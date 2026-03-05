尖沙咀隐世「靓位」$0任坐！免费WiFi+舒服枱櫈 带电脑工作/温书都得 网民：仲有干净厕所

香港寸金呎土，商场空间的使用方式趋向商业化，公共休憩空间变得愈来愈少，市民要坐低休息，除了到咖啡店消费，最近有网民推介位于尖沙咀商场的一个免费室内公共空间，除了摆放舒适枱櫈，更供应WiFi及干净洗手间，适合带同电脑工作，附近打工仔也可在此享用午餐，好好享受「Me time」，即睇地址及详情！

尖沙咀隐世「靓位」$0任坐！免费WiFi+舒服枱櫈

想找一个地方休息或用电脑工作，除了咖啡厅及共享空间等，最近有网民发现车水马龙的尖沙咀，原来设有一个少见的免费公共空间，环境舒适宽敞之余，更供应免费WiFi，形容其「成个Lounge咁」，又认为其他商场可以参考，「应该整多啲座椅」，引起不少网民注意。

带电脑工作/温书都得 网民赞坚正：仲有干净厕所！

网民提到的免费公共空间位于尖东尖沙咀中心，记者于平日下午6时左右到达，现场人流不多，因此周边环境不算嘈杂，除了摆放米色及咖啡色的座椅、餐台及地毡，更设有舒适的梳化位及圆形大台，同时供应1小时免费WiFi及插座，适合打工仔和学生带同电脑前来工作或温习。此外，有网民补充道，「坚正嘅，楼上又有干净厕所」。据记者观察，商场洗手间卫生情况良好，对市民来说亦非常方便。

帖文公开后，有网民直言现时大部分商场的空间都会用作商业用途，「主要因为呢个商场冇人去，先可以咁搞」、「信和总部在此，楼下商场租唔出都要整得似样啫」、「纯粹想有啲人气啫，如果冇咪𠮶几张凳，人影都可能冇只，参考得嘅应该都系一个死场」。此外，有网民则分享用后感，「上次lunch time经过，买外卖多，dine in唔算多。买左杯野饮，坐低休息，都几舒服」。

来源：Threads

文：LW