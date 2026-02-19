Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

香港花卉展览3.20维园举行！60岁+长者免费入场 一连10日赏紫罗兰/小食摊位

好去处
每年春季，观赏繁花盛开是港人喜爱的活动之一。由康乐及文化事务署主办的「香港花卉展览2026」，将于今年3月20日至29日于铜锣湾维多利亚公园举行。今届的花展是以「紫罗兰」为主题花，并以「花语寻『香』— 细味城市特色」为主题，60岁以上长者于平日更可免费入场，预计会成为园艺爱好者及市民入场打卡的年度盛事之一，即睇内文活动详情。

香港花卉展览3.20维园开幕！平日60岁以上长者免费入场

香港花卉展览3月20日于维园举行，60岁或以上长者免费入场。
香港花卉展览是本港一年一度的园艺界盛事，每年均吸引逾200个来自本地、内地及海外的机构及团体参与。参展机构会展出其悉心栽培的盆栽、造型优美的花艺摆设，以及色彩缤纷的园景设计，每年都是广受欢迎的活动，往往都能吸引数十万人次入场参观。

今届花展以花语「永恒的爱情羁绊、永恒之美及快乐富足的生活」的紫罗兰为主题花，而于一连10日的花展中，除了可欣赏主题花及各式园景设计外，场内亦设有多项活动及设施，包括学童绘画比赛、摄影比赛及植物展品比赛。另外，现场还有音乐文娱表演、花艺示范、绿化活动工作坊及导赏服务等，以及设有逾50个摊位售卖各式饮品小食、手工艺品及花卉等，让市民在赏花之余，也能享受美食和购物乐趣。

香港花卉展览2026

  • 日期：2026年3月20日至29日
  • 时间：9am至9pm
  • 地点：香港维多利亚公园
  • 入场费：成人$14；4至14岁儿童、全日制学生优惠价$7；60岁或以上长者、残疾人士及其一名同行照顾者，于星期一至星期五免费入场，其余时间$7

资料来源︰康文署

延伸阅读︰长者咭/乐悠咭点样分？35+精选优惠 申请方法/文件/两咭分别/申请教学一文睇清

