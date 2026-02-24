港珠澳大桥生日免费游！全程140分钟深度观光 登蓝海豚岛打卡 附港澳居民预约步骤

港珠澳大桥推生日免费游活动！「港珠澳大桥游」推出「与你庆生 免费畅游」活动，发放2026张免费生日游览通票，由即日起至12月31日，港澳居民可提前通过「港珠澳大桥游」微信公众号预约生日当天的门票，免费参加全程140分钟的深度观光，除了可以看三大特色桥塔、更能登蓝海豚岛打卡，以及在观景平台远眺香港景色！即看下文了解详情。

港珠澳大桥生日免费游！ 全年共2026个名额

港珠澳大桥于2018年10月正式开通，并在2023年12月开始运营「港珠澳大桥游」，让旅客可零距离感受世纪工程的魅力。今年，「港珠澳大桥游」推出「与你庆生 免费畅游」活动，免费发放2026张游览通票（原价：成人198元/人、儿童138元/人）。

活动由即日起至12月31日（闭馆日除外），持有效《中华人民共和国居民身份证》的大陆居民及持《港澳居民来往内地通行证》的港澳居民，可通过「港珠澳大桥游」微信公众号预约生日当天的免费门票。

140分钟深度观光 游港珠澳大桥7大景点

港珠澳大桥游是连接港珠澳三地的特色旅游项目，游客可搭乘专车登上港珠澳大桥饱览沿途风光，全程约140分钟。行程从珠海公路口岸出发，乘专线巴士在桥上观光，在经过大桥收费站后，便可近距离游览「风帆」造型的九洲桥、「海豚」造型的江海桥、「中国结」造型的青州桥三座通航孔桥。

随后专线巴士会穿过海底隧道，到达连结海底隧道的重要枢纽——蓝海豚岛。游客可以登上蓝海豚岛，在纪念台阶及巨型相框处打卡，亦可参观「海上桥梁博物馆」了解大桥建设故事，并在观景平台远眺大桥全景及香港大屿山美景。

港澳居民预约步骤 免费取定制生日礼物

游客只需提前在官方微信公众号预约（必须提前1天前预约），生日当天凭身份证明即可享免费票，更能凭有效证件到港珠澳大桥游检查厅售票窗口，领取定制生日礼物，预约步骤如下：

关注「港珠澳大桥游」微信公众号 点击「购票」 点击「选择出游日期」 选择日期（生日当天） 选择任意时段 选择「生日免费票」，并点击添加乘客 输入参加者资料 点击「支付」，购票完成

