夏日好去处2026｜全港20+暑假玩乐好去处！尖沙咀CHIIKAWA特展/海港城反斗奇兵/世界杯打卡位

夏日好去处2026｜踏入6月气温炎热，同时意味暑假长假期快将开始，又是时候准备安排丰富室内、室外节目！全港各区于暑假期间推出不同大型主题活动及打卡装置，包括载誉归来的CHIIKAWA特展、烧烤场水上乐园、生蚝BB沙滩按派对打卡，再加上四年一度世界杯即将开锣，不少商场举行睇波活动等。不论三五知己出游、情侣拍拖或亲子天伦乐都适合，齐齐享受夏日活动！

夏日好去处2026｜全港暑假打卡玩乐推介！

继去年举行的「CHIIKAWA DAYS」大型特展后，今年全新的「CHIIKAWA ARTIVERSE」特展载誉归来，将于8月1日至9月6日登陆尖沙咀K11 MUSEA及海滨举行！展览特设「原画宇宙」、「音乐互动宇宙」、「装置艺术宇宙」及「机动艺术宇宙：CHIIKAWA 巨型回旋木马」四大主题区，首次展出逾130幅插画家Nagano的原画作品，同时设有全球首座CHIIKAWA巨型回旋木马，各位Fans更有机会亲身乘坐。

全新限定商品将于8月1日同步登场，所有展览限定纪念品只限持票人士选购，包括Nagano特意为今次展览创作全部的《CHIIKAWA回旋木马》系列、角色吊饰公仔及连场景座。

CHIIKAWA ARTIVERSE」特展

日期：2026年8月1日 至 9月6日

地点：尖沙咀K11 MUSEA暨海滨

室内展厅：展览空间及纪念品商店

展出位置：K11 MUSEA 6楼605 K11 Art & Cultural Centre Kunsthalle

户外展区：CHIIKAWA 巨型回旋木马装置

展出位置：K11 MUSEA地下Promenade

售票网站：Klook、猫眼

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马鞍山MOSTown今夏与人气IP「生蚝宝宝 (Baby Namagaki)」联乘，打造室内主题沙滩「MOST-Vibrant 沙滩仲夏探索营」打卡装置，齐集30只可爱造型的生蚝BB，包括11款全新沙滩派对造型，如浴巾生蚝、太阳伞生蚝、水泡生蚝等。场内设有4大主题打卡区及2大互动玩乐区，包括近千呎的「夏浪绿沙海」、6.5米高「彩虹流水光影塔」、巨型生蚝BB扭蛋机等，充满夏日度假风情。同场的期间限定店更有多款独家新品及日本限量精品发售，更联乘人气乎厘专门店PHI Coffee & Pancake推出「Baby Namagaki期间限定Café」，可爱元素融入餐点，设计出一系列Baby Namagaki造型的日式梳乎厘、主食及精品咖啡。

MOSTown x Namagaki MOST-Vibrant沙滩仲夏探索营

日期：7月4日至8月23日

时间：上午10:00至晚上10:00

地点：马鞍山MOSTown新港城中心

场内主题玩乐区

日期：7月4日至8月23日

时间：

1.沙海宝藏大发「掘」：下午1:00至5:00（平日）、中午12:00至晚上8:00（星期六及日)

2.MOST-Chic&Chill「蚝」派对装扮区及巨型生蚝BB扭蛋机：中午12:00至晚上8:00（星期六及日)

Baby Namagaki仲夏期间限定店

日期：7月4日至8月23日

时间：中午12:00至晚上8:00

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港城再次举行以《反斗奇兵5》为主题的盛大派对「FOREVER TOYS @ 海港城」

迪士尼与彼思《反斗奇兵5》即将上映，继2019年以《反斗奇兵4》为主题的嘉年华「Our Toy Stories @ 海港城」后，今年暑假海港城再次举行以《反斗奇兵5》为主题的盛大派对「FOREVER TOYS @ 海港城」，设有5大体验区，包括：《玩具对科技》游戏室设有超过2米高的巨大版胡迪、翠丝及红心雕塑、全港唯一官方The Forever Toy House反斗奇兵5期间限定店、胡迪、翠丝及莉莉平板打卡装置等，各位Fans不可错过！

FOREVER TOYS @海港城

日期：2026年6月19日至8月31日

地点：6月19日起（即首阶段）包括海运大厦露天广场、海运大厦地下展览大堂、海运大厦地下中庭及港威商场广东道入口；7月起将陆续新增海运观点、海港城美术馆等地点。

四年一度的足球盛事将至，沙田新城市广场特别联同 LEGO® 为球迷带来惊喜！场内将展出由超过15万颗 LEGO® 积木拼砌而成的3米高巨型大力神杯，气势磅礴。此外，还有美斯、C朗等传奇球星的专属 LEGO®人偶登场。现场设有「十二码神射手挑战」游戏与「足球迷创意拼砌区」，透过游戏有机会赢取独家迷你版球衣拼砌包。此外， LEGO® 期间限定店发售一系列足球主题系列盒组，商场4楼的专门店展出3位乐高®拼砌达人 Anderson Liu、Eric Mok及Joe Lam，以足球作灵感的作品。

除了创意展览，商场将举行《《巅峰对决・直击传奇》嘉年华，透过25场精彩赛事直播，跟全城球迷即时分享足球盛事的精彩每一刻。商场于6月11至7月20日期间，于1期1楼的楼罗马圆形竞技场呈献由国际足协(FIFA)全球合作伙伴 Visa打造的《Tap In with Visa「足」动全城互动体验馆》，将世界杯炽热气氛带到香港球迷之中，结合人工智能科技、互动游戏与打卡元素，带来沉浸式娱乐体验。

此外，新城市广场7楼 Sky Garden 将化身为「足球绿洲」主题空间，打造瞩目大型特色装置，近2米高巨型足球霸气坐镇中央，点燃满满世界杯热血；音乐喷泉更瞬间化身成大型水上充气足球场，每逢周末，大人小朋友可即场展开激烈的水上足球对战。

LEGO®《拼出足球传奇》展览

日期：即日起至7月19日

时间：上午10:00至晚上10:00

地点：1期3楼中庭(主场景) 、1期UB楼层Play Park (其他场景)

LEGO® 期间限定店

日期：即日起至7月19日

时间：中午12:00至晚上9:00

地点：1期3楼中庭

《Tap In with Visa「足」动全城互动体验馆》

日期：6月11日至7月20日

时间：上午11:00至晚上9:00

地点：1期1楼罗马圆形竞技场

L7 Sky Garden 「足球绿洲」

日期：6月13日至8月31日

时间：上午10时至晚上10时

地点： 1期7楼Sky Garden

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Sanrio人气角色玉桂狗于今个夏天与「梦想飞行号」空降到将军澳MCP新都城中心，与大家一同投入于「Cinnamoroll & Usahana梦想飞行乐园」，设有6大必影打卡位，包括12米长巨型飞机造型装置、天际彩虹拱门、梦想航道登机大堂、主题登机柜台、梦幻机舱以及天际驾驶舱，都超级可爱与充满少女心！现场设有期间限定店发售逾200款Cinnamoroll及Usahana主题精品，当中全新Usahana缤纷缎带系列更将于全港首卖，包括毛公仔、毛公仔锁匙扣、侧孭袋等14款实用商品。

此外，MCP新都城中心联乘香港青年航空学会及童梦城通识学园，携手打造两大航空体验工作坊，包括「小机师模拟飞行体验工作坊」及「小小空中服务员体验工作坊」，让小朋友于沉浸式互动中。H COINS会员于场内以电子货币即日消费满HK$800，即可换领帅萌机长Cinnamoroll针织袋、活泼空姐Usahana针织袋、Cinnamoroll颈枕连眼罩或Cinnamoroll陶瓷面碗乙个。

MCP x Cinnamoroll & Usahana 梦想飞行乐园

日期：7月3日至8月30日

时间：上午10:00至晚上10:00

地点：MCP CENTRAL（新都城中心2期）L1天幕广场

MCP x Cinnamoroll & Usahana期间限定店

日期：7月21日至8月30日

时间：下午1:00至晚上9:00（7月21日）、上午11:0至晚上9:00

地点：MCP CENTRAL（新都城中心2期）L1天幕广场

航空职业体验工作坊

换领日期：6月27日起至换完即止

换领时间：中午12:00至晚上10:00

换领地点：MCP CENTRAL （新都城中心2期）L1会员专区

换领详情：H COINS会员于场内以电子货币即日消费满HK$1,500*，即可换领指定航空职业体验工作坊名额乙个

小机师模拟飞行体验工作坊

日期：7月4-5日、18-19日及8月1-2日、15-16日、29-30日

时间：中午12:00至晚上6:00（45分钟/节）

名额：每节5个，共300个

地点：MCP CENTRAL（新都城中心2期）L1天幕广场

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全港首个《守护甜心！》大型主题活动正式登陆尖沙咀 LCX，以「My Heart,Unlock！」为主题，带粉丝往重返圣夜学园，与一众角色展开一场结合青春回忆、时尚美学与收藏热潮之旅。场内精心布置了四大沉浸式打卡场景，以全新「Pink & Brown」庞克美学设计，引领时下最流行的 Y2K 时尚热潮。同场的期间限定店将独家首卖超过50款香港限定周边商品，更设有主题抽卡机，全系列收录40款设计，划分为UR (Ultra Rare)、SR (Super Rare)、R (Rare) 及 N (Normal) 四种稀有稀度，让大家重拾童年抽卡的回忆！

LCX「《守护甜心！》限定店」

日期：6月13日至7月12日

时间：上午10:00至晚上10:00

地点：尖沙咀海港城海运大厦三阶LCX正门

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为了迎接夏日户外活动浪潮，GO PARK Aqua全方位升级，新增多种水上运动，包括推出3大帆船种体验，涵盖小帆船、双体船及赛艇，由专业教练指导掌舵技术及策略；龙舟亲子体验日亦即将登场，让家长与子女齐划龙舟，共享亲子时光。

此外，GO PARK Aqua设有导赏团，带领大家深入感受西沙一带，其中深涌三面环山，拥有大片草原与红树林生态，更可拍摄天空之镜倒影美照。深涌为丰富自然景观的客家村落，可探访别具历史风情的三王来朝小堂与深涌农庄，感受本地客家文化的独特魅力。深涌今次带来丰富多元的全新体验，由观星、手制豆腐花与传统茶粿领路，再到Glamping、田野烧烤、石板烘焙薄饼制作、文青蓝染工作坊、果酱慢活工作坊及沿榕树澳道单车随行往打卡位，让大家深深感受本地历史文化与风俗传承。

GO PARK Aqua精心设计的海岸线深度游迎来大升级，以GO PARK为基地前往邻近岛屿，新增极具话题性的「榕树澳龙虾导赏鱼排之旅」，带领大家深入香港唯一可持续青龙虾养殖基地——仟国水产，发掘本地龙虾与海鱼养殖基地，体验亲手喂饲海产，并探索可持续养殖生态。

西沙GO PARK水上运动、「深涌行」及海岸线深度游

地点：新界西沙海映路9号

*有关水上运动课程及活动详情，请于GO PARK Sports手机应用程式登记报名及WhatsApp +852 9133 0596查询

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Sanrio characters x YOHO小麦肌旅行团

三大的Sanrio characters，包括KUROMI、My Melody及My Sweet Piano组成最萌趣「小麦肌旅行团」，首次以健康亮泽的小麦肌肤色热爆登场，并换上清新又俏皮的夏日度假造型，于7月11日至8月30日穿梭充满夏日气息的YOHO系商场。角色们游览一系列以元朗及近郊经典景点为灵感的梦幻打卡场景，如向日葵花海、小木桥等。活动期间设有期间限定店，为各位粉丝准备了逾200款主题精品，YOHO会场限定、全港首次发售的「晒黑系列」商品更会于活动期间陆续推出。

Sanrio characters x YOHO小麦肌旅行团

日期：7月11日至8月30日

地点：元朗YOHO系商场

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本地品牌KYUBI于7月25日起在启德AIRSIDE带来「KYUBI MARVEL 期间限定店」，现场设有多个打卡位，包括正义勇敢的蜘蛛侠(Spider-Man) 、即将强势归位的魅力反派末日博士 (Doctor Doom) 以及变种特攻 (X-Men)，让一众粉丝与支持的角色打卡！KYUBI推出全球首发的「KYUBI MARVEL 超级英雄系列」，包括玩味还原「尚气十环」的夜光运动手环、蜘蛛侠漫画线稿设计篮球衣及以MARVEL电影经典漫画翻页开场为设计灵感的挂颈毛巾，全20款独家周边服饰及潮物均极具收藏价值。

此外，KYUBI举办为期3个周末的首届「KYUBI MARVEL 超级英雄街头篮球赛」，赛事为3x3室内街篮晋级赛，可男女混合组队参赛，参赛队伍可由3至5人组成，竞逐冠、亚、季军殊荣，分别获得金、银、黑「无限宝石手套」造型奖杯，同时设有「决赛MVP最有价值球员」大奖。每位出席选手将获赠「KYUBI MARVEL 超级英雄选手包」一份（每份价值约 HK$1,000），当中包括蜘蛛侠漫画线稿设计篮球衣，尚气十环夜光运动手环、非卖品蜘蛛侠布袋、方巾及美国队长海报

KYUBI MARVEL期间限定店

日期：7月25日至8月30日

时间：上午11:00至晚上10:00

地点：AIRSIDE 2楼210号舖

KYUBI MARVEL超级英雄街头篮球赛

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米奇与好友登陆旺角MOKO新世纪广场，带来「LifeLike FOOTBALL & GOAL期间限定店」。整个中庭化身为充满活力的足球体育场景，由米奇、唐老鸭以及钢牙与大鼻换上主题球衣，与大家一同享受足球主题争霸赛。现场还原真实球场的场景，长位柱身嵌入「立体真足球」视觉装置，营造出强烈且具冲击力的动感；粉丝可于「荣誉颁奖台」手持主题限定公仔与各位角色打卡！

期间限定店推出逾50款为今次活动打造的独家限定精品，包括全港限量100只的迪士尼主题公仔连运动巾小袋套装、主题球衣T-Shirt、纪念旗、会场限定迷你奖牌等，还推出一系列户外及宠物用品，如户外折椅、特大冰袋、折合储物箱及雨晴兼用折伞等。此外，同场举行市集，邀请到逾30档本地手作及美食摊位进驻，让大家享受带来一场集购物、艺术与美食于一身的感官盛宴。

「LifeLike FOOTBALL & GOAL 期间限定店」&MOKO Chill「夏」市集

日期：即日起至6月24日

时间：上午11:30至晚上9:30

地点：MOKO新世纪广场MTR/F中庭

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日本创作者「可哀想に！」笔下的两个IP——人气裤裤兔Opanchu Usagi及首次来港的奶泡恰姆Npochamu，于7月4日至10月19日来到置富Malls旗下四大商场，带来「Summer Refresh『富』『裤』Fun」。马鞍山广场有近4米高的裤裤兔手提行李箱站在地球运输带上，中央还有小飞机、凯旋门、许愿池、玻璃金字塔等打卡位；置富都会换上沙滩装置，裤裤兔身穿夏威夷草裙舞服饰、头戴大红花极其放松！

+WOO嘉湖带来Party Room装置，裤裤兔与大家一同唱K，更可欣赏牠滑下小滑梯闯入花花池的激萌模样。游戏高手还可走入设有巨大拉杆与按钮的超巨大游戏机，与裤裤兔展开对赛。置富第一城融入近年大热运动Pickleball，订造专属 Pickleball Chair，与巨型球拍合照。此外，置富Malls设有期间限定店，多款裤裤兔及奶泡恰姆周边商品，包括：文具、精品及家居用品等等，将于7月的马鞍山广场以及8月的+WOO嘉湖登场，当中更有率先推出的货品！

置富Malls Summer Refresh「富」「裤」Fun

日期：7月4日至10月19日

地点：马鞍山广场L2天幕广场、置富都会、天水围+WOO嘉湖、置富第一城

启动开幕式

日期：7月5日

时间：下午2:00至3:00

地点：马鞍山广场L2天幕广场

嘉宾：Kenny关智斌、女子组合VIVA

「富」「裤」Fun期间限定店

日期：7月4日至31日（马鞍山广场L3）、8月3日至31日（+WOO嘉湖1期地下）

时间：中午12:00至晚上8:00（星期一至四）、中午12:00至晚上9:00（星期五至日）

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MegaBox联乘经典动漫《队长小翼》（港译《足球小将》），以满满的热血呈献《初夏足球祭》！地下中庭化身为充满斗志与激情的梦幻绿茵赛场，带来5大必影打卡位，包括巨型大空翼与日向小次郎的「5米高双星传奇巅峰对决」、更衣室打卡位、巨型足球机、大空翼射球、照相馆，让大家投入于足球世界。大家消费满额可换领独家精品，如球场战术笔记簿、南葛皇牌战靴收纳袋、万用袋等，粉丝不要错过！

MegaBox X 队长小翼呈献《初夏足球祭》

日期：即日起至7月19日

时间：上午10:00至晚上10:00（巨型足球机逢星期六、日及公众假期开放）

地点：MegaBox 地下中庭

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漫画家「一汪空气」创作的四格漫画《非人哉》曾多次改编为人气动画，「山海灵韵」全国巡回快闪店于由即日起至7月5日登陆上水广场，场内设有4米高的「好运莲莲版哪吒」巨型充气公仔，更有4大热门角色色「敖烈」、「九月」、「哮天」及「哪吒」的主题打卡装置。快闪店发售超过100款《非人哉》及《有兽焉》全新系列主题商品，更有限定盲盒、毛绒公仔、毛绒痛包等大量精品限时赠送及换领。专场签名会将于6月21日举行，粉丝于快闪店消费满$120可获号码牌一张。只要 Cosplay《非人哉》或《有兽焉》的任意角色，即可免费领取「非人哉新世纪陶瓷杯垫」1个。

「非人哉．山海灵韵」全国巡回快闪店（香港站）

日期：即日起至7月5日

时间：上午11:0至晚上8:00（平日）、上午11:00至晚上9:00（周末及公众假期）

地点：上水广场2楼中庭

作者专场签名会

日期：6月21日

时间：下午12:20

参加方法：只要于6月20日及21日在快闪店消费满$120，即可换领「领「作者签名会号码牌」一张，数量有限，换完即止

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华懋集团旗下两大商场——如心广场及D·PARK联同中环街市，由即日起至7月21日联手带来「Score Big 足球热」，三大空间将化身为足球基地，设有快闪店、复古潮玩市集、星级大师班等活动，与大家投入于足球狂热！中环街市于前港脚欧阳耀冲引入「2v2足球」引入本地，更于地下OASIS举行「奇迹二人足球挑战赛」。一楼活动场地变身「足球热快闪店」，场内特设小型人造草皮足球互动区打卡城点。中环街市二楼的24小时行人通道举行「运动市集嘉年华」，邀请多个时尚单品及夏日消暑美食摊位进驻。

此外，人气潮流玩具品牌TOCA LOCA由即日起至7月19日，于中环街市带来限定快闪店，品牌旗下两大人气IP换上各支顶级国家队战衣，其中特别版印有中环街市臂章。足球热潮以外，「复古玩具市集」将于6月13日至18日登场，市集以梦幻80及90年代为主题，搜罗一系列香港集体回忆及欧洲古董精品，各大资深收藏家亦呈献复古人偶、公仔、旧式游戏等流行文化纪念品。

中环街市准备「儿童足球体验班」，由专业教练带领下，小球员透过互动游戏与基础练习，掌握控球、传球及射门的技巧。一家大细亦可参与「足球机DIY工作坊」，运用环保物料从零开始组装、彩绘，亲手创造迷你足球机。

至于如心广场变身室内足球竞技场，打造球场大舞台，设置大型巨幕直击赛事精华，现场设有「Score Big打卡墙」，更可以挑战「Score Big足球机」，体验球场的紧张感之外，更有机会赢取指定商户优惠券。如心广场接连多个星期六举行「Score Big大师班」，邀请到著名教练郭嘉诺、香港足球先生陈肇钧、女子球星汤珮月等与球迷近距离互动。此外亦设有「足球艺术彩绘工作坊」，让家长与小朋友一同绘制独一无二的创意足球。

中环街市活动：

奇迹二人足球挑战赛

足球热限定快闪店

日期：即日起至6月12日

时间：中午12:00至晚上8:00

地点：中环街市一楼活动场地

运动市集嘉年华

日期：即日起至6月12日

时间：上午11:00至晚上8:00

地点：中环街市二楼 24 小时行人通道

Old But Gold复古玩具市集

日期：6月13至18日

时间：中午12:00至晚上8:00

地点：中环街市一楼活动场地

Old But Gold跳蚤市集

日期：6月22日至7月12日

时间：中午12:00至晚上8:00

地点：中环街市二楼24小时行人通道



日期：7月9至15日

时间：中午12:00至晚上8:00

地点：中环街市一楼活动场地

儿童足球体验班

日期：6月21日

时间：下午2:30至4:00

地点：中环街市地下Oasis

足球机DIY工作坊

日期：7月18日

时间：下午2:00至4:30

地点：H6 Conet

如心广场活动：

Score Big打卡墙

日期：即日起至7月21日

时间：上午10:00至晚上10:00

地点：如心广场1期1楼中庭

Score Big足球机

日期：即日起至7月21日（逢星期六、日）

时间：中午12:00至晚上9:00

地点：如心广场1期1楼中庭

*逢星期六下午2:30至4:30暂停开放

Score Big观众席

日期：即日起至7月21日

时间：上午10:00至晚上10:00

地点：如心广场1期1楼中庭

Score Big大师班

日期：6月13、20、27日及7月4、11、18日

时间：下午3:00至4:00

地点：如心广场1期1楼中庭

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由经营 Wargame 长达17年的专业团队打造，位于沙田连城广场的「Urban Ops 动域空间」占地超过20,000平方呎，主打「全龄向一站式室内竞技天堂」。场内设有以「九龙城寨」为蓝本的电影感战场，配备专业闪灯、烟雾及音响特效，让你仿佛置身动作电影场景。这里更有全港首创「气动枪电视屏幕电子靶体验」，后坐力与真枪极为相似，让你一尝当「神枪手」的快感。场地亦照顾到亲子客群，提供低痛楚的 Jelly Gun 体验；7月更将新增「实景剧本杀」，绝对令人期待！

Urban Ops 动域空间

地址：新界沙田车站围1号连城广场4楼409-427室

营业时间：下午2:00至深夜12:00

游戏收费：$180起

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百威（Budweiser）连续40年为FIFA世界杯™的官方啤酒赞助商，今年以「Let It Pour！狂欢就在此刻」，将足球狂埙带来香港。百威由即日起至6月16日于尖沙咀星光大道梳士巴利花园草地，举行狂热派对。现场设有巨型装置打卡位，免费速度与球技挑战及海边酒吧，成功挑战游戏更可带走百威FIFA世界杯26™经典国家版铝杯盲盒或围巾乙份。

为庆祝世界杯开锣，百威将于6月13日晚上6:00至9:00，邀请到DJ Parco及Michael Powter联手放送一系列合全球热播和以足球为主题的歌曲，将维港海旁化身为应援区！

「百威世界杯40周年 x 星光大道狂热派对」

日期：即日起至6月16日

时间：

。下午12:00至晚上9:00（6月11-12日）

。下午12:00至晚上10:00（6月13日，下午6:00-9:00设DJ打碟）

。下午12:00至晚上9:00（6月14-15日）

。下午12:00至5:30（6月16日）

。下午12:00至晚上9:00（6月11-12日） 。下午12:00至晚上10:00（6月13日，下午6:00-9:00设DJ打碟） 。下午12:00至晚上9:00（6月14-15日） 。下午12:00至5:30（6月16日） 地点：尖沙咀星光大道梳士巴利花园草地

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足球落场版球衣世界级平台MATCHWORNSHIRT亚洲首次展览登陆又一城，展出总值逾$150万港元的球星实战球衣，当中瞩目为Cristiano Ronaldo（C朗）于2022年卡塔尔世界杯八强战对战摩洛哥时所穿著的实战球衣，该珍藏为全球首次公开展出。现场还将展出利物浦前锋Cody Gakpo（加普）、曼联中场核心Bruno Fernandes（般奴费南迪斯）、英格兰队长Harry Kane（哈利卡尼）等实战及比赛备用球衣。

现场设有巨型足球奖杯装置，右侧为互动传球挑战区，整个空间以盘球挑战为主轴概念，营造如置身真实比赛般的氛围。左侧为以球员更衣室为灵感而建的期间限定店，陈列多款经典珍藏签名球衣、世界杯纪念品及限定商品。除了展览以外，活动期间更准备多项精彩节目，大人与小朋友可参与传球挑战以及「小球星训练营」，为夏天添上特别体验。

《MatchWornShirt x MATCHLEGACY x Festival Walk: Icons of the Pitch.》

日期：即日起至7月26日

时间：上午11:00至晚上9:00

地址：又一城LG2层

小球星训练营

日期：6月19日至7月26日（逢星期六、日及公众假期）

时间：上午11:00、中午12:00及下午1:00（每节45分钟）

教练阵容：卢均宜、林嘉纬、朴叡俊

换领详情：由即日起，My FESTIVAL会员以10积分即可换领「小球星训练营」电子入场证一张

「互动传球Goal !!」

日期：即日起至7月26日

时间：上午11:00至晚上8:00（平日）、下午2:00至晚上8:00（星期六、日及公众假期）

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D2 Place于6月20日至21日带来「Go Shoot！爆旋祭」

荔枝角D2 Place于今个盛夏带来「真夏の特别企划」，率先登场的是近期大热的「Go Shoot！爆旋祭」！大会于6月20日至21日打造大型庆典，带来「爆旋陀螺珍藏展」，首度公开展出极其珍贵的初代动漫珍藏原画手稿，以及不同年代的陀螺、及爆旋陀螺卡牌等展品。至于赛事方面，大会设有「亲子组」、「6至12岁组」以及「公开组」，每个组别的三甲可获得由官方送出，具收藏价值的「英仙幽暗 - 金色特别版零件」。

场内设有「爆旋陀螺售卖区」，搜罗了不同款式型号的陀螺、琳瑯满目的零件与配件，让大家物色心水梦幻逸品，或是「即买、即组装、即时落场比赛」与同好决一高下。只要登记成为HAPI CLUB by D2 Place会员，每日可免费获「测速挑战龙虎榜」挑战一次，每日发射速度最高的三位陀螺达人将可获赠神秘精美礼品！另外亦设有精心策划的「陀螺工作坊」，由专业导师带领体验组装与改装的乐趣。

Go Shoot！爆旋祭

日期：6月20日至21日

时间：下午1:00至晚上9:00

地点：D2 Place ONE 7/F -The UPPER STAGE、D2 Place TWO G/F - P2P

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将军澳MCP新都城中心于四年一度的足球盛事期间带来「无制限睇波派对！」，以280吋4K高清大电视足本播放104场精彩赛事，让市民全天候观赏赛事，活动期间L1天幕广场更全日开放。今届赛事大多于深夜及清晨时段举行，为了支持球迷睇波，商场联合一众本地品牌，以港式饮食文化陪伴大家睇波，有餐厅于早晨赛事直播时段提供足球限定点心套餐，利用点心车送餐到直播场地。

直播场地特设「Goal Goal Goal打气市集」，多个市集摊位为大家带来如球衣、宠物球衣等足球周边商品，打造不一样的港式睇波乐趣。今届港超联冠军杰志球星与亚洲足协「2025年度最佳男子青训学院」教练，带来「杰志足球小将体验班」，让6至10岁的小朋友感受足球乐趣，更有机会获得杰志球员礼品包，包括主场赛事换票证及精品，更可留意「花式足球表演」及「足球机工作坊」。

MCP新都城中心足球赛事直播

日期：即日起至7月20日

地点：MCP CENTRAL（新都城中心2期）L1天幕广场

「Goal Goal Goal打气市集」

日期：即日起至7月20日（部份活动日期除外）

时间：中午12:00至晚上8:00

地点：MCP CENTRAL（新都城中心2期）L1天幕广场

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人气韩漫《水边之夜》动画期间限定店．香港站

人气韩漫《水边之夜》于7月1日至14日在D2 Place带来香港站期间限定店，香港站以「婚礼及日常生活」为主题，入口设有「心动迎宾区，以真人等高立牌呈现主角日常，配合蓝色水母与花卉灯箱，营造街头偶遇氛围，下一步随即踏入全场焦点「梦幻鲜花拱门与新婚志庆区」，鲜花交织成婚礼拱门。快闪店内侧更为大家重现漫画经典场景「海滩与日常生活区」，配以海浪墙布景、沙滩椅、水枪等道具，甚有夏日气息。

为了回馈粉丝并让粉丝真切体验「观礼」的代入感，特别推出限量 「婚礼主题预售套装」（定价 HK$398，共800套）。套装内容包括一对婚礼主题毛绒公仔、婚礼邀请函及特制纸袋，当中超吸睛「婚礼邀请函」及「特制纸袋」

仅透过套装派发，粉丝可于活动开始前透过动漫联动网店（https://www.microworksacg.com/products/ns-ltit-wdset ）下单，并于现场换取完整套装。

《水边之夜》动画期间限定店

日期：7月1日至14日

时间：中午12:00至晚上9:00（7月14日提早至晚上6:00关门）

地点：荔枝角D2 Place TWO THE LOFT （G/F地面大堂）

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占地4万呎的大尾笃人气BBQ场繁星烧烤（大埔）由即日起至9月13日将户外空间变成五大水上主题区，包括「穿越恐龙世界」、「恐龙的奇幻乐园」及「海盗船及鲸鱼之旅」 等，让小朋友仿佛置身恐龙时代，在暴龙、三角龙身旁滑水嬉戏。场内设有不同刺激程度的充气滑梯，更布置出 「迷宫障碍区」 ，让精力无穷的小朋友施展运用小脑袋，穿越重重关卡。「泡泡大战」会不定期喷出漫天绵密白雪泡泡，伴随动感水花，将现场变成梦幻又疯狂的夏日派对。

场内设有自助轻食甜品区，每天下午5:00前无限量供应刨冰DIY、港式冷捞、甜甜圈、草莓奶冻等逾30款美食。此外，同场设有免费设施，包括淋浴间、置物柜等。

大尾笃恐龙水上乐园 Jurassic Water Park

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文:RY

资料及图片来源:官方提供