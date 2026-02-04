油麻地超市变身怀旧士多！设霓虹灯牌打卡位 磁砖格纹外墙/银绿闸机 重现90年代情怀
最近位于油麻地的一间超级市场成为最新打卡点！近日，位于油麻地骏发花园的惠康超级市场完成大改造，以80、90年代香港街市及士多为主题，复刻经典绿色霓虹灯招牌及复古店面布置，迅速吸引不少市民及旅客前往打卡，更有人特意在入夜后前来拍照，当霓虹灯一亮起，彷如重现昔日旧香港的街道，即睇详情！
油麻地超市变身怀旧士多！设霓虹灯牌打卡位+怀旧磁砖格纹外墙
油麻地骏发花园附近的惠康超级市场近日化身成怀旧士多，在门口复刻经典绿色霓虹灯招牌，夜晚亮灯时散发浓浓旧香港气息；墙身以怀旧磁砖格纹镜面堆砌；玻璃门贴满复古红色贴纸及老式商品海报，一走近已令人感觉回到80、90年代。
店内铺上马赛克地板，配以旧式铁闸、高挂的大红塑胶街市灯、货架上的仿古电视「大牛龟」投射机、怀旧电话，以及旧式士多场景与复古街道牌。零食墙以经典士多包装呈现，处处充满昔日元素。
由于这间超市位于同样是打卡热点的油麻地警署对面，迅速被市民及旅客发掘，成为打卡新地标！有网民建议于入夜后前来，亮灯后的霓虹招牌带点Cyberpunk感觉（赛博庞克），非常特别。
首间「香港情怀」超市？打卡人潮涌入引关注
根据官方提供的资料，该分店为惠康首间以「香港情怀」为主题的特色店，现以全新面貌登场。店内特设怀旧主题区，以及联乘多个香港家传户晓的粮油及个人护理品牌，如李锦记、维他奶，亦引入「玻璃樽装无糖可口可乐」及高露洁「香港情怀限量版盲盒」，带来旧香港情怀。
不过该超市仍是正常营业的分店，部分街坊反映高峰时段通道常被影相人群占据，购物体验受到影响，有兴趣前往的大家记得注意。
惠康超级市场 油麻地骏发花园
- 地点：香港九龙油麻地众坊街3号骏发花园5座地下1-11号 （油麻地港铁站C出口）
- 营业时间：每日早上8时至晚上10时
资料来源：Threads；官方提供
