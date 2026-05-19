西贡天后宝诞庙会5.21开锣！千人戏棚睇粤剧/龙狮麒麟表演 逾60个熟食+文创摊档进驻 附交通

踏入五月，香港各区的传统节庆气氛渐浓。一年一度的「西贡天后宝诞庙会」将于5月21至25日开锣，除了是西贡区内的重要传统盛事，更是大众近距离接触非物质文化遗产的好机会！今年庙会将搭建高达14米的「龙船厂」巨型戏棚，举办粤剧神功戏节目、龙狮麒麟汇演等丰富环节，届时亦会有约60个美食及文创摊档进驻，想亲身传统习俗的热闹气氛，记得留意「西贡天后宝诞庙会」举行日期、地点及交通详情！

西贡天后宝诞庙会5.21开锣！传统巨型戏棚睇粤剧/龙狮麒麟汇演

西贡天后宝诞是西贡区传统节日庆典，每年农历四月都会举行庆祝活动，至今已有超过百年历史。今年庙会将于5月21日至25日举行，一连五日在西贡市中心带来多项丰富活动，包括千人大戏棚上演的粤剧神功戏表演、龙狮麒麟汇演、天后诞传统展览、地区文化导赏团、庙会摊档及摊位游戏等。

其中，作为全港唯一于闹市中心封路举行的天后诞，届时将会搭建起高达14米的「龙船厂」戏棚，横跨广场空地、马路及篮球场，并每日上演粤剧表演，由日兴粤剧团演出《蟠龙令》、《 七彩六国大封相》及《 黄飞虎反五关》等剧目。至于5月24日则为天后正诞典礼仪式，同时举行龙狮麒麟巡游汇演，到时大家可以近距离感受热闹气氛。

西贡天后宝诞庙会市集逾60个美食+文创摊档进驻

今年庙会有约60个摊档参与，坐落于戏棚两旁，包括有约20多个熟食摊档及约40多个干货摊档，涵盖各式熟食、饮品、传统小食等，同时有售庙会风车、粮油杂货、健康食品及亲子游戏摊位等，让市民感受浓厚庙会市集气氛！

如果有兴趣了解更多西贡天后诞背后的文化及历史，The Kungers将于西贡公立学校举行西贡天后诞展览，展示西贡天后诞的历史及其他相关资料，并于5月23日举行非物质文化遗产导赏团，以西贡墟天后庙历史作切入点，认识戏棚搭建历史的转变及西贡天后诞戏棚搭建技艺，学习欣赏竹戏棚搭建的传统智慧，有兴趣可致电西贡街坊会查询（电话：2792 1240）。

西贡天后宝诞庙会2026

日期：2026年5月21至25日

时间：上午10时至晚上10时30分

市集开放时间：中午12:00至下午10:30（部分干货摊档的营业时间至大约下午9:00）

地点：西贡市中心（西贡天后庙广场、宜春街部份路段、万宜游乐场篮球场、万宜湾村文娱康乐中心及The Kungers)

交通：91、91M、92、94、96R、99、299X、792M巴士；1、1A、1S、2、3、3A、4、4A、7、9、11、11A、11M、12、16、101M、103、103M、104、109M小巴

查询电话：2792 1240

主辨单位专页：西贡街坊会

图片及资料来源：民政事务总署 、 The Kungers、WM Hotel

文：LW