CHIIKAWA ARTIVERSE特展8.1再临尖沙咀！巨型回旋木马装置+逾130幅原画 必抢独家纪念品（附门票+特典详情）

CHIIKAWA ARTIVERSE特展2026｜继去年举行的「CHIIKAWA DAYS」大型特展后，今年全新的「CHIIKAWA ARTIVERSE」特展载誉归来，将于8月1日至9月6日登陆尖沙咀K11 MUSEA及海滨举行！展览特设4大主题区，首次展出逾130幅插画家Nagano的原画作品，同时设有全球首座CHIIKAWA巨型回旋木马，各位Fans更有机会亲身乘坐，感受CHIIKAWA独特世界观！同场还有限定独家周边发售，以及免费派发的应援物过，即看下文了解CHIIKAWA ARTIVERSE门票及特典详情！

CHIIKAWA ARTIVERSE特展登陆尖沙咀！设4大展区呈现CHIIKAWA艺术宇宙 全球首座巨型回旋木马装置

全新「CHIIKAWA ARTIVERSE」特展将于8月1日至9月6日登陆尖沙咀K11 MUSEA及海滨，继去年「CHIIKAWA DAYS」特展大受欢迎，今年展览规模全面升级，以4大展区划分「CHIIKAWA」无限延展的世界观，分别为「原画宇宙」、「音乐互动宇宙」、「装置艺术宇宙」及「机动艺术宇宙：CHIIKAWA 巨型回旋木马」。

展览将首次展出逾130幅插画家Nagano的珍贵原画作品与角色设定画，同场亦汇集多组艺术雕塑，包括全球首度亮相的「⽑量暴增」造型吉伊卡哇、小⼋与兔兔雕塑、巨大化那孩⼦雕塑，还有海外首度登场的巨大「赛莲」雕塑及电影版角色。作为特展唯一的户外区域，最瞩目的莫过于全球首座呈现CHIIKAWA世界观的巨型回旋木马，届时有16个座位可供参加者乘坐，带领粉丝进入梦幻般的世界！

限定公仔周边系列发售 必抢独家CHIIKAWA纪念品

《CHIIKAWA ARTIVERSE》特展的全新限定商品将于8月1日同步登场，所有展览限定纪念品仅限持票人⼠选购。当中包括：插画家Nagano特别为本次展览创作的全新《CHIIKAWA 回旋木马》系列、角色吊饰公仔（吉伊卡哇、小八和兔兔）及连场景座（附收藏卡1张和收纳袋）、CHIIKAWA 回旋木马⾳乐盒、CHIIKAWA 回旋木马座台灯等。

而在展览开始前，主办单位准备了专属的夏日惊喜派发活动，将于6月6日及11日分别在尖沙咀及启德，限量免费派发以吉伊卡哇、小八和兔兔为主角设计的幻彩应援扇。应援扇只限已登记整理券人士领取，由6月2日上午11时起预先在KLOOK登记，记得切勿错过登记日子！

CHIIKAWA ARTIVERSE特展门票、特典详情

CHIIKAWA ARTIVERSE特展门票将于KLOOK平台发售，6月11日下午3时优先开卖3款优惠价格的「预售门票及套装」，少量「预售门票及套装」则会于猫眼官方平台发售。三款优惠价「预售门票及套装」包括：

1. 一般门票

售价$180 的「一般门票」（4至11岁只需$150、3岁或以下免费入场），持票者可以进入「CHIIKAWA 回旋木马装置指定观赏区域」一次，在进入展览时可随机获赠一枚「CHIIKAWA ARTIVERSE」AR 磁石章（⾮卖纪念品），只需使用⼿机扫描，对应的角色便会在 AR 磁石章上幻化成 AR 艺术影像！

2. 特典套装

购买售价$420 的「特典套装」，入场时可获得「铅笔造型互动小道具」，让观众于不同展区参与互动，以及角色斜揹袋（非卖纪念品，款式随机发放），还有1套8枚的「CHIIKAWA ARTIVERSE」AR 磁石章连调色盘底座。

3. 回旋木马座席券及特典套装

售价$550、极罕限量的「回旋木马座席券及特典套装」门票，除了可拥有「特典套装」的纪念品外，还可以乘坐回旋木⾺1次（价值港币$130），更会再额外获1张《CHIIKAWA回旋木⾺》纪念卡（⾮卖纪念品，共8款，款式随机发放），而且更可以在纪念品商店经专属队伍购物。

除了8月1日至5日外，展览期间有机会于KLOOK平台发售少量「正价门票」，实际将视乎当日现场情况而定，正价门票售价如下：

一般门票： $170 （4-11 岁）/ $200（12 岁或以上）

特典套装： $450

回旋木马座席券及特典套装： $590 （包括价值$130的回旋木马座席券）

「CHIIKAWA ARTIVERSE」特展

日期：2026年8月1日 至 9月6日

地点：尖沙咀K11 MUSEA暨海滨

室内展厅：展览空间及纪念品商店

展出位置：K11 MUSEA 6楼605 K11 Art & Cultural Centre Kunsthalle

户外展区：CHIIKAWA 巨型回旋木马装置

展出位置：K11 MUSEA地下Promenade

售票网站：Klook、猫眼



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文：Y