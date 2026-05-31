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昂坪360缆车20周年限时优惠！长者享专属门票 1类人低至$45

好去处
更新时间：13:07 2026-05-31 HKT
发布时间：13:07 2026-05-31 HKT

昂坪360作为香港最受欢迎的瞩目地标与旅游景点之一，一直以其壮丽的360度大屿山景致、独特的缆车体验及充满特色的昂坪市集，深受本地市民与中外游客的热烈喜爱。这家著名景点于20周年之际，特别推出令人瞩目的「回到开幕价」震撼优惠，香港居民最平只需$45起，即可再度搭乘来回标准车厢，重温当年开幕时的热潮与兴奋！

港人尊享昂坪360超值门票 长者$68／小童$45

昂坪360自创立以来，凭借连接东涌与昂坪的壮观缆车路线，为无数旅客带来俯瞰大屿山天坛大佛、香港国际机场及港珠澳大桥的绝佳视角。在是次20周年的特别企划中，主办方极具创意地带领大家重回2006年的开幕时光。香港居民只需在指定日子，亲临东涌缆车站售票处，即可以惊喜的历史价格购入来回标准缆车门票。成人票价低至$88，长者只需$68，而3至11岁的小童更仅需$45。

昂坪360 20周年「回到开幕价」票价详情

票种 适用对象及资格 来回标准车厢优惠票价
成人 12 至 64 岁之香港居民 港币 $88 （原价$295）
长者 年满 65 岁之香港居民（须出示有效香港身份证、乐悠咭或长者咭） 港币 $68（原价$155）
小童 3 至 11 岁之香港居民（根据附例，须由 15 岁或以上人士陪同） 港币 $45（原价$150）
婴儿 0 至 2 岁之幼童 免费

这项推广无疑是与家人、朋友一同携手出游的完美契机。坐上舒适的标准车厢，随着缆车渐渐攀升，东涌湾的碧海蓝天、北大屿山郊野公园的翠绿群山将尽收眼底。抵达昂坪市集后，旅客还可以漫步于充满中国风情的特色街道，感受宁静和谐的氛围，并前往雄伟的天坛大佛与百年古刹宝莲禅寺参拜，体验一趟洗涤心灵的绿色郊游之旅。这不仅是一次超值的旅程，更是一次重温昔日情怀的温馨集体回忆。

掌握指定日子与条款 轻松策划缆车行程

以下详细列出了昂坪360 20周年「回到开幕价」优惠的活动详情，方便计划行程：

  • 优惠活动：20周年「回到开幕价」优惠
  • 适用对象：持有效香港居民身份证明文件之香港居民
2026年推广月份 指定优惠日期
6月 6月1日、6月22日至26日、6月29日至30日
7月 7月20日
8月 8月20日
9月 9月20日
10月 10月20日
11月 11月20日
12月 12月20日
  • 购票地点：昂坪360东涌缆车站售票处 (此优惠不适用于网上预购)
  • 乘坐缆车当日，宾客必须向职员出示有效的香港居民身份证明文件以供核实。
  • 每出示一份有效香港居民身份证明文件，只限购买来回标准车厢门票乙张。
  • 缆车门票仅限购买当日使用，逾期即告失效，且每张门票只限使用一次。
  • 开放时间及缆车营运可能因天气或其他特别情况变动，出发前请浏览官网查询最新资讯。
  • 查询热线：(852) 3666-0606

 

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