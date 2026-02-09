观塘新春夜市一连17日开锣！扫街小食必试烤鱿鱼/蚵仔煎 设年花/手作/怀旧游戏摊位
观塘新春夜市开锣！临近新年，「龙腾观塘新春夜市2026」由即日起于观塘市中心举办，一连17日汇聚不少美食摊档，必食烤鱿鱼、蚵仔煎、炸鸡排等多款扫街小食，同场设有多个手作年货、年花摊位，另外亦设有新春布置打卡位及怀旧游戏摊位，不妨前往感受热闹气氛！
观塘新春夜市开锣！一连17日台湾夜市主题美食 必食烤鱿鱼/蚵仔煎
年近岁晚，「龙腾观塘新春夜市2026」由2月6日至2月22日于观塘市中心自由空间举行。场内设有过百摊位，当中美食摊档以台湾夜市美食街为主题，供应多款地道台味美食，包括龙凤腿卷、蚵仔煎、烤鱿鱼、蚵仔面线、椒盐虾、甜不辣等。另有蟹皇火瞳金钓包翅、蟹皇黄金饭等香港经典街头小食，扫街一流！
买年花/办年货必去！设手作/怀旧游戏摊位
另外，观塘新春夜市场内亦设手作文创及年花摊位，汇聚多个本地品牌，办年货必去！同场设有怀旧游戏摊位，配合新春布置及灯光，营造浓厚节日气氛，必定成为东九龙新春热点。
龙腾观塘新春夜市2026
- 日期： 2026年2月6日至22日
- 时间：
- 星期一至四16:00-22:00
- 星期五六日及公众假期12:00-22:30
- 地点：观塘同仁街裕民坊YM² 观塘市中心自由空间
延伸阅读：年宵市场2026｜全港14个花市2.11起开放！必行干货/年花/小食档 开放时间/交通一览
