPTOPIA向伟大航道启航」

  • 日期：即日起至8月31日
  • 时间：中午12:00至晚上8:00（平日）、上午11:00至晚上8:00（星期六、日及公众假期）
  • 地点：荃新天地1期中庭及花园广场
  • 票价：$58起
  • 购票平台：＞＞按此购票＜＜ 

Plastic Thing夏日「包」有趣烘焙工房

人气肉肉女生「为食妹（Fatty）」于今个暑假与一众FATMILY到尖沙咀LCX，开设主题烘焙工房，一班角色换上主厨服装，Chef FATTY与及Assistant Chef PUFFY坐阵「『面包控』培工房」！Chef FATTY于的「奶油梦工坊」准备香港人最爱「不太甜」的奶油蛋糕，「玩『转』神奇焗炉区」随后出炉新鲜面包，大家还可以到「面团桑拿室」，感受一下发酵时的奇妙触感。面包上架时，女神与光头仔到到「ASMR酥脆研究所」按下香脆的面包，体验面包出炉全过程后，还可以到巨型多士造型的「Snapio x Plastic Thing 香趣多士自拍小屋」，与FATMILY同框留下珍贵的烘焙合照。

活动期间将推出独家限定礼遇，包括免费参与的自家制「Bake 印卡DIY 寻宝之旅」、随机换领的五款限量「Bread-y出炉书签」、限定Plastic Thing烘焙主题贴图下载，还是极考技术与运气的「软绵绵 FATTY 海绵」夹夹机，指定周末特别加推串珠工作坊，Plastic Thing创作者叶欣亦会亲临现场举办签名会。

LCX x Plastic Thing夏日「包」有趣烘焙工房

  • 日期：7月18日至8月31日
  • 时间：上午10:00至晚上10:00
  • 地点：尖沙咀海港城海运大厦三阶LCX Oasis 1 & 2

主题期间限定店

  • 日期：7月18日至8月30日
  • 时间：上午10:00至晚上10:00
  • 地点：尖沙咀海港城海运大厦三阶LCX Oasis 3 (近19号舖JINS) 

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昂坪360二十周年庆典

昂坪360迎来二十周年，今年首度推出缆车夜航体验，更为全线180架缆车换上主题新装，其中24架与本地及国际品牌合作，另外逾80架缆车添上霓虹灯主题图案。夜航期间，每位夜间客人会获赠小型紫外光电筒，只要在车厢开启电筒，即可解锁不同萤光图案。

昂坪市集圆形广场设有霓虹灯缆车主题装置，首次有曾在缆索上航行的标准车厢缆车退役后「落地」，成为别具特色的「打卡」位置。缆车配合色彩缤纷的霓虹灯招牌，重现香港经典霓虹街景。宾客可走进车厢，穿梭于缤纷灯光之间，拍摄充满本地情怀的特色照片。此外，昂坪市集特设3大香港情怀打卡位，「麻雀」主题重现港式麻雀耍乐的热闹场景，；「港铁站」主题融入经典车站牌设计、「昂坪冰室」主题则以怀旧卡座及格子地砖，还原老香港的饮食情怀。

在缆车夜航的日子，昂坪市集举行「叱咤 903 星空下音乐会」，邀请多个本地人气歌手及组合献唱，让宾客在星空下感受本地音乐力量的热闹气氛。同时昂坪市集摇身一变成为怀旧霓虹灯主题大道，霓虹灯隧道照亮昂坪的夜空，重现80年代香港霓虹招牌林立的街道景色。为为庆祝迈向二十周年里程碑，昂坪360推出多款20周年限定纪念商品，将这份全城同欢的喜悦，转化为可供永久珍藏的精致纪念品。

缆车夜航体验车票

  • 日期：7月24及25日、8月1及2日、8月8及9日、8月15及16日
  • 价钱：$100起（每位客人另加$60可进入音乐会指定观赏区域及两张小食券）
  • 夜航时间：晚上6:00至10:00

霓虹灯缆车主题装置

  • 日期：即日起至10月11日
  • 地点：昂坪市集圆形广场

香港情怀打卡位

  • 日期：即日起至10月11日
  • 地点：昂坪市集

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《反斗奇兵5》主题餐厅

《反斗奇兵5》上演成为话题，山下菓子由即日起至9月1日带来主题甜品及产品限定店，店内换上色彩缤纷挂布、骰子组合及巨型立牌装饰，包括胡迪、巴斯光年及三眼仔打卡位，现场更重现充满童趣的墙身贴纸。甜品亮点包括绿色超萌的三眼仔造型奶冻、卖相精致的劳苏曲奇配士多啤梨大福、Lilypad奶冻及马卡龙以及胡迪与巴斯光年的角色一口蛋糕。客人消费满额或指定餐饮，可获限定甜品羹或其他商品。主题店特设「反斗奇兵精品专专区」，逾100款限量周边同步登场。

山下菓子 TOY-tastic夏日限定店

  • 日期：即日起至9月1日（第二阶段新品8月1日起登场）
  • 地点：旺角弥敦道700号 T.O.P商场314-315号店
  • 营业时间：中午12:00至晚上10:00

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葵芳夏志

葵芳新都会广场于夏天带来「葵芳夏志」，设有4大治愈森林秘景打卡位，大门以清凉山涧为引，潺潺流水沿楼梯缓缓而下，步入商场体验「森动之旅」。踏入森系小径，L3星光长廊布置逾150呎的「花语梦网，呈现蓝色水波纹与树影投射，沿长廊走到「森动小镇」，超吸睛的5米高光影流动的瀑布从高山上飞泻而下，晚间更配有放松灯光，营造仲夏夜之梦。

除了游山玩水打卡拍照之外，新都会广场更举行不同周末消闲派对，包括「热浪！广东歌派对」、户外星空影院、甜品市集与音乐会等。

「森动Day-to-Night」打卡装置

  • 日期：即日起至8月30日
  • 时间：上午10:00至晚上10:00
  • 地点：新都会广场L2正门出入口及L3-L4露天广场

学生减压打气专场feat. DEANZ大癫

  • 日期：7月11日
  • 时间：晚上6:30至8:30
  • 地点：新都会广场L4露天广场
  • 费用：免费

夏日热辣辣Summer Beat feat. 人气DJ BEAT FRIDAY

  • 日期：8月1日
  • 时间：晚上6:30至8:30
  • 地点：新都会广场L4露天广场
  • 费用：免费

「光影盛宴・户外星空影院」*
1)电影：《调教我的丧尸女儿》

  • 日期：7月18日
  • 时间：晚上6:30至8:30
  • 地点：新都会广场L4露天广场

2)电影：《寒战II》

  • 日期：8月8日
  • 时间：晚上6:30至8:30
  • 地点：新都会广场L4露天广场
  • *免费入场，The Point会员出示于场内「即赚分」商户即日任何电子货币消费凭证，即可换领专属席位乙个

「日落音乐会・甜品市集」

  • 日期：8月15至16日
  • 时间：下午2:00至晚上9:00（甜品市集）、下午5:00至晚上8:00（日落音乐会）
  • 地点：新都会广场L3露天广场

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T.O.P X 9GAG Eighteen盖地生日会

9GAG在Meme（迷因）界闻名，部份迷因更是港人集体回忆，适逢9GAG成立18周年，于今个联乘旺角.O.P This is Our Place带来「T.O.P X 9GAG Eighteen盖地生日会」。近年，9GAG最具代表性的首个原创IP像素艺术（Pixel Art）角色——Potatoz 小屁薯，将会领衔整场大型生日庆祝派对，带来逾7站一系列互动展览场景，包括1楼中庭的期间限定店，独家贩售Potatoz全新系列产品以及本地潮牌联乘服饰、2楼巨型18+布帘打卡装置、3楼展示长达12米的独特艺术墙、5楼空中花园的近3米高巨大化的Potz与女友Pommi巨薯等。

T.O.P与9GAG准备了多款极具收藏价值的旺角限定换领纪念品，顾客消费满指定金额即可换领，当中包括「我的MK回忆」变幻情景匙扣、Potatoz 「MK妹」造型小扣章及公仔吊饰等。

T.O.P X 9GAG Eighteen盖地生日会

  • 日期：即日起至9月13日
  • 时间：上午11:00至晚上9:00
  • 地点：T.O.P（旺角弥敦道700号）地下至5楼空中花园

期间限定店

  • 日期：即日起至9月13日
  • 时间：中午12:00至晚上7:00
  • 地点：T.O.P（旺角弥敦道700号）1楼中庭

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「SSEBONGRAMA + Citygate Outlets躺平一『夏』」企划

「SSEBONGRAMA 躺平鸭小镇」
「SSEBONGRAMA 躺平鸭小镇」

东荟城名店仓邀得IPX旗下艺术IP SSEBONGRAMA（躺平鸭）联乘合作，由7月16日至8月31日打造主题联名企划，以当代艺术诠释现代社会及灵魂「放空幸福感」。东荟城名店仓化身「SSEBONGRAMA 躺平鸭小镇」，还原三位主角BOORI、COCORI及MONDE的趣味日常，带大家游遍8大主题场景，包括沙滩海岸、悬崖咖啡室、温馨小屋、扮工大楼等。二楼天桥更设有全球首间间「SSEBONGRAMA SSEBONG-11」便利店以及期间限定店。

大家下载TAIKOO+流动应用程式或东荟城名店仓微信小程序，并登记成为 CLUB CG 准会员或出示电子会员卡即可参与「BOORI 西瓜保卫战」数码互动游戏，完全挑战后可获限定版磁石双面招牌小灯箱。

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文:RY

资料及图片来源:官方提供

延伸阅读：CHIIKAWA ARTIVERSE特展8.1再临尖沙咀！巨型回旋木马装置+逾130幅原画 必抢独家纪念品（附门票+特典详情）

 

 

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