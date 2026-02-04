Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

油麻地超市变身怀旧士多！设霓虹灯牌打卡位 磁砖格纹外墙/银绿闸机 重现90年代情怀

好去处
更新时间：18:41 2026-02-04 HKT
发布时间：18:41 2026-02-04 HKT

最近位于油麻地的一间超级市场成为最新打卡点！近日，位于油麻地骏发花园的惠康超级市场完成大改造，以80、90年代香港街市及士多为主题，复刻经典绿色霓虹灯招牌及复古店面布置，迅速吸引不少市民及旅客前往打卡，更有人特意在入夜后前来拍照，当霓虹灯一亮起，彷如重现昔日旧香港的街道，即睇详情！

油麻地超市变身怀旧士多！设霓虹灯牌打卡位+怀旧磁砖格纹外墙

油麻地骏发花园附近的惠康超级市场近日化身成怀旧士多，在门口复刻经典绿色霓虹灯招牌，夜晚亮灯时散发浓浓旧香港气息；墙身以怀旧磁砖格纹镜面堆砌；玻璃门贴满复古红色贴纸及老式商品海报，一走近已令人感觉回到80、90年代。

店内铺上马赛克地板，配以旧式铁闸、高挂的大红塑胶街市灯、货架上的仿古电视「大牛龟」投射机、怀旧电话，以及旧式士多场景与复古街道牌。零食墙以经典士多包装呈现，处处充满昔日元素。

由于这间超市位于同样是打卡热点的油麻地警署对面，迅速被市民及旅客发掘，成为打卡新地标！有网民建议于入夜后前来，亮灯后的霓虹招牌带点Cyberpunk感觉（赛博庞克），非常特别。

首间「香港情怀」超市？打卡人潮涌入引关注

根据官方提供的资料，该分店为惠康首间以「香港情怀」为主题的特色店，现以全新面貌登场。店内特设怀旧主题区，以及联乘多个香港家传户晓的粮油及个人护理品牌，如李锦记、维他奶，亦引入「玻璃樽装无糖可口可乐」及高露洁「香港情怀限量版盲盒」，带来旧香港情怀。

不过该超市仍是正常营业的分店，部分街坊反映高峰时段通道常被影相人群占据，购物体验受到影响，有兴趣前往的大家记得注意。

惠康超级市场 油麻地骏发花园

  • 地点：香港九龙油麻地众坊街3号骏发花园5座地下1-11号 （油麻地港铁站C出口）
  • 营业时间：每日早上8时至晚上10时

资料来源：Threads；官方提供

延伸阅读：元朗人气面包店2物爆红！超长人龙「转几个弯」塞爆商场 网民食评两极：冇咩特别VS口感一流

最Hit
1989年西贡龙虾湾谋杀案 62岁港男潜逃37年泰国落网 料明日被押返香港
01:11
1989年西贡龙虾湾谋杀案 62岁港男潜逃37年泰国落网 料明日被押返香港
突发
3小时前
80年代「破格女星」罕现身《流行都市》被安德尊质问一事：咩意思呀你 曾选港姐转行风山水起
80年代「破格女星」罕现身《流行都市》被安德尊质问一事：咩意思呀你 曾选港姐转行风山水起
影视圈
9小时前
两届视后胡定欣宣布离巢 结束逾20年与TVB宾主关系：新一年决定离开舒适区
01:12
两届视后胡定欣宣布离巢 结束逾20年与TVB宾主关系：新一年决定离开舒适区
影视圈
6小时前
央视踢爆「毒番薯」流入全国 被揭偷用高毒性农药 农户自爆一口都不敢吃！
央视踢爆「毒番薯」流入全国 被揭偷用高毒性农药 农户自爆一口都不敢吃！
食用安全
2026-02-03 13:00 HKT
港夫被捉奸在床反告老婆「十宗罪」：拒行房逼旺季旅行... 女事主现身亲述心寒布局｜Juicy叮
港夫被捉奸在床反告老婆「十宗罪」：拒行房逼旺季旅行... 女事主现身亲述心寒布局｜Juicy叮
时事热话
6小时前
慎入︱传江苏男自制喷火器 街头活焚奸夫
慎入︱传江苏男自制喷火器 街头活焚奸夫
即时中国
10小时前
港男晒嫲嫲110岁身份证 意外揭秘政府人瑞「隐藏福利」 网民：原来一直搞错了！｜Juicy叮
港男晒嫲嫲110岁身份证 意外揭秘政府人瑞「隐藏福利」 网民：原来一直搞错了！｜Juicy叮
时事热话
3小时前
农历新年北上注意！8大口岸最新通关时间一文睇清 深圳湾/罗湖/莲塘/港珠澳
农历新年北上注意！8大口岸最新通关时间一文睇清 深圳湾/罗湖/莲塘/港珠澳
旅游
2026-02-03 14:13 HKT
00:47
黄棣珊中学2男1女学生 中山交流团擅外出饮酒租酒店过夜 同学回港揭发 教育局：高度关注
社会
8小时前
撞车碰瓷党｜警拘索赔夫妇 分别为司机护士涉22宗车祸 两医生同落网
撞车碰瓷党｜警拘索赔夫妇 分别为司机护士涉22宗车祸 两医生同落网
突发
45分钟前