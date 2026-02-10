黄大仙祠拜月老攻略2026｜参拜步骤/禁忌一文睇清！附新年开放时间/最佳时机

香港啬色园黄大仙祠一直是本地最受欢迎的求姻缘圣地之一。月老殿设有独特的金童与玉女铜像，据说特别灵验，吸引无数单身男女、情侣前来祈求良缘、脱单或感情稳定，月老不仅牵引姻缘，亦主人际众缘，包括人缘、贵人缘、财缘、事业缘、子女缘及夫妻缘等，本文整合拜月老完整步骤、禁忌，以及最佳参拜时机、黄大仙至新年开放时间，无论想在新一年遇上真爱，还是希望现有感情更进一步，都可以诚心跟足步骤参拜。

脱单必访！黄大仙祠拜月老步骤/禁忌一文睇

1. 取一条红线「手掐手印」

「手掐手印」示意图

庙内免费提供红线，记得只取一条（贪多恐生感情纠纷）。关键手势「手掐手印」步骤如下：

拇指按住无名指

双手尾指互相交叠，穿过由拇指按住无名指拈成圆圈。

把由拇指按住无名指拈成的圆圈扣紧

红线夹在食指与中指之间

2.走到月老神像前双手掩眼 并诚心祈祷

手持做好手印的红线，站在月老像前。 闭眼或双手掩眼，在心中清楚报上自己全名、出生年月日、居住地／籍贯、所求之事（例如：求脱单、遇特定条件对象、感情稳定、早日结婚等） 越具体越好，但要切合实际，诚心最重要。

3. 直线走向对方性别的铜像

女生求男伴：从玉女像前开始，直线走向金童像；男生求女伴：从金童像前开始，直线走向玉女像，必须走直线，象征缘分直达、感情顺遂，千万不要转弯或绕路。

4. 轻触铜像脚部并系红线

将红线系在金童／玉女像与月老像之间的红绳丛中示意图

走到目标铜像前，再次默念一次愿望。 用夹著红线的手轻触铜像脚部（象征月老把红线系在你们脚上）。 最后将红线系在金童／玉女像与月老像之间的红绳丛中。

5. 完成参拜并感谢月老

回到月老像前合十感谢，祈求保佑。 整个仪式完成，记得全程保持专注、虔诚，勿嬉笑打闹。

拜黄大仙月老宜忌

衣著端庄：避免短裤、露肩、低胸、拖鞋，建议长裤、长袖，颜色鲜艳更好。 忌带雨伞：雨伞谐音「散」，恐感情离散，建议收进袋内。 勿贪多红线：只取一条，拿太多恐感情复杂。 生理期避免：传统建议女性生理期暂不参拜（视个人信仰）。 勿吹结缘茶：部分庙宇提供结缘茶，勿用嘴吹凉，以免把好缘吹走。 成功后记得还愿：脱单、拍拖、结婚后，建议带鲜花、水果、喜饼或糕点回来还愿感谢。

参拜最佳时机

相传农历正月十五、七月七日及农历八月十五月老诞，是拜月老最灵验的吉日。不过即使在平日，只要诚心许愿，都有机会获得好姻缘。

而为进一步弘扬月老文化，啬色园将于2026年2月14日（西方情人节） 及 农历正月十五（3月3日，元宵佳节） 举办主题活动，并将推出一系列文创品，包括心月之约手绳、情侣皮手绳、姻缘美满冰箱贴、月老姻缘簿造型公仔、月亮心心公仔、黄大仙祠及财神宫主题冰箱贴，欢迎善信请领或赠送亲友，寓祝福于日用。

黄大仙祠2026年最新开放时间

平日：每日早上7:30至下午4:30

农历新年期间（参考2026年安排）：年廿九晚9时起开放头炷香，年初一通宵至晚上9时；年初二至正月十四延长至下午6时；正月十五元宵节开放至晚上9时。

交通：港铁黄大仙站B2出口，步行约3–5分钟即到。

新年入场时间、路线图：头炷香︱黄大仙祠年廿九晚上9时起开放 即睇入场时间/路线图及马年福物

香港求姻缘好去处！必去姻缘石／姻缘树

除了黄大仙祠，香港亦有不少求姻缘香港好去处姻缘石、姻缘树及庙宇拜月老，祈求天赐良缘。本文整理全港10大求姻缘好去处，其中一处更是据闻「千亿新抱」徐子淇都拜过，最后成功嫁入豪门做少奶奶，十分灵验！不过每间寺庙及姻缘石的参拜方法都未必相同，大家可询问在场庙祝。

详细报导：求姻缘香港10大好去处！全港姻缘石行山路线+庙宇攻略 宝云道/慈云山/黄大仙祠！附交通+参拜吉日/禁忌