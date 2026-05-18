香港迪士尼乐园门票快闪半价优惠！输入优惠码低至$305位 解锁Pixar夏日狂欢派对

香港迪士尼乐园一直被誉为充满魔法与欢乐的梦幻国度，其精彩绝伦的游乐设施及经典卡通人物，深受本地及海外旅客欢迎。近日Disney更推出极具吸引力的门票快闪优惠，只需输入指定优惠码即享最高HK$305折扣，第一级别门票折后只需HK$305，以极震撼的半价优惠吸引全城目光，绝对是入园狂欢的最佳时机！

5 月19日10:00 开抢

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Disney快闪门票优惠 夏日限定Pixar派对与打卡热点

Disney推出极具吸引力的门票快闪优惠。

趁著今次难得的半价门票折扣，游客可尽情体验乐园精心准备的各项特备节目及主题活动。今年夏天，香港迪士尼乐园首度举办盛大的「皮克斯狂欢派对」（Pixar Summer Fest），一众极受欢迎的 Pixar 好友将惊喜现身，与粉丝进行近距离互动，为大人及小朋友带来无尽欢笑。

除了日间的热闹派对，到了夜晚更不容错过备受赞誉的「迪士尼星梦光影之旅」星空派对。这场结合璀璨烟火、无人机表演及水幕投影的视觉飨宴，营造出极致震撼的声光效果，定能为整天的旅程画上完美句号。此外，幻想世界园区内亦新增了多个被称为「可爱座」的专属打卡热点，非常适合游客带同心爱的毛公仔旅伴前往拍照留念，轻松拍出爆红社交平台的精美相片，为行程增添丰富回忆。