元宵节好去处2026｜全港大型元宵灯会！尖沙咀彩灯会/黄大仙祠拜月老/太空馆观测月食

元宵节好去处2026｜每年的正月十五便是元宵节，今年的元宵节正是西历3月3日，元宵就如东方的情人节，传统上会赏花灯、猜灯谜。今年尖沙咀文化中心举办大型彩灯会，黄大仙祠延长开放时间让大家参拜月老、祈求良缘。元宵节适逢「血月」天文现象，太空馆举办观测月食活动，让大家一同观月度佳节！

1.丙午年春节彩灯展

元宵彩灯会2026「丙午年春节彩灯展」由即日起于尖沙咀文化中心露天广场隆重亮灯，举行大规模的巨型马年彩灯。彩灯会呈现传统花灯扎作技艺这项香港非物质文化遗产，集节庆与精湛扎作技艺于一身。由资深扎作师傅冒卓祺先生以《骏马迎春 非遗呈祥》为题，制作以骏马、蝠鼠和醒狮为造型的精美花灯，将传统技艺及其他非遗元素融入佳节喜庆。此外，另一位资深扎作师傅许嘉雄先生以《狮跃新春 马到功成》为主题，制作精美彩灯，融入香港中式长衫、全盒、金钱及大吉等元素。彩灯会免费入场，大家不妨于元宵节赏月、赏花灯！

丙午年春节彩灯展

日期：即日起至3月15日

亮灯时间：晚上6:00至11:00

地址：九龙尖沙咀梳士巴利道10号（香港文化中心露天广场）

票价：免费入场

2.太空馆观测月食

今年元宵节适逢月全食的天文现象，市民有机会直击「血月」一刻。香港太空馆表示当晚7:04至8:03期间，如天气情况良好，面向东方没障碍物便可欣赏月食，为传统佳节添上天文色彩。当晚月出时间为晚上6:22，月出前部份月球已进入地球本影。月球于晚上7:04完全进入地球本影，即月全食开始。「食甚」时间为晚上7:34，至晚上8:03月球开始离开地球本影。全食阶段历时59分钟，期间月亮不会从视线中完全消失，反而呈现暗红色。

如市民当晚想安坐家中观看今次月全食，可以透过香港天文台、香港太空馆、啬色园主办可观自然教育中心暨天文馆、保良局颜宝铃书院和香港青年协会创意教育组的联合网上直播网页观赏是次月食过程。香港太空馆YouTube频道亦会在晚上7:15至9:30提供月全食影像直播。

为配合今年元宵佳节适逢月全食的特别时刻，香港太空馆准备了一个天文与中华文化交融的特别夜晚。当晚将举行观测月全食的活动，共有3节「月食学堂及月食观测」，有兴趣人士可于活动当晚6:00在太空馆正门领取「月食学堂及月食观测」参加证，每节80人，先到先得。届时太空馆大堂特设天文灯谜，以谜会友，凭参加证可同时参加灯谜摊位。

月食学堂及月食观测

第1节：晚上6:45至7:40（先参加「月食学堂」，再于晚上7:15到天台参加「月食观测」）

第2节：晚上7:15至8:10（先参加「月食学堂」，再于晚上7:45到天台参加「月食观测」）

第3节：晚上7:45至8:40（先参加「月食学堂」，再于晚上8:15到天台参加「月食观测」）

日期：3月3日

地点：香港太空馆

派发参加证：当晚6:00起于太空馆正门派发

天文灯谜摊位

日期：3月3日

时间：晚上6:00至9:00

地点：香港太空馆

*须凭「月食学堂及月食观测」参加证参与

月全食直播

3.啬色园黄大仙祠丙午年元宵晚会

适逢元宵节，啬色园黄大仙祠于3月3日延长开放时间至晚上9:00，让善信于今年初重光的新建月老殿参拜，度过元宵佳节。善信们届时可以参拜月老，更可请领月老手绳。现场设有祈愿桃花树，将愿望写于祈愿卡并挂于桃花树，祈求觅得好姻缘。当晚入园人士，可获赠「发光串烧汤圆」，月老殿旁的「大仙文创」可请领助缘文创品。

啬色园黄大仙祠丙午年元宵晚会

日期：23月3日

时间：早上7:30至晚上9:00 (最后入园时间为晚上8:00)

地点：香港九龙黄大仙竹园村2号

文:RY

资料及图片来源:太空馆、啬色园、康文署