元朗十八乡天后宝诞会景巡游2026｜5月举行！国家级非遗万人巡游 百呎金龙起舞/抽花炮 附路线/交通

元朗十八乡天后宝诞会景巡游2026｜一年一度的元朗盛事「十八乡天后宝诞会景巡游」将于2026年5月9日（农历三月廿三）隆重举行！这项自1963年起举办的传统节庆，不仅是全港规模最大的天后诞庆典，更早在2021年便荣登「国家级非物质文化遗产」代表性项目名录。届时，元朗市中心将化身热闹的嘉年华，预计吸引数以万计的市民及游客涌入，一睹这份传承逾甲子的乡土情怀。

元朗十八乡天后宝诞会景巡游 百呎金龙领衔出巡

「元朗十八乡天后宝诞会景巡游」获列入国家级非物质文化遗产代表性项目。 （图片来源：香港旅游发展局）

巡游队伍的阵容非常庞大，包括了技艺精湛的龙狮队、各具特色的花炮会，以及身穿传统服饰的巡游人士。 （图片来源：香港旅游发展局）

天后诞（农历三月廿三）是庆祝海上守护神天后（妈祖）诞辰的传统节日，元朗十八乡及西贡粮船湾等地会举办巡游、神功戏及花炮庆典。信众会参拜祈求风调雨顺、渔获丰收。今年「十八乡天后宝诞会景巡游」巡游队伍阵容鼎盛，集结了技艺精湛的龙狮队、各具特色的花炮会以及身穿传统服饰的巡游人士。当中最引人注目的莫过于长达百呎的金龙，在队员灵活且默契十足的操纵下，于街头起伏舞动，展现出活灵活现的磅礴气势。此外，各种设计精巧、寓意吉祥的「大花炮」亦是观赏重点，精致的装饰与缤纷色彩交织，将传统乡村的热闹气氛推向顶峰，令沿途观众目不暇给。

逾百队伍列阵/抽花炮

元朗十八乡天后宝诞预计将吸引多名市民与游客驻足观看，场面极其壮观。（图片来源：香港旅游发展局）

巡游活动预计于当日上午展开，队伍将从元朗凤琴街出发，途经合益路、教育路及元朗体育路，最后抵达拥有三百多年历史的大树下天后庙，当巡游队伍抵达终点大树下天后庙后，便会进入另一重头戏——「抽花炮」仪式。这项历史悠久的传统，过去曾以激烈竞争的「抢花炮」形式进行，现已改为抽签决定各座花炮的归属，象征天后娘娘赐予各乡的意头与福气。其中，象征丁财两旺的「第三炮」最受大众瞩目。预计将吸引多名市民与游客驻足观看，场面极其壮观。

由于活动规模庞大，期间元朗多条主要干道将实施交通管制，详情有待公布。建议打算前往观赏的市民预早到达以占据有利位置，并尽量利用公共交通工具。

元朗十八乡天后宝诞会景巡游2026

日期：2026年5月9日

时间 上午10:00：元朗十八乡花炮会景巡游； 上午10:30：典礼及表演； 下午4:00：花炮抽签仪式

地点： 巡游起点：元朗市中心； 典礼及表演 ：朗艺径； 花炮抽签仪式：元朗大树下西路天后古庙

票价：免费入场

交通：（元朗市中心）巴士53、68A、68M、76K、A36；港铁屯马线转乘轻铁610、614

来源：香港旅游发展局