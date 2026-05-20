香港JEN酒店｜香格里拉旗下港岛酒店新装登场 北欧风装修+窗边浴缸饱览维港海景 港铁站2分钟直达

香港JEN酒店｜香港JEN酒店作为香格里拉集团旗下特色酒店，最近以全新客房及设施亮相，为西环注入现代都会休憩新选择。酒店全新装修以北欧风格为主调，采用温暖灰色调、天然橡木及黑色木质元素，点缀深邃蓝绿色系，营造出简约现代又充满自然气息的空间。其中全新推出的长住房型「JEN·家」及多款主题客房，搭配维港及山景视野，成为追求高质素住宿体验的旅客热门之选。

香港JEN酒店｜香格里拉旗下港岛酒店全新客房登场

酒店升级推出多款客房选择，包括城・舍、海・舍、山・阁、海・阁和 JEN・阁，以及全新推出的「JEN・家」等。这些房型均配备多功能黑色木质书桌、滑动私隐门及舒适躺椅，适合商务旅客或休闲住客。不同房型分别享有不同景观，可饱览海港、山脉或城市全景，让每位旅客都能找到最适合自己的住宿风格。另外客房均将香港的都市风格融入设计之中，并巧妙加入本地建筑师兼艺术家董正纲（Jeff Tung）的黑白摄影系列作品《静谧的瞬间》（Hidden Moments of Stillness），为房间注入艺术气息。

当中「JEN·阁」设有独立客厅与寝室，配备双洗手盆独立洗手间、步入式衣橱及完善迷你厨房。最大特色是窗边私人浴缸，旅客可在维多利亚港壮丽景致中泡澡，彻底纾解旅途疲劳。入住期间更可尊享贵宾廊专属礼遇，包括个人化服务，适合Staycation或短暂入住的旅客。

至于适合长期入住的「JEN・家」房型，将客厅、休息区域及工作空间清晰划分，并配备洗衣设施、步入式衣橱，以及设有雪柜、微波炉和饮水机的开放式迷你厨房，满足日常生活所需。双落地窗设计引入充沛自然光线，营造出悠然氛围。

天台游泳池+健身中心打造高空绿洲

酒店29楼的天台打造成「高空绿洲」，全天候开放的健身中心室配备先进设施，并增设户外瑜伽与冥想空间。同样位于天台的游泳池让住客在畅泳之余，能一并饱览城市与海景。位于 28 楼经翻新的贵宾廊则提供 24 小时的空中静谧共享空间，每日傍晚更设有鸡尾酒时段，让住客在 180 度维港美景下悠然小酌。

交通方便 港铁站2分钟直达

香港 JEN 酒店坐落于皇后大道西，距离香港大学港铁站仅需1至2分钟步行路程，邻近公共交通枢纽且毗邻中上环。

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