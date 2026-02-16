Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

啬色园黄大仙祠农历新年参拜攻略！上头炷香几点入场？1类人免费拜太岁 限定送金马/香囊

好去处
更新时间：16:31 2026-02-16 HKT
发布时间：16:31 2026-02-16 HKT

农历新年到庙宇参拜，祈求新一年平安顺利，是许多香港市民的贺岁传统，不少善信会把握年廿九的机会去上「头炷香」。为迎接丙午马年来临，啬色园黄大仙祠公布了一系列新春活动及特别参拜安排。备受瞩目的头炷香活动将于今日年廿九（2月16日）的晚上举行，而由大年初一至正月十五期间，更向善信大派香囊及金马等新春福物，一类人于马年去拜太岁更可免费入场，即睇内文详情！

马年啬色园黄大仙参拜攻略！排头位上「头炷香」几点入场？

啬色园早前公布了2026丙午年新春期间的开放时间、参拜安排及节庆活动。创立于1921年的黄大仙祠，今年会迎来105周年纪庆。据园方资料，去年新春期间录得近100万入园人次，预计今年同样会人头涌涌。为确保公众安全及参拜秩序，园方于新春期间制定了周详的人流管制及参拜路线。

1. 年廿九晚「头炷香」 通宵开放入场+网上直播

黄大仙祠将于今晚年廿九晚上9时起开放予公众等候上「头炷香」，并会通宵开放至年初一（2月17日）晚上9时。

  • 排队及人流措施：善信可于黄大仙祠外的庙宇广场及黄大仙广场排队，晚上9时起以「单向流水式」入祠。祠内不设求签区、跪拜区及供品区，善信需按指定路线到大殿、三圣堂及盂香亭三个敬香点上香后离开，不可停留。
  • 环保参神：园方响应环保，建议以家庭为单位，参拜者只携带9支线香即可，并请勿携带元宝蜡烛、生油及大型香枝。
  • 福物派发：今晚（年廿九）晚上11时至凌晨2时将派发「五路财神卡」，凌晨零时至3时则会派发「大仙利是」。
  • 线上参与：未能亲身到场的善信，可透过啬色园官方网上平台「TAO-NET」、YouTube、Facebook及IG专页观看现场直播。

2. 大年初一至正月十五︰分两条队伍入场

由大年初一至正月十五期间（即2月17日至3月3日），黄大仙祠内会继续实施人流管制。正门入口处设「往大殿」及「往太岁元辰殿」两条队伍，方便善信分流参拜，并特别于凤鸣楼礼堂增设室内求签区。

3. 拜太岁/财神/月老 一类人免费拜太岁

  • 拜太岁：生肖属马的善信，于正月期间出示有效身份证明文件，即可免费进入「太岁元辰殿」拜太岁。殿内会提供3支檀香，毋须额外自备。
  • 拜财神：善信可到财神宫捐款请领金箔，亲手为财神像贴金身，另可获赠限量的「聚宝金马」小摆件及「招财琉璃元宝」等福物回馈。
  • 拜月老：正月十五元宵节（即3月3日），黄大仙祠会延长开放时间至晚上9时。善信参拜月老后可领取月老手绳，并于下午6时后获赠发光小礼物。

4. 免费赠送新春福物 接财神送利是

除了参拜外，黄大仙祠亦准备了一系列新春福物供善信请领，包括由正月初一至十五期间派发的马年祈愿香囊，全套一共5款，可于月老广场「大仙文创」请领。而同一时段于园内意密堂外捐款$20，即可请领生肖挂饰数量有限，送完即止。

另外，新春期间于总办事处捐款满$100，即可获赠五路财神卡一张，数量有限，送完即止。而于初三至初五期，更有「接财神」快闪活动，财神爷会现身园内，向善信派发金币朱古力及利是。

啬色园黄大仙祠「头炷香」

  • 地址︰九龙黄大仙竹园村二号
  • 现场直播网址︰>>按此<<

资料来源︰啬色园黄大仙祠 Sik Sik Yuen Wong Tai Sin Temple

延伸阅读︰沙田车公庙2026｜初三赤口转风车改运！农历新年开放时间／祭品与禁忌／拜车公流程一文睇清

