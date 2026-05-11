海洋公园水上乐园长者激抵优惠！60岁或以上乐悠咭/长者咭持有人$2入场 优惠期至7月

海洋公园水上乐园长者优惠｜炎炎夏日即将来临，全城期待的消暑圣地——海洋公园水上乐园宣布将于5月16日重开，为市民带来沁凉畅快的玩水体验。作为香港备受欢迎的夏日好去处，水上乐园以其刺激的滑梯和多元化的水上设施，每年都吸引大量游客。为庆祝回归，乐园特别推出「投奔初夏」门票推广，优惠价格极具吸引力，成人门票低至港币$98，而长者及合资格残疾人士更能以$2的震撼价入场，一同投奔水花四溅的初夏！

海洋公园水上乐园长者优惠 $2入场玩尽水上设施

想与阳光和水花玩游戏，就要把握这次难得的机会。海洋公园水上乐园宣布重开，并推出限时早鸟优惠，让急不及待的玩家们可以预先规划行程。由4月16日起，公众便可透过官方网站等渠道，以低至$98的价格购买入场门票。购入门票后，即可在5月16日至7月3日期间，选择心水日子入场。想像一下在标志性的巨型人造浪「天海湾」中随浪漂浮，或是在「急流漩涡」挑战高速旋转的快感，还有让肾上腺素飙升的「八彩天梯」，让您与三五知己一同感受从高处俯冲的刺激。这些世界级的设施，绝对能让您忘却烦忧，尽情享受夏日的无限乐趣。

除了吸引年轻人的早鸟优惠，海洋公园水上乐园亦积极履行社会责任，特别为长者及合资格残疾人士推出$2的入场门票优惠，让社会各阶层都能无负担地享受水上乐园的欢乐。此项特惠门票的购买日期由即日起至6月30日，适用入场日期与一般门票同为5月16日至7月3日。合资格的60岁或以上长者，以及持有「残疾人士登记证」等证明文件的市民，只需在入场时出示相关身份证明文件正本，便能以近乎免费的价钱入场。这项贴心的安排，不仅体现了乐园的关爱精神，也鼓励长者和残疾人士与家人朋友一同外出，享受阳光与水的乐趣，共创美好回忆。

海洋公园水上乐园门票优惠详情